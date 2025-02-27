Группа разбора: смотрим два нелепых ДТП, где водители и пешеходы не заметили друг друга

Момент ДТП в зоне перехода Источник: «Екатеринбург. Главное» / T.me











В рубрике «Группа разбора» рассмотрим новые случаи курьезных наездов на пешеходов — это когда люди идут не глядя и фактически натыкаются на авто. Конечно, формально почти всегда виноваты водители, поскольку управляют «источником повышенной опасности», но всё же даже закон обязывает пешехода убедиться в собственной безопасности, не говоря уже о чувстве самосохранения.

В первом случае мы видим перекресток и регулируемый пешеходный переход, обозначенный соответствующим знаком. Дорогу начинает переходить, судя по силуэту, девочка-подросток. Делает она это внезапно и тут же натыкается на фургон, уже заехавший в правый поворот.

Во втором случае на переходе пешеходам горит зеленый свет, люди спокойно переходят. Вот автомобиль пропускает последнего человека, но тут ему наперерез бросается внезапно выскочившая фигура (уже под мигающий зеленый, под окончание фазы светофора). Удар, торможение — смотрите видео.

Источник: «Екатеринбург. Главное» / T.me, ЧП | ДТП Челябинск / VK.com

Заметно, что в первом случае жертва сначала стоит, провожает взглядом автобус. Потом внезапно идет, может, решила сесть на него. Во втором случае, по данным ГИБДД, пешеходом тоже была девушка (18 лет) и за рулем тоже девушка (28 лет). А вот отзывы пользователей Сети на эти эпизоды:

— Она сама виновата.

— Идет как зомби, капец дети.

— Пешеход тоже «молодец». Светофор с датчиком времени. Если ты видишь, что остается 2–3 секунды, то куда бежать-то.

— Она уже не по пешеходнику бежала.

А ведь закон обязывает пешеходов убедиться в безопасности, то есть посмотреть по сторонам. «На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен», — гласит пункт 4.5 ПДД.

— Вообще пешеходы правила движения изучали еще, наверное, только в школе. Но в данных случаях они переходят проезжую часть там, где положено. Как только человек поставил ногу свою на проезжую часть, водители обязаны остановиться и ждать, когда он закончит свой путь. Да, люди редко смотрят на проезжую часть, они любят затыкать уши наушниками, закрывать голову капюшоном и в темное время в темной одежде переходить дорогу. Думают, что их видят. А их не видят. Да, пешеход не нарушил ПДД, но приятно ли ему находиться на больничной койке или в более глубоком месте, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— То, что пешеход не смотрит и не убеждается в безопасности, никак не освобождает водителя от ответственности. Если ДТП произошло на переходе, практически всегда виноват исключительно водитель. Суды всегда встают на строну пешехода, так как водитель управляет источником повышенной опасности, и он должен выбирать скорость, чтобы предоставлять преимущество на переходе, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Таким образом, даже если пешеход умышленно бросится вам под колеса на зебре, виноваты будете вы, поскольку умысел доказать весьма сложно. Поэтому водителю остается только одно — снижать скорость перед переходом, держать ногу на педали тормоза и быть готовым к любым неожиданностям. Автор сих строк так и делает.

Кто больше виноват в этих эпизодах? Водители Пешеходы Не знаю