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Осень Циклон «Эшли» принесет аномальную погоду: каким будет конец октября в Центральной России

Циклон «Эшли» принесет аномальную погоду: каким будет конец октября в Центральной России

Публикуем подробный прогноз погоды на неделю

580
2 комментария

Какой будет погода в конце октября

В Центральную Россию вновь вернется тепло и солнце. Тучи развеет циклон «Эшли», который пришел к нам из Великобритании.

— Влияние циклона «Эшли» на погоду окажется благотворным. Дело в том, что вихрь сумел восстановить нормальный западно-восточный перенос. И ещё накануне вглубь Русской равнины устремился согретый Гольфстримом воздух. В результате сегодня, 22 октября, на большей части региона дневная температура составит +7…+12 °С. Это выше положенных для конца октября значений, — сообщили специалисты центра «Фобос».

В Ярославле днем 22 октября температура воздуха прогреется до рекордных +12 °С, а ночью до +10 °С. Это будет самым теплым значением за неделю. К субботе, 26 октября, температура ночью опустится до нулевых показателей.

Прогноз погоды в Ярославле по дням:

  • во вторник, 22 октября, ожидается переменная облачность. Температура днем — +10..12 °С, ночью прогнозируется переменная облачность — +8..10 °С;

  • в среду, 23 октября, в течение суток будет переменная облачность с небольшим дождем. Температура ночью и днем +8..10 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • в четверг, 24 октября, прогнозируется небольшой дождь. Температура ночью и днем +6..+8 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • в пятницу, 25 октября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура ночью и днем +5..+7 °С, ветер северный, умеренный;

  • в субботу, 26 октября, будет ясная погода. Температура ночью 0..+2 °с, днем +5..+7 °с, ветер западный, умеренный;

  • в воскресенье, 27 октября, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Температура ночью +4..+6 °С, днем +7..+9 °С, ветер северо-западный, умеренный.

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Комментарии
2
Матрёшка
52 минуты
Какая старая фотография… сквер 2010…
Гость
35 минут
Страшно...
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