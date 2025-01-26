Импорту больше не параллельно. В России рухнул «серый» ввоз машин

Zeekr — один из лидеров альтернативного ввоза Источник: Артем Краснов











«Серый» ввоз автомобилей в Россию резко потерял популярность: в 2024 году альтернативный импорт новых машин снизился на 20%, сообщает агентство «Автостат». Если в 2023 году доля «серого» импорта составляла более 21% от общих продаж новых машин, то в 2024 году она упала почти вдвое — до 11,5%.

Лидером серого импорта стала марка Geely , в основном за счет кроссовера Monjaro, который обеспечил 2/3 импорта. Стоимость модели в Китае в переводе на рубли составляет менее 2 миллионов, а в России за официальные Monjaro просят от 4,5 миллиона рублей. Даже с учетом логистических расходов и таможенной пошлины, которая для физлиц составляет в районе 1,2 миллиона рублей, при ввозе автомобиля «серым» импортом порой удается сэкономить до миллиона.

Чем отличается параллельный импорт от «серого»? Параллельный импорт — это термин, который применяется к ввозу ограниченного перечня автомобильных марок, ушедших из России: Kia, Hyundai, Toyota и так далее. В случае ввоза автомобилей типа Geely, которые остались в России, или Lixiang, официально не представленных, правильнее использовать термин «альтернативный импорт» или жаргонное словосочетание «серый импорт».

На втором месте по популярности — марка Lixiang . Ее гибриды в России не представлены официально, но популярны среди клиентов, которые до кризиса предпочитали премиум-сегмент.

Тройка лидеров среди именно параллельного импорта — это Toyota, BMW и Mercedes-Benz . Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков объяснил их относительную популярность тем, что это три самых сильных, с точки зрения россиян, бренда.

В списке «серого» импорта есть и марка Jetta , статус которой в России не определен. Бренд, которым на паях владеют FAW и VW, по заявлению импортера «ФАВ Восточная Европа», представлен в стране официально, но концерн VW открещивается от таких поставок.

Jetta VS7 — аналог Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq для китайского рынка Источник: Артем Краснов











В лидерах серого импорта и Zeekr — самый популярный электромобильный бренд в России. Компания, входящая в концерн Geely, планировала бороться с импортом в России, но дальше деклараций дело не пошло. Интересно, кстати, что в декабре 2024 года после двух лет доминирования Zeekr уступил «Москвичу-3е»: спрос на последний, вероятно, подстегнули корпоративные продажи в конце года.

Замыкают рейтинг Kia и Hyundai , которые ввозят в основном из Южной Кореи: марки пользовались высоким спросом и до кризиса, поэтому россияне сохранили к ним остаточный интерес.

Еще одна тенденция 2024 года — переход на частный ввоз. Почти 84% импортированных машин оформлены на физлиц, что позволяет платить символический утильсбор в 3,4 тысячи рублей. Среди перечисленных марок на юрлиц массово ввозят только автомобили Jetta.

Молодой китайский бренд Lixiang оказался неожиданным хитом «серого» импорта в России Источник: Артем Краснов











Наиболее популярной страной ввоза остается Киргизия, где в 2022–2023 годы развился бизнес по переправке автомобилей в Россию. На втором месте с небольшим отставанием прямой импорт из Китая, на третьем — импорт из Белоруссии.

Снижению альтернативного импорта способствовало множество факторов. Так, с 1 апреля 2024 года власти прикрыли лазейки по «беспошлинному» ввозу машин через страны ЕАЭС. «Серые» импортеры жалуются на сложности с переводом крупных сумм за границу, что повышает риски при сделках такого рода. Насытился и первичный рынок: хотя доминируют на нем китайские марки, но вернулись и некоторые бренды «старой школы»: питерские Solaris (теперь это отдельный бренд), калужские Citroen.