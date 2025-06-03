Байкер протаранил машину МВД, погибли он и патрульный. Почему в ДТП винят водителя-полицейского?

Секунда до столкновения байкера с полицейским автомобилем Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com











В рубрике «Группа разбора» сегодня рассмотрим серьезное ДТП с полицейским авто и двумя погибшими. Экипаж ППС на служебном Hyundai Solaris со включенными мигалкой и сиреной пытался проехать перекресток, но в машину врезался мотоциклист — погибли и он, и один из полицейских. К уголовной ответственности теперь привлекают выжившего полицейского-водителя. Узнаем почему.

Обычный городской перекресток, для направления, по которому движется полицейский Hyundai Solaris, горит красный свет. Но экипаж ППС (патрульно-постовой службы) включил проблесковые маячки и звуковую сирену, медленно он пытается проехать перекресток, видя, что его пропускают. Когда маневр уже был почти завершен, в крайнем правом ряду появляется стремительно движущийся мотоциклист, происходит столкновение. Смотрите видео с двух камер.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Скорость байкера даже по видео сложно назвать низкой. Погибли сам байкер и полицейский, сидевший на переднем пассажирском месте Hyundai Solaris. Уголовное дело возбудили против выжившего полицейского, который управлял автомобилем.

Кто виноват? Водитель полицейской машины Байкер Не знаю

Почему водитель не заметил приближающийся мотоцикл, почему сам мотоциклист не подумал притормозить, видя, что транспортный поток перед перекрестком остановился — теперь выясняют следователи Следственного комитета.

— Согласно ПДД, автомобиль, оснащенный спецсигналами, имеет право отступать от ПДД только в том случае, если будет обеспечена безопасность дорожного движения. В данной ситуации полицейский не учет тот факт, что ему в бок может приехать мотоциклист. При этом скорость мотоциклиста только кажется высокой, потому что другие машины стоят. В то же самое время у водителя мотоцикла существует обязанность уступить дорогу машине со спецсигналами, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Пункт 3.1 ПДД. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований ПДД. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу. Пункт 3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу.

Закон интересно, конечно, трактует подобные ситуации. С одной стороны, водитель с мигалкой и сиреной имеет преимущество и другие обязаны ему уступить. С другой стороны, водитель с мигалкой всё равно должен убедиться, что ему уступают. И кто тогда виноват?

— Думаю, что виноват здесь байкер. Он явно превышал намного скоростной режим, не уступил дорогу транспортному средству с включенным проблесковым маяком, которое имело преимущество при проезде перекрестка. Все же его пропускали, — отмечает Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон».

Почему же уголовное дело возбудили против полицейского. Потому что байкер погиб и просто не на кого возложить вину? Или еще есть какие-то нюансы трактовки этих правил?

— Почему привлекают полицейского-водителя? Потому что у мотоциклиста не было ровным счетом никакой возможности вовремя увидеть полицейский автомобиль. Он заметил его слишком поздно и уже ничего не мог сделать. Скорее всего, были сделаны выводы, что водитель Hyundai Solaris не обеспечил безопасность, а байкер просто физически не мог отреагировать на появление препятствия. Имеет смысл провести автотехническую экспертизу и определить скорость байкера. В этом случае может быть обоюдная вина, — заключает Петр Шкуматов.