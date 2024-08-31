Опасайтесь желтой одежды и алкоголя. Буддийский лама дал прогноз на осень для тех, кому за 25

Что готовит для нас осень? Астролог угданского дацана «Содномдаржайлинг» Баир-лама дал прогноз для 12 знаков восточного гороскопа. Как рассказал Баир-лама в беседе с нашими коллегами из CHITA.RU, в ближайшие три месяца рекомендовано укреплять организм.
Для детей и пожилых людей период может быть тяжелым, в это время нужно быть особенно внимательными к ним и присматривать за близкими. Всем будет полезно держать спокойным ум — избегать плохих мыслей.
Важно: прогноз зависит от года рождения, мы попросили Баир-ламу рассказать о будущем для людей среднего возраста — около 30–40 лет.
- Год Змеи (1989 год рождения)
- Год Дракона (1988 год рождения)
- Год Кролика / Кота (1987, 1999 годы рождения)
- Год Тигра (1986, 1998 годы рождения)
- Год Быка (1985, 1997 годы рождения)
- Год Мыши (1984, 1996 годы рождения)
- Год Кабана (1995 год рождения)
- Год Собаки (1994 год рождения)
- Год Петуха (1993 год рождения)
- Год Обезьяны (1992 год рождения)
- Год Барана / Овцы (1991 год рождения)
- Год Лошади (1990 год рождения)
Год Змеи (1989 год рождения)
Мужчинам советуют не застужать суставы, руки и ноги, беречь нервы. Временами возможно появление усталости. Чтобы набраться сил, лучше погулять на природе или в других любимых местах.
Женщинам нужно опасаться испугов, например не ходить на улице поздно вечером и ночью. Если есть проблемы со здоровьем, то лучше попить травы. Особенно полезными они будут для желудочно-кишечного тракта.
Год Дракона (1988 год рождения)
Мужчинам стоит поберечь спину и почки. Лучше нигде не купаться. И нужно быть аккуратными с водой и водоемами — не загрязнять их.
Женщинам, которые ездят за рулем, нужно быть осторожными, особенно в конце осени. Тем, кто верит и крещеный, можно ставить свечки за здравие. Возможно общее состояние усталости.
Год Кролика / Кота (1987, 1999 годы рождения)
Мужчинам без особой надобности не рекомендуется ходить в лес, рубить деревья и охотиться.
Женщинам следует опасаться перепада температур, теплее одеваться, беречься, особенно внимательно отнестись к женскому здоровью. В это время года будет слабая защита от холода и простуд. Можно молиться Богу, ставить свечки. Возможно общее состояние усталости.
Год Тигра (1986, 1998 годы рождения)
У женщин возможна слабость и усталость.
Мужчинам и женщинам нужно избегать тех мест, где болеют люди, а также кладбищ, чтобы не набрать негативную энергию. Тем, у кого болят суставы, придет время поправить здоровье. Нельзя шуметь на берегу рек и озер, не стоит загрязнять водоемы, следует беречь природу.
Год Быка (1985, 1997 годы рождения)
Мужчинам нужно поберечь спину, поясницу — заняться зарядкой.
Для женщин осень пройдет хорошо. Им нужно быть аккуратными и экономными в финансах. Не надевать желтую одежду, избегать ссор и конфликтов.
Год Мыши (1984, 1996 годы рождения)
Мужчинам следует быть аккуратнее на дорогах за рулем машины. Особенно в первый снег или гололед. Возможны убытки. Нужно не нервничать и не ругаться. Злоупотребление алкоголем нежелательно.
Женщинам — беречь ноги и женское здоровье, быть внимательными к финансам.
Год Кабана (1995 год рождения)
Мужчинам нужно быть аккуратными с финансами — возможны убытки. Задуманные дела могут пойти тяжело, их нужно хорошо продумать перед тем, как затевать.
Для женщин период будет хорошим. Беременным нужно быть аккуратными — не расстраиваться, не беспокоиться.
Год Собаки (1994 год рождения)
Для мужчин период будет хороший. Временами возможна общая усталость, но это не страшно.
Женщинам следует беречь нервы, избегать конфликтов. Беречь легкие.
Мужчина и женщинам не стоит брать ношеные чужие вещи. Нежелательно посещать кладбища, чтобы не впитать негативную энергию. Можно заняться благотворительностью.
Год Петуха (1993 год рождения)
Для мужчин время будет хорошее. Следует избегать больных людей, кладбищ, чтобы не получить негативную энергию. От этого есть риск заболеть.
У женщин общее состояние будет хорошее. Следует читать молитву, чтобы успокоить душевные тревоги, — просто выбирать ту, которую знаете.
Год Обезьяны (1992 год рождения)
У мужчин возможно обострение остеохондроза — следует поберечь спину и не поднимать тяжести. Избегать ссор.
Женщинам, которые водят машину, нужно быть аккуратными, особенно в гололед. Избегать испугов — не ходить на улице поздно вечером и ночью.
Год Барана / Овцы (1991 год рождения)
Мужчинам следует поберечь спину и поясницу. Нужно уделить внимание здоровью, делать зарядку. Не подниматься высоко в горы. Не рекомендуется охотиться.
Для женщин период может оказаться тяжелым — будут тревоги, переживания, душевное беспокойство. Можно читать молитвы, чтобы успокоиться, — просто выбирать ту, которую знаете. Нужно поберечь здоровье, не застужаться.
Год Лошади (1990 год рождения)
У мужчин могут быть проблемы со здоровьем, следует не затягивать и сразу лечиться.
Женщинам следует быть поспокойнее — могут появиться обстоятельства, которые заставят нервничать. В остальном период будет хороший.
С едой нужно быть аккуратными и мужчинам, и женщинам — следить за питанием и беречь здоровье.