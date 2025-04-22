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Авто Группа разбора обзор Водитель BMW X6 нарушил правила и снес байкера, но его могут оправдать — почему

Водитель BMW X6 нарушил правила и снес байкера, но его могут оправдать — почему

BMW X6 столкнулся на перекрестке с мотоциклом — кто виноват

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2 комментария
За мгновение до удара | Источник: Mash на Мойке / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.comЗа мгновение до удара | Источник: Mash на Мойке / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

За мгновение до удара

Источник:

Mash на Мойке / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

С приходом тепла на улицах городов появились мотоциклисты, велосипедисты, самокатчики и прочие водители СИМ (средств индивидуальной мобильности). И разумеется, уже регистрируются первые ДТП с их участием. Сегодня рассмотрим столкновение байкера с кроссовером BMW — впрочем, на месте мотоциклиста мог оказаться любой водитель.

Авария произошла на Т-образном перекрестке, байкер совершал левый поворот и лихо выехал на полосы встречных машин. Через мгновение в кадре появляются три автомобиля, которые едут по трем разным полосам. Черный кроссовер BMW X6 из крайней правой полосы сбивает мотоциклиста, тот падает, но сразу поднимается. Смотрите видео.

Источник:

Mash на Мойке / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Вроде бы байкер сам попал под колеса, поскольку не пропустил встречный транспорт, но есть один нюанс. Черный BMW X6 двигался по запрещенной для него полосе — из этого ряда разрешен только поворот направо. На снимке ниже представлен вид на перекресток со стороны водителя BMW с соответствующими знаками движения по полосам.

Вид на перекресток со стороны водителя BMW | Источник: «Яндекс.Панорамы»Вид на перекресток со стороны водителя BMW | Источник: «Яндекс.Панорамы»

Вид на перекресток со стороны водителя BMW

Источник:

«Яндекс.Панорамы»

А это вид со стороны мотоциклиста, никаких знаков движения по рядам нет, значит, он законно совершал свой левый поворот.

Вид со стороны мотоциклиста | Источник: «Яндекс.Панорамы»Вид со стороны мотоциклиста | Источник: «Яндекс.Панорамы»

Вид со стороны мотоциклиста

Источник:

«Яндекс.Панорамы»

— ДТП состоит в причинно-следственной связи с нарушением водителем автомобиля предписания знака 5.15.2 «Направление движения по полосе», согласно которому с правой полосы можно повернуть только направо. Мотоциклист, наоборот, не нарушал ПДД — при повороте налево он не создал опасности участникам движения. Мотоциклист не должен был ожидать, что водитель автомобиля нарушит ПДД и будет двигаться прямо в нарушение предписаний знака, — отмечает адвокат Владимир Алешин.

Но есть и другое мнение, согласно которому мотоциклист должен был пропустить все встречные машины несмотря ни на какие нарушения с их стороны.

— С моей точки зрения, в данном ДТП виноват байкер. Посмотрите его радиус поворота, он осуществляет его неверно. Вдобавок ко всему он должен был пропустить транспортные средства, идущие прямо по своему зеленому сигналу светофора, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.

Как бы там ни было, кто бы ни был виноват, но при проезде перекрестка (совершая левый поворот) лучше все-таки пропускать всех встречных. Кто его знает, какие у них там знаки, кто чего нарушил. Ну и конечно, не надо ехать прямо с полосы, предназначенной для движения направо или налево: это прямое нарушение ПДД.

Кто виноват?

Водитель BMW
Мотоциклист
Не знаю

Почитайте еще, как Lexus на высокой скорости снес пассажира другой машины — чем опасно выходить из авто не глядя.

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Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
Группа разбора ДТП ПДД ГИБДД
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Комментарии
2
Гость
7 минут
Там было ещё две машины, которые обязаны ехать прямо. И которые байкер тоже должен был пропустить.
Гость
1 час
Оба.
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