«Audi разочаровала, и я купил китайский гибрид». Владелец Rox — о первом опыте с автомобилем из КНР

Олег Витковский — основатель крупнейшей федеральной оптовой сети по продаже детских товаров «Маркер Игрушка» Источник: Артем Краснов

В гараже челябинского предпринимателя Олега Витковского стоит свежий Audi Q8 и Range Rover его супруги. Рядом — китайский гибрид малоизвестной еще марки Rox. Но именно он — основная машина бизнесмена, которая наматывает ежедневно 150–300 километров. За полтора года одометр нащелкал почти 70 тысяч км, часть из них — по грязи и колеям. Как ощущается гибрид из КНР на фоне породистого «немца»? Об этом и поговорим.

Тираннозавр «Рокс»

Rox 01 — дебютная модель марки, производящей в Китае пылесосы. Я незаметно проникся к ней симпатией во время осеннего рейтинг-теста «Авторевю», где из десяти новых для России моделей именно Rox 01 вызвал наибольший восторг журналистов (я поставил его на второе место после Exlantix ES, еще одного гибрида).

Rox 01 во время рейтинг-теста перед заездами по убитой дороге Источник: Артем Краснов

Но у журналистов свои критерии, а вот зачем покупать китайский гибрид человеку, у которого есть, казалось бы, машина мечты?

— Мы купили наш Audi Q8 весной 2022 года, когда всё началось, — рассказывает Олег Витковский. — До этого у меня был Q7, которым я очень доволен, а Q8 разочаровал. Он жесткий, на прямой неустойчивый, нервный. Наверное, хорошая молодежная машина попижонить, а ездить каждый день — нет, не для меня. Я даже зимнюю резину на него не ставлю, не езжу.

В задней двери Rox 01 — мини-кухня с двумя столиками (один съемный), баком с водой, кофеваркой, розеткой и набором добротной титановой посуды Источник: Артем Краснов

Но Audi был куплен «впрок», и поскольку он не прижился на роль основной машины, у Олега возникла необходимость подобрать автомобиль на замену своему бывалому Land Rover Discovery. Он любит рыбалку и подводную охоту, в семье семеро детей, а машина временами используется как фургон, например, возить игрушки и талисманы со швейной фабрики в Коркино.

— Это я для съемки прибрал машину, обычно она у меня забита по потолок, — смеется Олег.

Изначально на замену Land Rover он планировал купить Fangchengbao Leopard 5 — рамный гибрид от компании BYD, нынешнего лидера в производстве электрокаров (не только в Китае — в мире). Но в итоге выбор пал на Rox 01, и Олег признаёт, что в каком-то смысле это была авантюра.

Leopard 5 — более утилитарная и проходимая модель. Она компактнее Rox 01, но за счет гидропружинной подвески клиренс увеличивается до 310 мм Источник: byd.com

— Просто увидел в интернете Rox 01, почитал и заказал. Рискнул, можно сказать, — смеется он. — Привезли его в Казань, поехал сам забирать, пригнал оттуда в Челябинск. Поначалу, конечно, ехал, присматривался, прислушивался. Потом понял, что всё работает, что машина едет.

«Китайское — не плохое. Китайское — разное»

Это первая китайская машина в семье предпринимателя, но предубеждения к товарам из КНР у Олега не было. Он много раз был в Китае, в том числе в рамках бизнес-визитов с целью привлечь инвесторов в Челябинскую область, и за это время уже понял, что Китай Китаю рознь.

— Да, люди говорят: мол, вот, китайское, плохое, — объясняет он. — Тут дело в другом: китайское — оно разное. И то, что мы зачастую видим в магазинах, это лишь тот ассортимент, что везут в Россию наши поставщики. В самом Китае всегда есть выбор: от самых дешевых товаров до продукции высочайшего уровня. Если брать автомобили, у них огромное разнообразие марок и моделей, просто в России знают в основном два-три бренда.

Разгон до 100 км/час — за 5,5 секунды Источник: Артем Краснов

Из минусов Rox 01 Олег Витковский отмечает неважную шумоизоляцию колесных арок, из-за чего переход на зимние шипованные колеса особенно заметен (тем более что езда на электроприводе в остальном почти бесшумна). Интерфейс не русифицирован, хотя дилеры предлагают установить прошивку с кириллицей. Мешает и отсутствие обновлений у «серой» машины: Олег говорит, что ряд минусов, вроде неважного качества приема радио, наверняка лечится апгрейдом ПО.

