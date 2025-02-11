Анонимка автохаму. Тестируем новую секретную функцию «Госуслуг»

Разбираемся, как работает новая функция Источник: Максим Бутусов, Надежда Александрова / E1.RU

На «Госуслугах» появилась новая интересная функция — теперь можно за минуту найти хозяина любой машины. К примеру, вас заблокировали во дворе, а номер не оставили или вы увидели, что у чьей-то машины на парковке открыто окно и хотите предупредить владельца. Теперь, чтобы связаться с ним, достаточно знать госномер. В видео выше E1.RU показываем, как работает новинка.

Помощь на дороге

О том, что «Госуслуги» готовятся выпустить обновление, стали писать еще в начале года. Но тогда попробовать раздел с сообщениями автохамам могли лишь в нескольких регионах России. Теперь же функция заработала для всех. Найти владельца машины может каждый пользователь госуслуг. Вот краткая инструкция, как это сделать:

Заходим в раздел «Транспорт и Права» — «Помощь на дороге» — «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Выбираем сообщение, которое хотим отправить. Даем доступ к геолокации. Вводим госномер владельца машины. Всё, ваше сообщение придет к нему через секунду.

Какие сообщения можно отправить?

Важно отметить, что отправить можно только одно из семи автоматических сообщений:

авто блокирует проезд;

произошло ДТП;

авто эвакуируют;

срабатывает сигнализация;

включены фары;

открыто окно;

спущено колесо.

Напечатать текст самостоятельно не получится. Это сделали в том числе, чтобы избежать спама и оскорблений. В ответ собственник авто тоже может выбрать один из вариантов:

спасибо;

уже выхожу;

выйду через 5 минут;

выйду через 10 минут.

Кроме того, приложение позволяет делиться своим номером телефона в случае ДТП или блокировки машины. Так собственники смогут связаться друг с другом, чтобы обсудить детали.

При этом заспамить соседа-автохама не получится. Чат по одной машине можно начать не чаще, чем раз в сутки. Всего же один пользователь может отправить не больше пяти сообщений в день.

Кому доступна новая функция «Госуслуг»?

Отправить сообщение может любой пользователь, а вот чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на «Госуслугах» были указаны сведения об автомобиле. Правда, как убедились журналисты редакции E1.RU, пока могут случаться сбои — сервис может не найти нужного человека, даже если все данные в системе у него внесены.

Что еще нужно знать? Общение происходит анонимно: Ф. И. О. и другие данные водителей с сообщениями не передаются, а пользователь при желании может отключить чаты.