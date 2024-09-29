Обогатите почву немедленно: зачем сеять горчицу и рожь под зиму

Садовод Анастасия Огор рассказала, как за осень обогатить почву Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После сбора урожая опытные дачники засаживают грядки горчицей и другими сидератами. Зачем вспаханную, готовую под посадки на следующий год землю засеивать растениями перед холодами? Ответ на этот вопрос дала садовод, автор блога «Огород на диване» Анастасия Огор из Переславля-Залесского Ярославской области.

— Использование сидератов — один из важных принципов органического земледелия. Что это такое и в чем суть? После сбора урожая и уборки огорода мы вновь перекапываем почву и засеваем ее растениями, которые потом будут заделаны в почву. Это делается для обогащения почвы азотом, борьбы с сорняками, разрыхления и борьбы с некоторыми заболеваниями почв, — рассказала в беседе с 76.RU эксперт.

Сидераты — это группа растений, которые используют в качестве зеленого удобрения. Высаженные растения обогащают почву микроэлементами перед новым сезоном, способствуют разрыхлению.

Как сажать сидераты

По словам эксперта, стоит учитывать несколько важных требований. Во-первых, раскидывать семена необходимо обязательно в разровненный грунт. Иначе посев может получиться неравномерным.

— Некоторое семена уйдут глубоко в землю и могут на следующий сезон прорасти уже в качестве сорняков. Обязателен полив сидератов, также, как и любых растений. Не допускайте перерастания, предельный размер — 10-15 сантиметров — не больше! Переросшие сидераты гораздо сложнее перекапывать, это может быть чревато самосевом. Многие сидераты особенно эффективны в сочетании с азотосодержащими удобрениями. Это поможет дополнительно обогатить почву и ускорит рост сидератов, — обратила внимание Анастасия.

Что сажать в теплицу и на грядки

После картошки и томатов рекомендуют сажать горчицу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Подходящее растения для высадки нужно выбирать в зависимости от задачи, которую нужно решить при помощи засева — рыхление, обогащение почвы или ее укрепление?

— Самый широко известный и применяемый сидерат — это горчица. Так же, как и ее собратья по семейству — рапс, сурепица, редька, крестоцветные отлично обогащают почву органикой, рыхлят ее, оздоравливают в случае болезни почвы, а также спасут ваши грядки от проволочника. Они отлично подойдут для грядок после корнеплодов, а именно картофеля, моркови, свеклы, и будут отличными помощниками в теплицах после томатов, — пояснила садовод.

Однако у горчицы и всего ее семейства есть один минус — их очень любит крестоцветная блошка. Поэтому, если вы летом наблюдали у себя или у соседей на участке этого вредителя, лучше воздержитесь от высадки горчицы.

Что, если не горчица?

Альтернативой всеми любимой горчице может стать Фацелия с фиолетовыми цветами. Ее минус в цене, семена будут стоить дороже, однако она позволит избежать проблем с вредителями. Также дачникам рекомендовано рассмотреть злаковые.

— Если у вас есть проблема с выветриванием и вымыванием почвы, то решить ее помогут злаковые сидераты: пшеница, рожь, овес и так далее. Они помогают закрепить почву. Их засеивают как озимую культуру, а заделывают в почву уже весной. Злаковые культуры, в частности рожь, отлично борются со слониками (жуки долгоносики. — Прим. ред.). Однако стоит помнить, что из-за пестицидных свойств рожь борется с любыми растениями, поэтому посевы после такого сидерата возможны не раньше, чем через месяц, иначе семена просто не взойдут в такой почве, — добавила садовод.

Нюансы ржи

Не вовремя убранная рожь может навредить будущим посадкам Источник: Саит Линов / 116.RU











Злаковые культуры отлично рыхлят землю, защищают от болезней и обогащают органикой. Однако при посадке стоит учитывать несколько нюансов.

— У злаков мощная корневая система. Когда на вашей грядке вырос симпатичный колосок в 15 сантиметров, корень у него уже раз в пять больше. Такие переросшие растения будет очень тяжело перекапывать, поэтому старайтесь злаки заделывать совсем молодыми. И второй момент — переросший злаковый сидерат может сам стать для вас сорняком, — предупредила Анастасия Огор.

Бобовые сидераты

По мнению опытного садовода, наиболее эффективные бобовые сидераты: горох, фасоль, нут, чечевица, люпин, соя и вика (горошек посевной. — Прим. ред.).

— Они обогащают и рыхлят почву, насыщают азотом, увеличивают микробиологическое разнообразие. Кстати, бобовые одни из немногих растений, которые не только потребляют питательные вещества из почвы, но и являются сами по себе источником азота. Наверное, единственный минус в использовании бобовых сидератов — это их длительный рост. Для достижения нужного возраста растения, которое можно будет уже заделывать в почву, потребуется достаточно продолжительный период времени, которое осенью у нас не всегда бывает из-за похолоданий, — предупредила эксперт.

Плюсы гречихи

Опытные садоводы вместо горчицы или злаковых отдают предпочтение гречихе. Однако у этого растения, как и у бобовых, слишком длительный период роста. Высаживать гречиху стоит в грядки, которые освобождаются от посадок раньше всего.

— Однако у гречихи есть несомненный плюс, которым не могут похвастаться другие растения. Гречиха увеличивает доступность фосфора, что крайне важно для растений, — объяснила Анастасия Огор.

И на удобрение, и на стол

Редис рекомендуют сажать в конце лета Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











К неочевидным вариантам сидератов Анастасия отнесла привычную всем редиску. Обращаться к такому растению стоит не только весной.

— Она отлично рыхлит почву. Поэтому весной смело можно засеивать грядки редиской. Редиску съедаем и переходим к высадке рассады. Я не пренебрегаю возможностью совместить приятное с полезным и в конце лета — начале осени. На освободившихся грядках я уже зачла два оборота редиски. И между прочим, осенняя редиска чувствует себя так же прекрасно, как и весной до наступления жары, — добавила эксперт.

Наша читательница, дачница Ольга поделилась собственным лайфхаком с растениями, которые помогут обогатить почву:

— Бархатцы можно тоже использовать как сидерат. Цветы превращаются в зеленое удобрение, после бархатцев растет хороший урожай. Рекомендую после посадки сидератов, будь то горчица или любое другое растение, накрыть гряду светлым спанбондом. Это защитит от птиц и ускорит рост растений, — рассказала читательница 76.RU.