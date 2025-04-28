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Автобус помешал увидеть. Две машины столкнулись на перекрестке — одна подлетела в воздух

Столкновение произошло на крупном перекрестке

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Момент опрокидывания машины | Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.comМомент опрокидывания машины | Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

Момент опрокидывания машины

Источник:

ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

В городах есть перекрестки с двойными проезжими частями, когда дорога разделена аллеей. И эти перекрестки весьма коварны, там часто происходят столкновения из-за ухудшения обзора и более сложной схемы движения. Вот одно из таких ДТП, в котором дошло до опрокидывания машины.

Москва, пересечение 6-полосной Чертановской улицы (там, где трамвайные пути) с 2-полосной улицей Днепропетровской. Черный автомобиль двигается по широкой Чертановской, его пропускает автобус, из-за которого выскакивает светлый седан. Происходит столкновение с опрокидыванием черной машины — смотрите видео.

Источник:

ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / Vk.com

На видеозаписи не видно, какие сигналы показывают светофоры на перекрестке и есть ли они там вообще. Видно только знак главной дороги для черного авто. Но светофоры там все-таки есть — вот снимок «Яндекс.Панорам».

Светофоры и знаки на перекрестке | Источник: «Яндекс.Панорамы»Светофоры и знаки на перекрестке | Источник: «Яндекс.Панорамы»

Светофоры и знаки на перекрестке

Источник:

«Яндекс.Панорамы»

А еще видно, как другие машины притормаживают перед стоп-линией, значит, по основной дороге вполне мог гореть все-таки красный свет.

— Когда черный автомобиль поехал, за ним были другие водители и они дальше не поехали. Ощущение, что черный просто ехал на красный. Водитель автобуса его увидел и притормозил, не будет же он в него врезаться. А водитель серой машины не мог видеть предполагаемого нарушителя и, соответственно, ударил его. Пока все говорит о том, что водитель темного авто по какой-то причине решил поехать на красный, — говорит координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Там остальные остановились. Похоже, он решил проскочить. То, что автобус ехал, намекает, что он и ударивший въехали на перекресток на свой зеленый. И еще одна машина слева ехала. Это в совокупности показывает, что черное авто проскочило на запрещающий сигнал, — отмечает Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон».

В том и коварство таких перекрестков, что автомобили, находящиеся в середине двойной проезжей части, могут загораживать друг друга. И из-за сужения обзора происходят аварии, причем на большой скорости, поскольку на таких улицах машины разгоняются прилично.

Поэтому стоит бдительнее проезжать подобные участки, особенно тем, кто стоит в середине и пропускает машины с перпендикулярного направления. Ну и, естественно, не следует ехать на красный свет.

Кто виноват?

Водитель черной машины
Водитель светлого седана
Не знаю

Почитайте еще, как Lexus на высокой скорости снес пассажира другой машины — чем опасно выходить из авто не глядя.

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Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
ДТП ПДД Группа разбора
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