Стоимость ОСАГО резко выросла — особенно для двух категорий водителей

Рассказываем, кому придется раскошелиться

Содержать машину становится всё дороже

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Стоимость полиса ОСАГО в России продолжает расти. За последний год страховка стала ощутимо дороже для двух категорий водителей: начинающих и тех, кто часто попадает в ДТП.

Средняя цена годового полиса для новичков (водителей с небольшим стажем или нулевым опытом) выросла на 17% и к началу 2026 года достигла 25,3 тысячи рублей. Водители, часто попадающие в аварии, теперь платят в среднем 32,4 тысячи рублей — это на 15% больше, чем год назад. А если выбрать «открытый» полис с опцией «мультидрайв», цена поднимется до 45,9 тысячи рублей. Такие данные приводит аналитический маркетплейс bip.ru.

Главная причина подорожания — изменения, которые внес Центробанк в конце 2025 года. Регулятор расширил диапазон цен, по которым страховые компании могут продавать полисы: границы базового тарифа для легковых машин сдвинули на 15% в обе стороны. Сейчас начальная ставка для физлиц может быть от 1399 до 8665 рублей, а итоговая цена зависит от разных факторов: региона, мощности двигателя, возраста и стажа водителя, числа тех, кто допущен к управлению, и истории аварийности.

Кроме того, в декабре ЦБ повысил коэффициенты для регионов с высоким уровнем мошенничества — например, в Новосибирске и Ингушетии они выросли вдвое. Из‑за этого сильнее всего ОСАГО подорожало в Новосибирской области, Еврейской автономной области и Костромской области.

Еще одна проблема, влияющая на цены, — так называемое перекрестное субсидирование. Раньше расходы на водителей с высоким риском ДТП частично распределялись между всеми автовладельцами. То есть аккуратные водители в какой‑то степени платили за более рискованных. Сейчас ситуация меняется, но полностью эта практика еще не исчезла. Например, автомобилисты из Москвы, Подмосковья и Санкт‑Петербурга фактически помогают компенсировать убытки от работы с водителями из регионов, где распространены злоупотребления и мошенничество.

К росту цен привели и другие факторы:

  • средняя сумма страховых выплат за 2025 год выросла более чем на 20%;

  • запчасти подорожали на десятки процентов;

  • увеличились операционные и судебные издержки страховых компаний.

Чтобы сделать ценообразование более справедливым, эксперты предлагают дать страховым компаниям больше свободы в установлении цен.

«Фундаментально система требует перехода к рыночному механизму, более глубокой либерализации. Речь идет о том, чтобы дать страховщикам возможность самостоятельно формировать цену полиса на основе максимально широкого набора данных о водителе и его рисковом профиле», — заявил совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков в разговоре с «Известиями».

Такая система поможет сдерживать рост цен для аккуратных водителей, включая новичков, которые ездят безопасно.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
15 мая, 06:22
Вредная Набиулина? Или алчные друзья - владельцы страховых?