В остальном Rox 01 оказался попаданием в десятку, в том числе для семьи: огромный (5,3 метра), просторный, с трехрядным салоном. Попасть на галерку можно через проход в центре, что удобно для детей. Сиденья двух первых рядов оснащены электроприводами и массажем, а на среднем есть потолочный монитор. Правда, дети им не пользуются: у всех свои гаджеты. Та же тенденция, по словам Олега, наблюдается и в его основном бизнесе: игрушки сейчас покупают для детей до трех лет, дальше — смартфоны.

Плоский пол, раздельные сиденья, потолочный монитор, массаж, отдельный блок климат-контроля… По словам Олега, китайские гибриды привлекают тем, что за треть цены немецкого кроссовера предлагают комплектацию «всё включено» Источник: Артем Краснов

Быть последовательным

Rox 01 — последовательный гибрид, то есть, по сути, электромобиль, в котором обе пары колес приводятся электромоторами общей мощностью 476 л. с. Батарея емкостью 56 кВт·ч расположена под полом, заряжать ее можно как от внешней сети, так и от «бензогенератора» с 1,5-литровым ДВС мощностью 152 л. с.

В Китае эта концепция стала крайне популярной, и по такой же схеме построены Lixiang, Aito, Geely EX5 EM-i и масса других машин. Плюсы — отличная динамика и возможность ездить на чистой электротяге без риска остаться с разряженной батареей: приключения, как с Zeekr 001, владельцам гибридов не грозят. Минусы — относительная сложность конструкции, точнее, ее непривычность для российской сервисной культуры. Много ли у нас мастеров, способных продиагностировать или починить батарею, которая является одним из самых дорогих узлов гибрида? При этом они набирают популярность в России.

В ежедневном режиме можно ездить только на электричестве Источник: Артем Краснов

При нормальной эксплуатации батарея внимания не требует, что касается остального обслуживания, по словам Олега, экономия на фоне Audi тут чуть ли не десятикратная. Плановое ТО он делает раз в 15 тысяч километров, потому что бензиновый мотор у гибридов работает не так часто и в оптимальных режимах. При обслуживании меняется моторное масло и фильтры, так что сумма получается смешной — 4–5 тысяч. Раз примерно в 50–60 тысяч километров замены требует масло в редукторах электромоторов. Каких-то специфических работ Rox пока не просил, при этом риски существуют. Если сложная электроника гибрида заглючит или потребует физического вмешательства, не каждый сервис возьмется их исправлять. С другой стороны, Rox 01 представлен в России и официально, так что жизнь покажет.

Эксплуатация этого Rox достаточно жесткая: в том числе он таскает 750-килограммовый прицеп (не особенно замечая нагрузку). Крюк немного заржавел, но это допоборудование Источник: Артем Краснов

Волшебная сила электронов

На полной зарядке Rox, если верить счетчику пробега, проезжает до 240 км. На деле, говорит Олег, раза в два меньше: 120 км летом и 80 км зимой. Для многих из нас этого пробега хватало бы на день, а затраты на энергию были бы раза в три ниже, чем на бензине, как если бы он стоил 20 рублей за литр. Но ежедневные пробеги у Олега достигают 300 км, и он ездит в комбинированном режиме, когда тратится и электричество, и бензин. В целом Rox 01 весьма экономичен, например, на чисто бензиновом ходу (то есть при сохранении заряда батареи) тратит в районе 10 литров на 100 км, что весьма неплохо для трехтонной машины.

Как и прочие «электрички», он весьма шустр: разгон до 100 км/час занимает 5,5 секунды, то есть на уровне Porsche Cayenne с 3-литровым бензиновым мотором. Правда, у гибрида динамика зависит от заряда батареи, и если та «пустая», говорит Олег, время ухудшается примерно на секунду.

— Иногда выходишь на обгон и чувствуешь, что он будто ниже ожиданий, — объясняет автовладелец. — Но даже с полностью разряженной батареей он всё равно быстрее большинства автомобилей, так что для реальной жизни большего не надо.

Зимой помогает полный привод: у электромобилей он фактически постоянный Источник: Артем Краснов

Хмурые взгляды соседей

Заряжается Rox 01 по ночам от домашнего устройства. И да, это тот самый автомобиль, что спровоцировал скандал с соседями, которые подозревали гибрид в «обесточивании поселка». В реальности проблема была в сетях и способе подключения соседского дома к распределительной коробке на участке Олега, а не электромобиле как таковом.

Максимальная мощность зарядки «Рокса» от сети переменного тока — 7 кВт. Для сравнения: чайник потребляет в районе 2 кВт, четырехкомфорочная индукционная плита — до 7 кВт, котел — 12 кВт, а обычный лимит для домохозяйств — 15 кВт. Естественно, электроприборы не всегда работают в режиме полной нагрузки, но и Rox 01 не заряжается на пиковых мощностях. Олег показывает график пополнения энергии: с полуночи до 10 утра мощностью в пределах 4 кВт. Исправная электросеть такого потребителя не заметит, другое дело, что под Челябинском полно поселков с проблемным подключением, низким напряжением, перебоями. Но это не вина самих электромобилей, хотя иметь в виду приходится.

