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Следуйте этим правилам для хорошего урожая: как правильно мыть теплицу перед зимой. Видео

Садовод дала проверенные советы

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Садовод рассказала, как подготовить теплицу к холодам

Сезон активных дел в саду и на огороде подходит к завершению. Опытные дачники уже начали готовиться к следующему сезону, в списке обязательных забот — подготовка теплицы. Важно тщательно помыть и обработать парник, чтобы в новом году он продолжил радовать урожаем.

Садовод и автор блога «Огород на диване» Анастасия Огор из Переславля-Залесского Ярославской области рассказала проверенные способы тщательной очистки теплицы.

— Уборка — это лучший способ профилактики заболеваний растений и борьбы с вредителями! Если с осени как следует теплицу помыть и продезинфицировать, то летом вы забудете о белокрылке, паутинном клеще, ряде болезней и других вредителях. Многие используют для этих целей белизну, но меня как-то это смущает, — рассказала эксперт.

Начинать обработку рекомендовано после того, как собраны все растительные остатки.

— Наша теплица должна быть не только чистой, но и безопасной, поэтому не пренебрегаем дезинфекцией, — добавила Анастасия.

По словам эксперта, важно учитывать несколько простых факторов, в частности, соблюсти обработку.

— Мы промываем теплицу водой, обязательно с щеткой. Снаружи тоже смываем грязь. Как просохнет, приступаем к дезинфекции. В этом году мы использовали фитоспорин. В прошлом был фармайод. Позже поджигаем шашки. Принято считать, что использование серных шашек портит конструкцию теплицы, но пока этого замечено не было, — добавила садовод.

Наглядный пример подготовки теплицы

После промывки и дезинфекции можно начинать перекопку. В землю рекомендуется добавить траву, оставшуюся на гряде.

— Именно в этот момент важно внести все удобрения в почву. Это может быть органика — перегной, биогумус, зола и так далее. В некоторых случаях можно внести навоз, но помните, что мы его не вносим на грядки, где вы планируете сажать помидоры, — рекомендует Анастасия.

Под осень важно насыщать землю минералами — это могут быть комплексные удобрения или калийные.

— После обязательно проливаем гряды фитоспорином — подселяем полезные бактерии. Такие простые шаги помогут вам в следующем сезоне наслаждаться урожаями, — дала совет садовод. — Как говорится, готовь сани летом! А теплицу к весне готовь осенью!

Ранее мы также писали об эффективности горчицы и рассказывали, зачем ее сажают под зиму.

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