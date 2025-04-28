Автобус помешал увидеть. Две машины столкнулись на перекрестке — одна подлетела в воздух

Момент опрокидывания машины Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com











В городах есть перекрестки с двойными проезжими частями, когда дорога разделена аллеей. И эти перекрестки весьма коварны, там часто происходят столкновения из-за ухудшения обзора и более сложной схемы движения. Вот одно из таких ДТП, в котором дошло до опрокидывания машины.

Москва, пересечение 6-полосной Чертановской улицы (там, где трамвайные пути) с 2-полосной улицей Днепропетровской. Черный автомобиль двигается по широкой Чертановской, его пропускает автобус, из-за которого выскакивает светлый седан. Происходит столкновение с опрокидыванием черной машины — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

На видеозаписи не видно, какие сигналы показывают светофоры на перекрестке и есть ли они там вообще. Видно только знак главной дороги для черного авто. Но светофоры там все-таки есть — вот снимок «Яндекс.Панорам».

Светофоры и знаки на перекрестке Источник: «Яндекс.Панорамы»











А еще видно, как другие машины притормаживают перед стоп-линией, значит, по основной дороге вполне мог гореть все-таки красный свет.

— Когда черный автомобиль поехал, за ним были другие водители и они дальше не поехали. Ощущение, что черный просто ехал на красный. Водитель автобуса его увидел и притормозил, не будет же он в него врезаться. А водитель серой машины не мог видеть предполагаемого нарушителя и, соответственно, ударил его. Пока все говорит о том, что водитель темного авто по какой-то причине решил поехать на красный, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Там остальные остановились. Похоже, он решил проскочить. То, что автобус ехал, намекает, что он и ударивший въехали на перекресток на свой зеленый. И еще одна машина слева ехала. Это в совокупности показывает, что черное авто проскочило на запрещающий сигнал, — отмечает Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон».

В том и коварство таких перекрестков, что автомобили, находящиеся в середине двойной проезжей части, могут загораживать друг друга. И из-за сужения обзора происходят аварии, причем на большой скорости, поскольку на таких улицах машины разгоняются прилично.

Поэтому стоит бдительнее проезжать подобные участки, особенно тем, кто стоит в середине и пропускает машины с перпендикулярного направления. Ну и, естественно, не следует ехать на красный свет.

Кто виноват? Водитель черной машины Водитель светлого седана Не знаю