Опасно или имеет смысл? Что автомобилистам нужно знать о переходе с бензина на газ

Эксперт рассказал, стоит ли переходить на газ вместо бензина Источник: Александр Куренной / 76.RU

В дни ажиотажа на бензин некоторые водители всерьез задумались о том, чтобы перейти на газовое оборудование. Мол, и в перспективе экономичнее, и сейчас в очередях за топливом стоять не придется. В Рязани, например, автомобилисты уже атакуют сервисы, чтобы переоборудовать машину — в городе обстановка с топливом напряженная.

Правда, существует мнение о том, что такое оборудование — опасно. А некоторые уверены, что подобный шаг может и вовсе сократить срок эксплуатации автомобиля.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ответил на вопросы о переходе с бензина на газ, объяснил, кто может это сделать, и рассказал, правда ли подобное оборудование так опасно, как принято считать.

Как понять, стоит ли переходить на газ

Ян Хайцеэр рассказал 76.RU, что в первую очередь нужно понять, позволяет ли вообще конструкция автомобиля подобные изменения. А работы, в любом случае, нужно проводить лишь у профессиональных мастеров с лицензиями.

«Во-первых, не все автомобили можно переоборудовать, у них есть свои технические особенности. Но большую часть машин можно переоборудовать, это безопасно. Главное не использовать контрафактные системы. Все должно быть цивилизованно, у сертифицированных установщиков, которые дают гарантию», — объяснил эксперт.

Газ — опаснее бензина?

По его словам, устоявшееся мнение о том, что газовое оборудование опасно — миф. Главное, вовремя проводить проверки исправности аппаратуры.

«Оно опасно лишь тем, что не проходит технического обслуживания. Там баллон должен меняться раз в 10 лет. А люди игнорируют это, а потом страдают. Любое оборудование изнашивается, а потому требует соблюдения определенных регламентов. Вот откуда возникает опасность. Но и если вовремя не заменить в автомобиле масло или не поменять колодки, это тоже закончится плачевно», — рассказал Ян Хайцеэр. — «Поэтому я не считаю дополнительное газовое оборудование опасным для жизни. Это миф».

Износ машины на газу — больше?

Эксперт объяснил, что если газовое оборудование по техническим данным соответствует автомобилю, то срок эксплуатации машины сокращаться не будет.

«Но если есть несоответствие, профессионалы это знают, это будет влиять на износ», — уточнил Ян Хайцеэр.

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