Слепить горбатого. Автомобилистов всё больше раздражают светодиодные фары — разбираем проблему с экспертами

Пронизывающий свет от LED-фар особенно раздражает зимой, во время снегопадов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Слепящие фары — замечали такую проблему? Многие автомобилисты уверены, что в последнее время она усугубилась, и мы на 74.RU регулярно получаем от читателей просьбы осветить вопрос. Ряд автомобилистов считает, что проблемой уже является не «колхозный» ксенон, а светодиодные фары, причем как новые, так и установленные вместо галогенок. Мы обратились к специалистам, а также в ГАИ, чтобы понять: действительно ли проблема есть и как с ней справиться?

В темное время суток мешают ли вам слепящие фары других машин? Да, проблема обострилась Проблеме много лет, хуже не стало Мне не мешают

Светодиодные фары превращаются в цеховой стандарт: сегодня даже Chery Tiggo 4 Pro предлагает такие фонари и спереди, и сзади. Еще десять лет назад LED-фары были диковинкой, но в последние годы цены на светодиоды упали и они стали использоваться повсеместно. LED-фары ставятся в заводские версии машин, но можно купить их и отдельно: продаются и фары в сборе, и просто светодиодные лампы.

LED-лампы дают очень яркий «холодный» свет, что само по себе создает слепящий эффект. Кроме того, светодиодки имеют точечные источники света, и если поставить их в обычную фару совсем бездумно, слепить будет прилично.

Но проблема не в светодиодах

Руководитель компании Aled Павел Уваров говорит, что проблема не в светодиодном свете как таковом. Так, на новых китайских автомобилей типа Geely Monjaro с правильной регулировкой светодиодных фар распределение светового пучка соответствует нормативам и ослепления других водителей не возникает. Ослепление, по его словам, вызывает установка дешевых светодиодных ламп в нелинзованные фары машин.

— Раньше ставили так называемый китайский ксенон, а сейчас ставят диодные лампы низкого качества с маркетплейсов, — говорит он. — Эти лампочки светят куда угодно, но не на дорогу. Многие, не понимая, как работает фара, покупают лампы и ставят их в фары без линзы. Но лампочка — это просто источник света, и замена не приведет к большему улучшению света, если выгорел рассеивающий элемент (отражатель). Такие автомобилисты приезжают к нам на регулировку фар, а мы не можем их отрегулировать, потому что у них нет четкой светотеневой границы, а есть просто пучок света и множественные засветы выше светотеневой границы. Эти засветы люди потом «ловят» на трассе.

Павел Уваров говорит, что лампы стоимость до 3 тысяч рублей за пару — это гарантированный способ слепить других водителей, потому что настроить их светораспределение практически невозможно.

— В нелинзованные фары нужно ставить не просто светодиодную лампу, а специальную линзу, которая имеет шторку, ограничивающую свет, — поясняет он. — В этом случае появляется четкая светотеневая граница в виде ступеньки и нет никаких лишних засветов.

Некоторые фары невозможно настроить

Отдельно специалист отмечает проблему старых фар, на рефлекторах которых есть загрязнения или влага, что дает нерасчетное рассеивание света. Кроме того, световой пучок должен быть направлен под правильным углом, а не светить строго горизонтально.

— Если фары правильно отрегулированы с точки зрения светотеневой границы и направления светового потока, они не будут слепить, тем более у новой машины, — говорит Павел Уваров. — Но иногда водителям кажется, что фары светят слабо, они приподнимают их, и свет преломляется уже не на земле, а уходит выше горизонта. Конечно, такая фара будет сильно слепить.

Эксперт говорит, что его компания не берется за работу, если приезжает человек с дешевыми лампами с просьбой установить и отрегулировать их.

— Потому что и света не добавится, и слепить такие фары будут, — говорит Павел Уваров.

Зимой во время туманов и снега фары порой дают сильную засветку Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











По оценкам Павла Уварова, комплект для улучшения света фар с установкой LED-линз стоит 25–35 тысяч рублей под ключ, для машин премиум-сегмента за счет дополнительного оборудования — 45–50 тысяч. Установка диодных модулей требует полной разборки фар.

Свет в серой зоне закона

Легализовать установку таких фар по нынешнему законодательству непросто.

