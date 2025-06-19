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Авто Автолюбитель отсудил двойную стоимость бракованного «Москвича-6»

Автолюбитель отсудил двойную стоимость бракованного «Москвича-6»

В суд он обратился после трех месяцев безуспешных попыток устранить дефект новой машины

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2 комментария
Возможность принять машину обратно продавец нашел только после того, как Дмитрий обратился на горячую линию завода «Москвич» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВозможность принять машину обратно продавец нашел только после того, как Дмитрий обратился на горячую линию завода «Москвич» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Возможность принять машину обратно продавец нашел только после того, как Дмитрий обратился на горячую линию завода «Москвич»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Более 3,4 млн рублей — такую сумму удалось взыскать с дилера «Москвича-6» москвичу Дмитрию после трех месяцев безуспешных попыток устранить дефект новой машины, покупка которой обошлась в 1,7 млн.

В своем рассказе автовладелец поведал, что сперва не хотел ни с кем ссориться. Хотел, чтобы ему починили машину или поменяли на исправную. Но хамский тон и откровенное издевательство персонала автосалона заставили кулаки сжаться, а глаза налиться кровью. Первоначально он требовал почти 12 млн рублей, однако суд снизил сумму втрое. Дмитрий считает решение несправедливым и намерен оспорить его в апелляции. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Приходите через 2 месяца

В марте прошлого года Дмитрий купил в салоне новый «Москвич-6». Едва выехав из салона, он столкнулся с дефектом: коробка передач дергалась при разгоне. Обратившись к дилеру, он услышал, что причина в плохом бензине. После заправки более качественного горючего ситуация не изменилась. Не дало ничего и обращение к дилеру на следующий день: принять автомобиль пообещали только через 2 месяца, объяснив плотной записью. Ссылаясь на нарушение сроков устранения недостатка, Дмитрий стал настаивать и смог добиться ремонта через 2 недели.

— Через неделю мне сообщили: «Мы нашли проблему, отходила масса, забирайте машину». Приехал, но отказался подписывать акт приема: «Я забираю ее на тест-драйв, а не из ремонта!» На дороге машина снова дергалась. Мастер признал: «Да, это не то». Вернулись, но менеджер отказался оформить возврат: «Специалист уже ушел, приходите завтра», — делится Дмитрий.

В итоге срок ремонта прерывали 4 раза, меняя диагнозы (блок управления, свечи), но ничего не чиня. Потом вообще пропали на месяц.

— Приезжаю — машина просто стоит на улице. Вышел из себя. В итоге в ремонт ее обещали забрать и позвонить в ближайшее время. Позвонили в июне: всё починили, забирайте! Оказалось, заменили коробку передач. «Мы вам бесплатно ее поменяли!» — радовались в салоне. А я 3 месяца платил кредит за машину, которой не было, и согласия на замену не давал, — возмущается он.

Битва за документы

Не прошло гладко и возвращение машины из сервиса после 92 дней ремонта. Несмотря на заверения о починке, документы, подтверждающие замену коробки передач, Дмитрию пришлось требовать с боем. Лишь после долгих препирательств и угрозы вызвать полицию сотрудники сервиса «внезапно» нашли нужные бумаги, включая акт о гарантийном ремонте.

Однако подписывать его без правок Дмитрий отказался: формулировки указывали на его якобы полное удовлетворение ремонтом, которого он, конечно же, не испытывал. В конце концов документы оформили как надо, но весь процесс занял почти 5 часов и оставил ощущение морального истощения.

Получив ключи от автомобиля, Дмитрий радовался недолго: на тестовом заезде дефекты вернулись.

«Идите в суд»

На следующий день Дмитрий вернулся в салон и предложил руководителю клиентской службы мирный вариант: заменить автомобиль, без штрафов и доплат. Однако в ответ услышал отказ: «Мы не можем решать, напишите письмо юристам завода». Дмитрий, уже подготовивший официальное обращение, понял: диалог снова зашел в тупик.

Еще через месяц (после того, как Дмитрий записал свою историю на видео вместе с известным блогером) из салона вдруг позвонили по поводу его официального обращения и вести переговоры отказались.

— Заявили: «Идите в суд», — делится Дмитрий.

Изучив практику московского апелляционного суда, Дмитрий выяснил, что перед подачей иска нужно передать автомобиль продавцу. Однако и здесь не обошлось без нервов: в записи на повторный ремонт отказали, сославшись на трехмесячную очередь. Возможность принять машину нашлась только после обращения на горячую линию завода «Москвич». И то лишь через неделю.

На встречу Дмитрий пришел подготовленным. Несмотря на возражения мастера, добился оформления акта приемки с печатью. А получив документы, он предъявил досудебную претензию и потребовал расторгнуть договор купли-продажи из-за нарушения сроков гарантийного ремонта. Претензию приняли только после очередной порции препирательств с руководством клиентской службы.

Готов оспаривать вердикт

Ответа на досудебку Дмитрий прождал 10 дней. Так и не дождавшись, обратился в суд. В иске он потребовал с дилера 11,5 млн рублей.

— Столько штрафов и пеней накапало за нарушение требований потребителя, и я подготовил свою апелляционную жалобу, где детально расписал, с чем я не согласен, — делится он.

В суде представитель дилера вел себя примерно так же, как и его менеджеры. Упрекал Дмитрия в недостатке мужественности и желании нажиться. Но вот грамотных юридических контраргументов подобрать так и не смог. Иск был удовлетворен.

Однако суд снизил сумму почти втрое — до 3,4 млн: 1,7 млн рублей за автомобиль (по договору купли-продажи), еще 100 тысяч рублей неустойки за просрочку устранения дефекта и 400 тысяч за задержку возврата денег. Кроме того, с ответчика взыскали 45 тыс. в счет возмещения убытков, 25 тыс. за моральный вред, 1,135 млн рублей штрафа. Ну и 19,7 тыс. рублей госпошлины.

Останавливаться Дмитрий не намерен и собирается подавать апелляцию.

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Комментарии
2
Гость
3 часа
И этот пример единственный где выиграл истец. Обычно выигрывают дилеры, (у кого больше денег на юристов).
Гость
2 часа
да, дилеры они такие... лишь бы продать.
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