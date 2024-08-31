Опасайтесь желтой одежды и алкоголя. Буддийский лама дал прогноз на осень для тех, кому за 25

Мужчинам и женщинам нужно избегать тех мест, где болеют люди, а также кладбищ, чтобы не набрать негативную энергию. Тем, у кого болят суставы, придет время поправить здоровье. Нельзя шуметь на берегу рек и озер, не стоит загрязнять водоемы, следует беречь природу.