Поскольку пробеги у Олега большие, а ездить с полной батареей приятнее, иногда он пользуется публичными ЭЗС постоянного тока: в этом случае пиковая мощность зарядки достигает 80 кВт.

— Только с зарядными станциями в Челябинске сложно, часто на них просто запаркованы другие машины, — говорит он.

Зарядное устройство переменного тока. Rox 01 позволяет составить график зарядки, чтобы она шла в часы низкой нагрузки Источник: Наталья Лапцевич

Кроссовер или почти «Ленд-Ровер»?

Олег говорит, что по абсолютной проходимости Rox 01 уступает Land Rover Discovery: у гибрида пружинная подвеска, большая масса и просвет 205 мм.

— Но при этом я гоняю его жестко: и в грязь, и в колеи, — говорит он. — И проезжаю везде, где мне нужно, то есть для моих задач его возможностей достаточно.

Помогают две вещи. Электрический полный привод умеет распределять тягу между осями в зависимости от условий, а подвеска с адаптивными амортизаторами меняет характеристики под тип покрытия. Полноценным внедорожником Rox 01 не назвать, но по меркам кроссоверов он достаточно способен.

Несмотря на отсутствие пневмоподвески, хорош и ездовой комфорт: Rox 01 не претендует на лавры спорт-кроссоверов, зато отлично изолирует тебя от внешних раздражителей. Мне во время осеннего теста приходили на ум ассоциации с ВИП-залом кинотеатра: сидишь в широченном кресле и наблюдаешь за происходящим на панорамном экране, за которым плавно «дышит» огромный капот.

Во время авторевюшного теста мне выпало забираться на «Роксе» на склон карьера Кондуки в Тульской области. Держался он достойно: просвета маловато, приходится беречь бамперы, зато мягкое дозирование тяги позволяло ехать внатяг, без раскачки и рывков Источник: Артем Краснов

Цена удваивается, но Rox всё равно дешевле «немцев»

Rox 01 поставляется в Россию официально и стоит сейчас от 8,2 миллиона рублей. Олегу он достался дешевле, примерно за 6 миллионов. В Китае, для сравнения, цена начинается от 300 тысяч юаней (3,3 миллиона рублей), но с батареей поменьше, на 42 кВт·ч. Версия, как у Олега, стоит от 350 тысяч юаней (3,9 миллиона), то есть при ввозе в Россию ценник возрастает почти вдвое за счет утильсборов, пошлин, акцизов и НДС (последний в случае с электрокарами платят даже при частном ввозе).

К сожалению, выросшие в декабре и январе утильсборы напрямую сказываются и на последовательных гибридах: для них удорожание составляет весомые 1,5 миллиона рублей. К слову, при пиковой отдаче в 476 л. с. его 30-минутная мощность составляет 199 л. с. — именно с нее платятся акцизы и транспортный налог. Тем не менее это выше порога в 80 л. с. (для электромобилей), от которого с декабря отсчитывается прогрессивная шкала утильсбора.

Дизайн Rox 01 напоминает Land Rover Defender нового поколения Источник: Артем Краснов

Но Олег в любом случае доволен. На фоне Audi, которая вдвое дороже, китайский гибрид во многих аспектах удобнее. Не такой известный, не такой броский, но продуманный.

— Кроме мелочей, я даже не знаю, к чему придраться: в машине есть всё, — говорит он. — Динамичная, вместительная, проходимая, недорогая в эксплуатации. Я ее вообще не щажу, и при этом она не требует внимания.

Олега волнует разве что ресурс батареи: говорит, при его пробегах она продержится, вероятно, лет семь. Впрочем, в дополнение к «Маркер Игрушке» он занялся развитием сети магазинов, торгующих оригинальными запчастями для китайских автомобилей, так что в будущее смотрит с оптимизмом.

Олег уверен, что китайский автопром уже сейчас сопоставим по многим параметрам с мировым, а в чём-то задает тенденции Источник: Артем Краснов

Откуда родом Rox

Rox — компания, основанная теми же инвесторами, что создали Roborock, сделавшую себе имя на выпуске бытовых пылесосов. Автомобильный проект стартовал в 2021 году, презентация машины состоялась в 2023-м, а продажи начались год назад. Скорость проектирования — невероятная даже по западным меркам. Впрочем, Rox создан не на пустом месте: техническим партнером выступила BAW, та самая, что начала поставки в Россию забавных китайских уазиков (тем печальнее, что российский УАЗ завис на моделях из прошлого века, а его новинки — это, по сути, китайские модели).