Водитель «Гранты» прозевал поворот и собрал «паровозик» — почему платить будут те, кто сзади

Момент столкновения 3 авто Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com











Сегодня в «Группе разбора» классическая ситуация — столкновение нескольких машин «паровозиком». Только произошло это не на городской улочке, а на скоростной магистрали, где последствия ДТП всегда серьезней. В нашем случае один водитель необдуманно резко затормозил и собрал за собой еще два авто — узнаем, кто же виноват.

На нашей магистрали четыре полосы, движение достаточно плотное. Вот машины приближаются к развязке-съезду с магистрали (по правой стороне). Вдруг водитель «Лады Гранты», которая возглавляет колонну в крайнем левом ряду, начинает резкое торможение, что видно по вспыхнувшим стоп-сигналам. По одной из версий, заблаговременно он пропустил съезд и попытался все-таки перестроиться к нему. Происходит столкновение с участием еще двух автомобилей сзади — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Если внимательно изучить запись регистратора, мы увидим, что водитель второй машины не сразу отреагировал на вспыхнувшие стоп-сигналы «Гранты», тем самым «пропустил вспышку». Да и в целом они ехали слишком близко друг от друга.

— По действующей судебной практике у нас виноваты водители, которые двигаются сзади. Потому что не выбрали скорость, которая бы обеспечивала постоянный контроль, нарушив пункт 10.1. То, что эти водители обычно ссылаются на пункт 10.5 (запрет резкого торможения), на практики такое, к сожалению, не работает. Потому что водитель спереди может сказать, что он не резко тормозил, а плавно снижал скорость. А во-вторых, приоритет отдается все-таки необходимости соблюдать дистанцию и скорость, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением.

Пункт 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения.

Пункт 10.5. Водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

— Тут виноваты все, долю вины будет устанавливать суд, если они захотят судиться. Но по умолчанию это типичная обоюдка. Автомобили, которые ехали сзади, не соблюдали дистанцию, а авто, которое ехало первым, резко затормозило, не предотвращая никакое ДТП. В результате ГИБДД выпишет всем обоюдку, а дальше, если кто-то захочет, будет подавать в суд. В этой аварии виноваты все, здесь нет невиновных, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

В итоге вышла весьма поучительная ситуация: дистанция на дороге — это не пустой звук. И чем выше скорость, тем больше должна быть дистанция. В этой связи особенно вызывают недоумение те водители, которые тебе сядут «на хвост» и едут буквально в метре. Но и резко тормозить, к примеру на МКАДе в левом ряду, потому что «прохлопал» свою развязку, — это, конечно, безумие.

Кто виноват в ДТП? Водитель «Гранты» Водители сзади Не знаю