— У нас технологии идут впереди закона, — говорит Павел Уваров. — Такую замену нужно узаконивать, но люди этим, как правило, не занимаются.

По его словам, при установке качественных светодиодных модулей и правильной регулировке фар машина будет соответствовать нормам техосмотра с точки зрения светотеневой границы, однако удастся ли в реальности пройти техосмотр — вопрос вероятностный. Замена ламп считается изменением конструкции, и ее необходимо узаконивать.

В ГАИ Челябинской области нам пояснили, что в случае изменения класса источника света необходимо заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ООН. То есть простая замена ламп, даже при их правильной регулировке, не делает автомобиль легальным.

— В фарах должны применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на транспортное средство, — пояснили в ведомстве. — Не допускается использование в фарах транспортных средств сменных источников света, не имеющих знака официального утверждения, либо с не соответствующими установленному изготовителем классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль.

Узаконивание таких фар является достаточно громоздкой процедурой: сначала нужно получить разрешение в ГАИ, а затем обратиться в одну из аккредитованных лабораторий. Там установят соответствие новых фар нормативам, в частности требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Инспектор ГАИ может наказать водителя за нелегальную установку LED-фар Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Желающих пойти таким путем мало, и, по словам Павла Уварова, большинство тех, кто устанавливает LED-линзы, не узаконивают такие доработки. Однако причины интереса к технологии понятны.

— А что людям делать? Если фары машины были изначально слабыми или потеряли работоспособность в процессе эксплуатации, они формально удовлетворяют нормативам, но езда с ними просто небезопасна, — говорит он. — Поэтому люди вынуждены использовать LED-решения, иногда и ошибочные, в виде установки LED-ламп (не путать с линзами). Но со слабыми фарами они рискуют влететь в стоящую на обочине фуру без габаритных огней.

«Инспекторы предпочитают не связываться»

Рычагов воздействия на владельцев слепящих фар немного. Так, в десятых годах ГАИ нередко применяла часть 3 статьи 12.5 КоАП, апеллируя к тому, что светодиодные фары имеют другой цвет и/или режим работы. За это предусматривалось лишение прав на 6–12 месяцев. Но пять лет назад Верховный суд переквалифицировал это нарушение, и теперь оно чаще наказывается по части 1 статьи 12.5 КоАП, то есть штрафом 500 рублей.

В ГАИ Челябинской области пояснили:

— Подразделениями региональной ГАИ на постоянной основе осуществляется контроль за техническим состоянием транспортных средств. При выявлении фактов использования во внешних световых приборах источников света, не соответствующих типу, классу данного светового прибора, лица, управляющие такими транспортными средствами, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Автоэксперт Юрий Панченко говорит, что ГАИ не любит связываться с подобными нарушениями по ряду причин:

— Такой контроль осуществляется в рамках Федерального государственного надзора, и инспекторы ГАИ уполномочены его делать, — говорит он. — При подозрениях на установку незаводских ламп инспектор имеет право разобрать фару и определить тип используемой лампы, однако на практике таким занимаются редко. В том числе потому, что, как и в случае с ксеноновыми фарами, нужно изымать лампы, а это связано с рисками повредить фару и понести за это ответственность. Поэтому, насколько могу судить, массовой работы по наказанию владельцев незаконных LED-фар нет.

В сухом остатке получаем следующее: «кустарные» LED-фары действительно слепят сильнее галогеновых, поэтому простая замена ламп создает проблемы встречным и попутным водителям. При этом потребность в такой замене есть, и она зачастую оправдана соображениями безопасности.

Незаводские LED-лампы бывают разными, и, если владелец сэкономил на покупке и установке, фара будет слепить других водителей. При этом возможна и грамотная установка, при которой световой пучок будет гостовским.

Проблему усугубляет двоякость российского законодательства. С одной стороны, практически отменен техосмотр, который мог бы отсеивать автомобили с неправильным распределением светового пучка. С другой, процедура узаконивания LED-ламп абсурдно сложна, из-за чего автомобилисты просто игнорируют это требования, меняя лампы без всякого контроля и настройки. Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения.

Нужен ли в России четкий и простой регламент замены обычных фар на светодиодные? Да, потребность есть Нет, и так нормально Я против незаводских светодиодных фар

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