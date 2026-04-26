«Гранта» по цене Kodiaq. Казахстан вводит запретительные утильсборы на российские автомобили

Любую из этих машин в Казахстане можно будет купить за стоимость Lada Granta после увеличения утильсбора на российские автомобили Источник: Артем Краснов

Казахстан довел до реализации планы по радикальному поднятию утильсбора на автомобили российской сборки: по сообщениям республиканских СМИ, новые ставки начнут действовать с 8 мая 2026 года. Правительство Казахстана утвердило крайне высокие тарифы, что на практике исключает импорт автомобилей из России. Разбираемся, насколько это болезненно для нашего автопрома, в частности, для АВТОВАЗа.

Ставка утильсбора для российских машин с моторами объемом до 2 литров составит 29,4 млн тенге или 4,7 млн рублей. Для сравнения, сейчас при ввозе автомобиля в Казахстан оплачивают 757 тысяч тенге, или 114 тысяч рублей, то есть речь идет о повышении ставки более чем в 40 раз. Если сейчас Lada Granta стоит в Казахстане в районе 6,5 млн тенге (чуть больше 1 млн рублей), то после введения новых правил за нее придется отдать 36 млн тенге или около 6 млн рублей. В Казахстане новая Skoda Kodiaq местной сборки стоит вдвое дешевле: от 16,8 млн тенге (2,7 млн рублей), а 6 млн рублей — это уже цена Kodiaq в России. При этом одноклассник Lada Granta — Kia Soluto костанайской сборки — стоит в Казахстане от 7 млн тенге (1,1 млн рублей).

Kia Soluto — аналог нашего Rio — стоит в Казахстане как Lada Granta (до реформы «утиля») Источник: Kia.ru

Повышение утильсбора в Казахстане проходит на фоне российской кампании по доначислению таможенных платежей импортерам и владельцам автомобилей казахстанской сборки. За автомобили класса Hyundai Tucson и Kia Sportage требуют доплат в диапазоне 1-1,5 млн рублей.

Казахстан имел автопром еще до начала СВО (например, завод Hyundai в Алма-Ате), но после 2022 года стал активно привлекать инвесторов, и так появились предприятия Skoda и Kia в Костанае, который находится у самых границ России. Инвесторы планировали наладить импорт таких автомобилей в РФ, и в 2024–2025 годах поток казахстанских иномарок нарастал благодаря привлекательным ценам. Скажем, стоимость Kia Sorento казахстанской сборки составляет менее 3 млн рублей, что примерно вдвое ниже российского прайса на автомобили, ввезенные параллельным импортом из Южной Кореи.

Однако российская и казахстанская стороны разошлись в оценках того, считать ли такие автомобили товаром, прошедшим полную таможенную очистку по правилам Евразийского союза. ФТС РФ настаивает на оплате полного утильсбора, который в этом случае включает не только сам платеж (сейчас — 800 тысяч рублей и больше), но также всю разницу в таможенных пошлинах, НДС и акцизе. Если Казахстан считает такие автомобили собственным продуктом, Россия — завуалированной формой импорта.

Популярностью пользовался Kia Sorento казахстанской сборки, который в пересчете по курсу стоит там менее 3 млн рублей Источник: Артем Краснов

Министерство промышленности и строительства Казахстана поясняло необходимость роста утильсбора ликвидацией дисбаланса взаимной торговли. Интересно, что министерство настаивает на зеркальности ответа, хотя казахстанский сбор получился в несколько раз выше российского. Другое дело, что с 2024 года ФТС России приплюсовывает к утилизационному сбору всю разницу в таможенных платежах, поэтому при ввозе машин из Казахстана он действительно достигает нескольких миллионов рублей. Но даже так установленная сейчас планка в 4,7 млн рублей взята явно с «запасом на вырост», поскольку для большинства казахстанских машин российский утильсбор укладывается в 3 млн рублей.

По данным министерства промышленности Казахстана, в 2025 году из России ввезено чуть более 3 тысяч новых легковых автомобилей, которые заняли 1,3% рынка республики. Влияние российского автопрома невелико, и в основном спрос на машины в Казахстане удовлетворяет собственное производство, а также импорт из Китая, Японии и Южной Кореи. Если считать суммарный объем легковых, малых коммерческих и грузовых автомобилей (на которые также распространяется увеличенный утильсбор), объем импорта из России в 2025 году составлял более 7 тысяч штук.

Что касается АВТОВАЗа, продажи «Лад» в Казахстане не публикуются, но по данным источников, в республике месячный спрос в 2025 году составлял порядка 200-250 штук, то есть годовые продажи можно оценить в диапазоне 2,5-3 тысячи машин. Это составляет менее 1% от производства АВТОВАЗа в 2025 году. Однако утрата рынка Казахстана может быть проблемой для тольяттинского предприятия в перспективе, поскольку динамика в последние годы была плюсовая. В прошлом году АВТОВАЗ экспортировал 23 тысячи автомобилей, в этом планировал увеличить объем, и отсечение одного из наиболее важных рынков вряд ли помогает этой стратегии.

В Казахстане планируется возобновить местную сборку Lada, универсала Largus. Тольяттинские автомобили ранее собирали в Усть-Каменогорске и Костанае, сейчас же выбрана площадка в Сарани (недалеко от Караганды) Источник: Артем Краснов

Импорт машин из Казахстана в Россию также снижался и, по оценкам, в 2025 году составил в районе 6-7 тысяч новых легковушек, что ощутимо ниже показателей 2024 года. Вероятно, ограничение продаж машин костанайской и алматинской сборки существенно бьет по размещенным там предприятиям Kia, Hyundai, Skoda, Chevrolet, поскольку лишает их доступа к крупному рынку: продажи автомобилей в РФ примерно в 5,5 раза выше, чем в соседней республике. Пять наиболее популярных марок в Казахстане — Hyundai, Chevrolet, Kia, Chery, Jetour.