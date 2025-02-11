НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 772мм 92%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,78
EUR 100,50
Простились с замглавы района
Сменили двух министров
Изменили приговор сатанисту
Новые правила приема в вузы
Миллиарды на дорожные камеры
Как отдохнуть зимой по-русски
Чем теперь занимаются кондукторы
Что строят в регионе
Активист — про третий мост
Авто инструкция Анонимка автохаму. Тестируем новую секретную функцию «Госуслуг»

Анонимка автохаму. Тестируем новую секретную функцию «Госуслуг»

Теперь найти водителя-нарушителя можно всего за минуту

324
4 комментария

Разбираемся, как работает новая функция

Источник:

На «Госуслугах» появилась новая интересная функция — теперь можно за минуту найти хозяина любой машины. К примеру, вас заблокировали во дворе, а номер не оставили или вы увидели, что у чьей-то машины на парковке открыто окно и хотите предупредить владельца. Теперь, чтобы связаться с ним, достаточно знать госномер. В видео выше E1.RU показываем, как работает новинка.

Помощь на дороге

О том, что «Госуслуги» готовятся выпустить обновление, стали писать еще в начале года. Но тогда попробовать раздел с сообщениями автохамам могли лишь в нескольких регионах России. Теперь же функция заработала для всех. Найти владельца машины может каждый пользователь госуслуг. Вот краткая инструкция, как это сделать:

Заходим в раздел «Транспорт и Права» — «Помощь на дороге» — «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

  1. Выбираем сообщение, которое хотим отправить.

  2. Даем доступ к геолокации.

  3. Вводим госномер владельца машины.

  4. Всё, ваше сообщение придет к нему через секунду.

Какие сообщения можно отправить?

Важно отметить, что отправить можно только одно из семи автоматических сообщений:

  • авто блокирует проезд;

  • произошло ДТП;

  • авто эвакуируют;

  • срабатывает сигнализация;

  • включены фары;

  • открыто окно;

  • спущено колесо.

Напечатать текст самостоятельно не получится. Это сделали в том числе, чтобы избежать спама и оскорблений. В ответ собственник авто тоже может выбрать один из вариантов:

  • спасибо;

  • уже выхожу;

  • выйду через 5 минут;

  • выйду через 10 минут.

Кроме того, приложение позволяет делиться своим номером телефона в случае ДТП или блокировки машины. Так собственники смогут связаться друг с другом, чтобы обсудить детали.

При этом заспамить соседа-автохама не получится. Чат по одной машине можно начать не чаще, чем раз в сутки. Всего же один пользователь может отправить не больше пяти сообщений в день.

Кому доступна новая функция «Госуслуг»?

Отправить сообщение может любой пользователь, а вот чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на «Госуслугах» были указаны сведения об автомобиле. Правда, как убедились журналисты редакции E1.RU, пока могут случаться сбои — сервис может не найти нужного человека, даже если все данные в системе у него внесены.

Что еще нужно знать? Общение происходит анонимно: Ф. И. О. и другие данные водителей с сообщениями не передаются, а пользователь при желании может отключить чаты.

Будете пользоваться новой функцией?

Да, это упростит жизнь
Нет
У меня нет машины

ПО ТЕМЕ
Госуслуги Авто Водитель Сообщение Парковка Новая функция Объясняем за минуту
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Симпатичная журналистка. Не как наши.
Гость
1 час
В принципе не пользуюсь госуслугами. Не безопасно. Удалил акаунт.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление