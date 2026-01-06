«Audi разочаровала, и я купил китайский гибрид». Владелец Rox — о первом опыте с автомобилем из КНР

В гараже челябинского предпринимателя Олега Витковского стоит свежий Audi Q8 и Range Rover его супруги. Рядом — китайский гибрид малоизвестной еще марки Rox. Но именно он — основная машина бизнесмена, которая наматывает ежедневно 150–300 километров. За полтора года одометр нащелкал почти 70 тысяч км, часть из них — по грязи и колеям. Как ощущается гибрид из КНР на фоне породистого «немца»? Об этом и поговорим.
Тираннозавр «Рокс»
Rox 01 — дебютная модель марки, производящей в Китае пылесосы. Я незаметно проникся к ней симпатией во время осеннего рейтинг-теста «Авторевю», где из десяти новых для России моделей именно Rox 01 вызвал наибольший восторг журналистов (я поставил его на второе место после Exlantix ES, еще одного гибрида).
Но у журналистов свои критерии, а вот зачем покупать китайский гибрид человеку, у которого есть, казалось бы, машина мечты?
— Мы купили наш Audi Q8 весной 2022 года, когда всё началось, — рассказывает Олег Витковский. — До этого у меня был Q7, которым я очень доволен, а Q8 разочаровал. Он жесткий, на прямой неустойчивый, нервный. Наверное, хорошая молодежная машина попижонить, а ездить каждый день — нет, не для меня. Я даже зимнюю резину на него не ставлю, не езжу.
Но Audi был куплен «впрок», и поскольку он не прижился на роль основной машины, у Олега возникла необходимость подобрать автомобиль на замену своему бывалому Land Rover Discovery. Он любит рыбалку и подводную охоту, в семье семеро детей, а машина временами используется как фургон, например, возить игрушки и талисманы со швейной фабрики в Коркино.
— Это я для съемки прибрал машину, обычно она у меня забита по потолок, — смеется Олег.
Изначально на замену Land Rover он планировал купить Fangchengbao Leopard 5 — рамный гибрид от компании BYD, нынешнего лидера в производстве электрокаров (не только в Китае — в мире). Но в итоге выбор пал на Rox 01, и Олег признаёт, что в каком-то смысле это была авантюра.
— Просто увидел в интернете Rox 01, почитал и заказал. Рискнул, можно сказать, — смеется он. — Привезли его в Казань, поехал сам забирать, пригнал оттуда в Челябинск. Поначалу, конечно, ехал, присматривался, прислушивался. Потом понял, что всё работает, что машина едет.
«Китайское — не плохое. Китайское — разное»
Это первая китайская машина в семье предпринимателя, но предубеждения к товарам из КНР у Олега не было. Он много раз был в Китае, в том числе в рамках бизнес-визитов с целью привлечь инвесторов в Челябинскую область, и за это время уже понял, что Китай Китаю рознь.
— Да, люди говорят: мол, вот, китайское, плохое, — объясняет он. — Тут дело в другом: китайское — оно разное. И то, что мы зачастую видим в магазинах, это лишь тот ассортимент, что везут в Россию наши поставщики. В самом Китае всегда есть выбор: от самых дешевых товаров до продукции высочайшего уровня. Если брать автомобили, у них огромное разнообразие марок и моделей, просто в России знают в основном два-три бренда.
Из минусов Rox 01 Олег Витковский отмечает неважную шумоизоляцию колесных арок, из-за чего переход на зимние шипованные колеса особенно заметен (тем более что езда на электроприводе в остальном почти бесшумна). Интерфейс не русифицирован, хотя дилеры предлагают установить прошивку с кириллицей. Мешает и отсутствие обновлений у «серой» машины: Олег говорит, что ряд минусов, вроде неважного качества приема радио, наверняка лечится апгрейдом ПО.
В остальном Rox 01 оказался попаданием в десятку, в том числе для семьи: огромный (5,3 метра), просторный, с трехрядным салоном. Попасть на галерку можно через проход в центре, что удобно для детей. Сиденья двух первых рядов оснащены электроприводами и массажем, а на среднем есть потолочный монитор. Правда, дети им не пользуются: у всех свои гаджеты. Та же тенденция, по словам Олега, наблюдается и в его основном бизнесе: игрушки сейчас покупают для детей до трех лет, дальше — смартфоны.
Быть последовательным
Rox 01 — последовательный гибрид, то есть, по сути, электромобиль, в котором обе пары колес приводятся электромоторами общей мощностью 476 л. с. Батарея емкостью 56 кВт·ч расположена под полом, заряжать ее можно как от внешней сети, так и от «бензогенератора» с 1,5-литровым ДВС мощностью 152 л. с.
В Китае эта концепция стала крайне популярной, и по такой же схеме построены Lixiang, Aito, Geely EX5 EM-i и масса других машин. Плюсы — отличная динамика и возможность ездить на чистой электротяге без риска остаться с разряженной батареей: приключения, как с Zeekr 001, владельцам гибридов не грозят. Минусы — относительная сложность конструкции, точнее, ее непривычность для российской сервисной культуры. Много ли у нас мастеров, способных продиагностировать или починить батарею, которая является одним из самых дорогих узлов гибрида? При этом они набирают популярность в России.
При нормальной эксплуатации батарея внимания не требует, что касается остального обслуживания, по словам Олега, экономия на фоне Audi тут чуть ли не десятикратная. Плановое ТО он делает раз в 15 тысяч километров, потому что бензиновый мотор у гибридов работает не так часто и в оптимальных режимах. При обслуживании меняется моторное масло и фильтры, так что сумма получается смешной — 4–5 тысяч. Раз примерно в 50–60 тысяч километров замены требует масло в редукторах электромоторов. Каких-то специфических работ Rox пока не просил, при этом риски существуют. Если сложная электроника гибрида заглючит или потребует физического вмешательства, не каждый сервис возьмется их исправлять. С другой стороны, Rox 01 представлен в России и официально, так что жизнь покажет.
Волшебная сила электронов
На полной зарядке Rox, если верить счетчику пробега, проезжает до 240 км. На деле, говорит Олег, раза в два меньше: 120 км летом и 80 км зимой. Для многих из нас этого пробега хватало бы на день, а затраты на энергию были бы раза в три ниже, чем на бензине, как если бы он стоил 20 рублей за литр. Но ежедневные пробеги у Олега достигают 300 км, и он ездит в комбинированном режиме, когда тратится и электричество, и бензин. В целом Rox 01 весьма экономичен, например, на чисто бензиновом ходу (то есть при сохранении заряда батареи) тратит в районе 10 литров на 100 км, что весьма неплохо для трехтонной машины.
Как и прочие «электрички», он весьма шустр: разгон до 100 км/час занимает 5,5 секунды, то есть на уровне Porsche Cayenne с 3-литровым бензиновым мотором. Правда, у гибрида динамика зависит от заряда батареи, и если та «пустая», говорит Олег, время ухудшается примерно на секунду.
— Иногда выходишь на обгон и чувствуешь, что он будто ниже ожиданий, — объясняет автовладелец. — Но даже с полностью разряженной батареей он всё равно быстрее большинства автомобилей, так что для реальной жизни большего не надо.
Хмурые взгляды соседей
Заряжается Rox 01 по ночам от домашнего устройства. И да, это тот самый автомобиль, что спровоцировал скандал с соседями, которые подозревали гибрид в «обесточивании поселка». В реальности проблема была в сетях и способе подключения соседского дома к распределительной коробке на участке Олега, а не электромобиле как таковом.
Максимальная мощность зарядки «Рокса» от сети переменного тока — 7 кВт. Для сравнения: чайник потребляет в районе 2 кВт, четырехкомфорочная индукционная плита — до 7 кВт, котел — 12 кВт, а обычный лимит для домохозяйств — 15 кВт. Естественно, электроприборы не всегда работают в режиме полной нагрузки, но и Rox 01 не заряжается на пиковых мощностях. Олег показывает график пополнения энергии: с полуночи до 10 утра мощностью в пределах 4 кВт. Исправная электросеть такого потребителя не заметит, другое дело, что под Челябинском полно поселков с проблемным подключением, низким напряжением, перебоями. Но это не вина самих электромобилей, хотя иметь в виду приходится.
Поскольку пробеги у Олега большие, а ездить с полной батареей приятнее, иногда он пользуется публичными ЭЗС постоянного тока: в этом случае пиковая мощность зарядки достигает 80 кВт.
— Только с зарядными станциями в Челябинске сложно, часто на них просто запаркованы другие машины, — говорит он.
Кроссовер или почти «Ленд-Ровер»?
Олег говорит, что по абсолютной проходимости Rox 01 уступает Land Rover Discovery: у гибрида пружинная подвеска, большая масса и просвет 205 мм.
— Но при этом я гоняю его жестко: и в грязь, и в колеи, — говорит он. — И проезжаю везде, где мне нужно, то есть для моих задач его возможностей достаточно.
Помогают две вещи. Электрический полный привод умеет распределять тягу между осями в зависимости от условий, а подвеска с адаптивными амортизаторами меняет характеристики под тип покрытия. Полноценным внедорожником Rox 01 не назвать, но по меркам кроссоверов он достаточно способен.
Несмотря на отсутствие пневмоподвески, хорош и ездовой комфорт: Rox 01 не претендует на лавры спорт-кроссоверов, зато отлично изолирует тебя от внешних раздражителей. Мне во время осеннего теста приходили на ум ассоциации с ВИП-залом кинотеатра: сидишь в широченном кресле и наблюдаешь за происходящим на панорамном экране, за которым плавно «дышит» огромный капот.
Цена удваивается, но Rox всё равно дешевле «немцев»
Rox 01 поставляется в Россию официально и стоит сейчас от 8,2 миллиона рублей. Олегу он достался дешевле, примерно за 6 миллионов. В Китае, для сравнения, цена начинается от 300 тысяч юаней (3,3 миллиона рублей), но с батареей поменьше, на 42 кВт·ч. Версия, как у Олега, стоит от 350 тысяч юаней (3,9 миллиона), то есть при ввозе в Россию ценник возрастает почти вдвое за счет утильсборов, пошлин, акцизов и НДС (последний в случае с электрокарами платят даже при частном ввозе).
К сожалению, выросшие в декабре и январе утильсборы напрямую сказываются и на последовательных гибридах: для них удорожание составляет весомые 1,5 миллиона рублей. К слову, при пиковой отдаче в 476 л. с. его 30-минутная мощность составляет 199 л. с. — именно с нее платятся акцизы и транспортный налог. Тем не менее это выше порога в 80 л. с. (для электромобилей), от которого с декабря отсчитывается прогрессивная шкала утильсбора.
Но Олег в любом случае доволен. На фоне Audi, которая вдвое дороже, китайский гибрид во многих аспектах удобнее. Не такой известный, не такой броский, но продуманный.
— Кроме мелочей, я даже не знаю, к чему придраться: в машине есть всё, — говорит он. — Динамичная, вместительная, проходимая, недорогая в эксплуатации. Я ее вообще не щажу, и при этом она не требует внимания.
Олега волнует разве что ресурс батареи: говорит, при его пробегах она продержится, вероятно, лет семь. Впрочем, в дополнение к «Маркер Игрушке» он занялся развитием сети магазинов, торгующих оригинальными запчастями для китайских автомобилей, так что в будущее смотрит с оптимизмом.
Откуда родом Rox
Rox — компания, основанная теми же инвесторами, что создали Roborock, сделавшую себе имя на выпуске бытовых пылесосов. Автомобильный проект стартовал в 2021 году, презентация машины состоялась в 2023-м, а продажи начались год назад. Скорость проектирования — невероятная даже по западным меркам. Впрочем, Rox создан не на пустом месте: техническим партнером выступила BAW, та самая, что начала поставки в Россию забавных китайских уазиков (тем печальнее, что российский УАЗ завис на моделях из прошлого века, а его новинки — это, по сути, китайские модели).
Ранее мы рассказывали о чистом электрокаре Avatr 11: он дерзко выглядит, но ощущается не столь ярко.