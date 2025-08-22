«Страховые в бешенстве». Суды перестали учитывать лимит по ОСАГО в 400 тысяч — комментарий юриста

Проблема лимита ОСАГО решилась неожиданным образом Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Суды всё чаще обязывают страховые компании выплачивать за поврежденные в ДТП машины суммы, кратно превосходящие лимит ОСАГО. Сейчас выплата ограничена 400 тысячами, но в судебной практике всё больше дел, где фактические компенсации достигают миллиона рублей и более. Тенденция важна и потому, что лимит в 400 тысяч не менялся много лет и сегодня достаточен для ремонта машины разве что после мелкого ДТП. Рассказываем, что важно сделать водителю при обращении в страховую, чтобы иметь возможность претендовать на выплату, превышающую лимит ОСАГО. Приведем и примеры конкретных судебных решений.

Почему нужно настаивать на ремонте

В классическом случае всё остается по-прежнему: если человек сразу согласился на компенсацию деньгами, выплату сделают с учетом износа и в пределах 400 тысяч рублей.

Однако приоритетной формой компенсации по ОСАГО с 2016 года является направление на ремонт, и в целом клиентам выгоднее потребовать именно это. Страховые не сумели организовать полноценную систему ремонта автомобилей, а потому в любом случае предпочитают денежную выплату, но в этом случае она делается без учета коэффициента износа .

Руководитель компании «Академия Права» Артем Ломовцев говорит, что требование именно направления на ремонт — первый шаг к получению справедливой выплаты.

«Если вы хоть в одном документе поставили галочку, что согласны на денежную компенсацию, страховая и суды будут считать выплату с учетом износа и в пределах 400 тысяч рублей законной, оспорить что-то уже сложно, — говорит он. — Когда вы выбираете направление на ремонт, чаще всего страховая всё равно осуществляет денежную выплату, но уже без учета износа. Иногда могут направить в сервис, но обычно у сервиса нет возможности отремонтировать машину за сумму, которую насчитала страховая, и всё в любом случае возвращается к денежной компенсации без учета износа, что выгодно для клиента».

Как превзойти лимит ОСАГО

Возможность взыскать больше 400 тысяч рублей возникает, когда калькуляция страховой и выплата меньше реального ущерба. В этом случае у страховой нередко удается отсудить не только разницу между выплатой и лимитом, но и полную компенсацию ущерба (даже если он, скажем, 700 тысяч), плюс неустойки (1% за сутки просрочки) и штрафы (50% от выплаты), которые в сумме могут быть сопоставимы с выплатой.

Выплаты сверх лимита 400 тысяч делаются уже не в рамках закона об ОСАГО, а с учетом Гражданского кодекса РФ, в частности статьи 393 ГК РФ. Она обязывает должника возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства . Эта же статья требует при определении убытков принимать во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было — в день предъявления иска. Проще говоря, ущерб определяется уже не по методике РСА, которой пользуются страховые, а по факту, на основании экспертиз и прочих документов.

Пример трехкратной компенсации

Артем Ломовцев приводит несколько судебных решений, вынесенных в последнее время (пример № 1, пример № 2, пример № 3). Так, во втором случае речь о ДТП, в котором по вине водителя Ford Focus пострадал Audi, ущерб — около 700 тысяч, подтвержденный экспертизой. Владелец настаивал на ремонте автомобиля, однако страховая выплатила 183 тысячи рублей, а после проведения независимой экспертизы — еще 127 тысяч (с учетом стоимости экспертизы). Кроме того, она заплатила владельцу Audi более 50 тысяч неустойки.

Однако даже эти доплаты не компенсировали весь ущерб, и суд Центрального района Челябинска постановил дополнительно выплатить:

разницу между фактическим ущербом и выплаченным — 393 тысячи рублей;

неустойку — 346 тысяч рублей;

штраф — 153 тысячи рублей;

прочие расходы — около 50 тысяч рублей.

Итого первоначальная строптивость страховой обернулась совокупной выплатой в 1,3 миллиона рублей. Подчеркнем, что речь не идет о выплате, скажем, по каско — спор возник исключительно в рамках выплат, предусмотренных законом об ОСАГО.

«Верховный суд подтвердил…»

Артем Ломовцев говорит, что практика уже устоялась: «Она позволяет не трогать виновника ДТП, как раньше, а пытаться получить справедливую сумму компенсации со страховой в рамках ОСАГО. Страховые в бешенстве, так как суммы выплат получаются огромными, но данная практика устояла даже в Верховном суде».

В качестве примера Артем Ломовцев приводит решение ВС РФ по делу № 41-КГ24-58-К4: он согласился с позицией нижестоящих инстанций, которые присудили пострадавшей в ДТП стороне выплату, значительно превышающую лимит ОСАГО (более миллиона рублей).

Доводилось ли вам получить компенсацию по ОСАГО и довольны ли вы? Нет, не доводилось Получал, в целом удовлетворен Добился нормальной выплаты через суд Недоволен: заплатили мало