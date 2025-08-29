На парковке ТЦ водитель с регистратором врезался в джип — кто кому должен уступать на таких стоянках?

Пикап приближается справа Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com

Значительная часть мелких столкновений авто происходит во дворах и на парковках торговых центров — там, где вроде бы нет никаких знаков приоритета. И водители едут по каким-то своим внутренним правилам. Но официальные правила предусматривают и эти случаи. На примере типичного столкновения возле ТЦ разберемся, кто же должен был уступить.

Итак, стандартная парковка возле крупного торгового центра, автомобиль с видеорегистратором едет по одному из рядов. Вот он выезжает к основному проезду вдоль здания ТЦ, который может показаться главной дорогой. С правой стороны приближается внедорожник (пикап), уступать никто не собирается. Происходит столкновение — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com

Обратите внимание, никаких дорожных знаков и разметки на парковке нет — это одна территория, где все направления движения равнозначны.

Кто виноват? Водитель с регистратором Водитель пикапа Не знаю

— В ДТП виноват водитель автомобиля, внутри которого был установлен видеорегистратор, поскольку в силу п. 8.9 ПДД РФ (правило «помеха справа») он должен был уступить дорогу внедорожнику, приближающему справа. В данном случае ни у одного из участников ДТП не было приоритета, так как оба двигались внутри прилегающей территории, поэтому они должны были руководствоваться правилом «помеха справа», — говорит адвокат Владимир Алешин.

Пункт 8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

— На парковках, во дворах мы должны разъезжаться по помехе справа. Если только это не регламентировано никакими другими дорожными знаками. Тут виноват водитель с регистратором, потому что он должен был дать преимущество пикапу. А вообще действительно на парковках супермаркетов люди разъезжаются как бог на душу пошлет. Кто кому рукой махнул, кто подмигнул. Такое ощущение, что про правила там на парковках все напрочь забывают, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

А теперь вспомните, как вы разъезжаетесь на парковках ТЦ и гипермаркетов. Часто бывает, что основной проезд вдоль здания ТЦ воспринимается как главная дорога. А ряды со стоящими машинами — как второстепенные.