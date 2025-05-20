Группа разбора: красный «москвич»-призрак заставил встречного водителя уйти под фуру и погибнуть

За мгновение до столкновения Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com











Сегодня в рубрике «Группа разбора» смертельное лобовое ДТП на загородной трассе: седан угодил в грузовик. Только вот врезался он из-за помехи от третьей машины, которая выехала на встречную полосу. Можно ли было спастись и что делать, если на шоссе на вас несется «встречка» — далее в обзоре.

Обычное 2-полосное шоссе, запись идет с регистратора, установленного на грузовике. Мы видим, как вдруг слева на обочине как призрак появляется красный фургончик-«каблучок» (ИЖ — ижевский «москвич»). Он обгоняет фуру. Вероятно, водитель «каблучка» не рассчитал обгон, потом увидел встречную легковушку и решил сместиться левее на обочину. Только вот это не спасло: водитель темного седана или вильнул рулем, или от резкого торможения его сместило на дороге и вынесло прямо под грузовик. Смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

В результате ДТП один человек погиб, красный «москвич» уехал с места — это видно на записи. Но можно ли было спастись водителю темного седана, ведь на момент обгона «москвич» полностью был на обочине, а значит, встречная полоса была свободна. Зачем водитель седана крутанул рулем под грузовик? Или его просто занесло от торможения?

— Сейчас есть такое понятие: «бесконтактное ДТП», вот оно и произошло. У «москвича» нарушение ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения). И если честно, такого лишить нужно по полной. Водитель седана виляет рулем в силу инстинкта самосохранения в надежде, что расстояние до грузовика большое. Но увы, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— Хоть и не было касания, это никак не исключает вины водителя красного автомобиля, который в нарушение главы 11 ПДД выехал на встречную сторону дороги, не убедившись в безопасности. Если автомобиль скрылся с места ДТП, то это будет отягчающее обстоятельство, водитель будет привлечен к уголовной ответственности. Факт касания автомобилей не обязателен, — отмечает автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 11.1 ПДД. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. 11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случае, если по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

И вот как действительно поступать в такой ситуации, когда счет идет на миллисекунды? То ли правда водитель седана испугался и машинально отвернул от помехи. Или немного не рассчитал траекторию. Тут уж только опыт поможет, хладнокровие и интуиция. Гораздо проще избежать подобных обстоятельств со стороны обгоняющих — просто не надо лезть на обгон в сомнительных условиях.

— В таких ДТП мы не понимаем, что, во-первых, делал водитель седана, тормозил или нет. Мы видим, что асфальт мокрый и экстренное торможение могло вызвать смещение на встречную полосу. Возникла аварийная ситуация, которая не могла быть предотвращена только торможением. Факт маневрирования водителем седана, даже если он будет установлен, никак не повлияет на наказание водителя красного автомобиля, — заключает Лев Воропаев.

Мог ли водитель темного седана избежать ДТП? Да Нет Не знаю