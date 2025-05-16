Группа разбора: водителя пропустили в пробке, и он устроил жесткое ДТП. Смотрим видео и разбираем, кто виноват

Из-за большой скорости Land Rover повреждения оказались основательными Источник: читатель 74.RU











Эта авария случилась в конце апреля в Магнитогорске. На первый взгляд, водитель красного Ford Focus не сделал ничего экстраординарного. На дороге была пробка, он дождался, когда его пропустят, и вывернул налево, убедившись, что справа нет машин. Но слева по встречной полосе несся Land Rover Freelander, обгонявший вереницу автомобилей, и заметить его вовремя водитель «Форда» не смог.

Источник: читатель 74.RU

Пробка стояла в направлении проспекта Пушкина до самого перекрестка, поэтому маневр Land Rover выглядит как минимум авантюрным. Пункт 11.2 ПДД запрещает обгон в случаях, когда по его завершении водитель не сможет вернуться на ранее занимаемую полосу. Запрещен обгон и на перекрестках по дороге, не являющейся главной. С большой вероятностью «Ленд Роверу» пришлось бы останавливаться на встречной полосе и просить, чтобы его пустили в свой ряд перед перекрестком.

Но сам по себе обгон на этом участке улицы Большевистской не запрещен: в день аварии разметки не было видно, но в предыдущие годы здесь тянулась прерывистая линия. Нет и запрещающих знаков.

Место, где случилась авария Источник: Google.Maps











Примерно такую картину видел водитель Land Rover Источник: Google.Maps











Ford выезжал с прилегающей территории (от частного дома) и обязан был уступить дорогу всем автомобилям, движущимся по дороге, включая и обгоняющих. Многие при выезде налево не учитывают, что иногда по встречной половине дороги тоже может ехать машина. Подобные аварии особенно опасны на трассах, где скорости выше. Такой сценарий нужно иметь в виду, например, при выезде на дорогу, по которой идут большегрузы, трактора, коммунальные машины, автобусы: они перекрывают обзор, а вероятность, что их кто-то обгоняет, высокая.

Согласно ПДД, Ford перед выездом на встречную полосу обязан был убедиться, что она свободна в обоих направлениях, тем более, ситуация позволяла это сделать.

Кто, по-вашему, в большей степени виноват в этом ДТП? Водитель красного Ford Водитель белого Land Rover Чистая обоюдка

Что решили в ГАИ

Юрист, знакомый с деталями дела, рассказал нам, что согласно заключению ГАИ, нарушителем признан водитель Ford. Уточним, что ГАИ не определяет как таковую виновность, и в ДТП без пострадавших долю материальной ответственности устанавливает гражданский суд, если одна из сторон подала соответствующий иск. В суде помимо позиции ГАИ могут учесть и другие обстоятельства, например, возможное превышение скорости водителем Land Rover. Суд имеет право распределить ответственность между сторонами в определенной пропорции, например, 50:50.

По сведениям юриста, водитель Land Rover продал автомобиль вскоре после аварии. Судя по всему, речь о так называемой цессии, когда вместе с машиной третьей стороне переходит право требовать компенсацию за причиненный ей ущерб. Такая практика законна, и есть фирмы, которые специализируются на таких услугах. Для виновной стороны выставляемые ими требования нередко кажутся завышенными, однако в данном случае судить об этом можно будет, когда владелец Ford получит соответствующие требования.