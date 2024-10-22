Циклон «Эшли» принесет аномальную погоду: каким будет конец октября в Центральной России

Какой будет погода в конце октября Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Центральную Россию вновь вернется тепло и солнце. Тучи развеет циклон «Эшли», который пришел к нам из Великобритании.

— Влияние циклона «Эшли» на погоду окажется благотворным. Дело в том, что вихрь сумел восстановить нормальный западно-восточный перенос. И ещё накануне вглубь Русской равнины устремился согретый Гольфстримом воздух. В результате сегодня, 22 октября, на большей части региона дневная температура составит +7…+12 °С. Это выше положенных для конца октября значений, — сообщили специалисты центра «Фобос».

В Ярославле днем 22 октября температура воздуха прогреется до рекордных +12 °С, а ночью до +10 °С. Это будет самым теплым значением за неделю. К субботе, 26 октября, температура ночью опустится до нулевых показателей.

Прогноз погоды в Ярославле по дням: