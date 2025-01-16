Забудь, чему тебя учили в автошколе: экзамен на права в 2025 году усложнят — что поменяется

Получить заветные права будет сложнее Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











МВД максимально приблизилось к старту масштабной реформы теоретического экзамена на права. В скором времени ведомство заменит на новые часть вопросов, которые раньше содержали неточности и ошибки, а сама процедура в перспективе станет заточена на понимание правил дорожного движения, а не на механическое заучивание ответов. Об этом «Фонтанке» рассказал эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, который также принял участие в рабочей группе МВД по разработке нового экзамена.

Модернизация может потребовать от автошкол дополнительных расходов на зарплаты преподавателям, что повысит цены на обучение, и без того увеличившиеся в 2024 году до 60 тысяч рублей. Раскошеливаться и ломать голову над новыми вопросами придется не только людям, впервые получающим права, но и лишившимся их нарушителям.

Всё это время нас учили неправильно

Министерство еще в 2021 году заявляло о планах изменить подход к теоретическому экзамену на знание ПДД, сместив акцент с заучивания к осознанному пониманию безопасных действий. В 2024 году работа над этим продолжилась, в том числе в рамках рабочей группы при МВД, в которую вошло множество участников. Среди них — представители органов исполнительной власти разного уровня, сотрудники компании «Профтехнология» и ее преподаватель-методист Дмитрий Попов. Еще при подготовке к работе он вместе с коллегами провел аудит существующих вопросов к теоретическому экзамену. Оказалось, что принятые сейчас как правильные ответы на 157 из 800 вопросов в той или иной степени могут считаться ошибочными.

Порядка 50–60 наиболее проблемных из них содержат неправильное толкование ПДД или нормативно-правовых актов. То есть либо само задание изначально поставлено некорректно (а соответственно, ответ на него тоже неправильный), либо в качестве правильного ответа указывается неправильный. При этом в комментарии о том, почему это так, а не иначе, приводится вполне логичная база.

У типичного сегодняшнего ученика, который не проводит ночи в обнимку с книжкой ПДД, просто нет причин не доверять этой информации. Он вводится в заблуждение и продолжает в нем пребывать, пока ездит по дорогам.

Классический пример — «пресловутый» 6-й вопрос 30-го билета. По словам Попова, все автошколы страны знают, что там допущена ошибка, поэтому объясняют ученикам, что на экзамене нужно указывать так, а в жизни — действовать иначе.

Сейчас система на любом сайте или в приложении для подготовки к экзамену принимает в качестве верного ответ «прямо и направо», исходя из положения регулировщика, сигналы которого «побеждают» требования разметки. «Но если ты поедешь так, как они говорят, как якобы правильно, ты погибнешь, — говорит Попов. — Потому что из соседней левой полосы водитель повернет направо и будет прав». То есть разметка всё же должна учитываться, как и было до 2018 года, пока вопрос не изменили.

Добрая часть вопросов потеряет всякий смысл, если расставить на прикрепленных к ним изображениях дорожные знаки так, как того требуют правила и стандарты, отмечает автоэксперт.

— Например, ни в одном вопросе, где на дороге есть перекресток с несколькими пересечениями проезжих частей, нет знака 3.1, въезд запрещен (в народе «кирпич». — Прим. ред.), который положено устанавливать, как сказано в государственном стандарте, для каждого пересечения проезжих частей. Поскольку они не установлены, ровно из этого и рождается вопрос, — объясняет Попов.

Как сейчас в билетах Как должно быть

Как будет теперь

Итогом работы «Профтехнологии» в составе рабочей группы в 2024 году стало составление более 100 новых вопросов для каждой из категорий А, В, М, С и D. По информации Попова, Госавтоинспекция взяла их в работу, и за счет этих заданий будут закрыты выявленные проблемные места. Это может произойти в конце января — начале февраля.

Окончательное решение, будут ли новые вопросы публиковаться в открытом доступе, пока не принято, поскольку ГИБДД, опять же, стремится к тому, чтобы ученики при сдаче экзамена опирались на понимание, а не на зазубривание правильных ответов из тестов. Для этого уже разработано программное обеспечение, которое позволяет случайным образом выдавать задания из базы каждому экзаменуемому. Более того, к каждому новому заданию представлено от 3 до 6 альтернативных картинок, чтобы человек не цеплялся за визуальные образы.

Например, как в этом вопросе. Правильный ответ некоторые запоминают по изображению Исаакиевского собора на заднем плане. Это единственный храм, который есть в нынешней редакции экзаменационных билетов, да еще и такой приметный











О том, насколько результат зависит от запоминания формулировок и картинок, отчасти могут говорить итоги Всероссийского диктанта по ПДД. Это открытый и бесплатный онлайн-тест с вопросами, приближенными к экзаменационным и одобренными Научным центром безопасности дорожного движения МВД России. Визуально изображения в нем похожи на те, что используются на экзамене, но содержат небольшие отличия. На сегодняшний день количество пользователей, сдавших тест, в 6,5 раза меньше, чем несдавших (8926 против 58 203).

— У нас впереди стоит задача — сделать много сотен вопросов для того, чтобы создать запас для ротации в экзаменационных билетах, — говорит Попов о планах в рамках рабочей группы на 2025 год. Так, количество вариантов вопросов в базе будет расти. Уже к середине следующего года оно может исчисляться тысячами, а через время — десятками тысяч. Учитывая, что к каждому будет по 3–6 фото, даже умельцам с феноменальной зрительной памятью будет сложнее сдать экзамен без понимания ПДД и способности анализировать ситуацию.

Что ждет рынок автошкол и учеников

Автошколам, привыкшим работать по-старому, точно придется менять подход к преподаванию, чтобы сохранить бизнес и обеспечить должное качество услуг.

— Приблизительно 90−95% автошкол не занимаются никакой преподавательской деятельностью. Они говорят: «Вот вам книжечка, учите билеты — это главное». Сейчас надвигается момент, когда нужно не учить, а понимать, — говорит Дмитрий Попов. — Теперь им нужны будут квалифицированные педагоги. Не дядя Вася с улицы, а тот, кто хорошо и качественно знает суть вопроса.

На фоне общего дефицита кадров привлечь действительно профессионалов своего дела будет непросто. Самый популярный и действенный метод — поднять зарплаты, но ситуация осложняется тем, что из-за многолетней экономии на преподавателях их доходы и так сильно отстают от сегодняшних реалий. По оценке автоэксперта, как правило, педагогам в автошколах платят 15−20 тысяч рублей за группу, занятия у которой проводятся дважды в неделю в течение двух месяцев. Из расчета на час получается около 400 рублей в час.

— Им придется достать из закромов тех, кто хорошо преподает, и платить им нормальную зарплату, — резюмирует Попов.

Cдавать по-новому придется не только вчерашним школьникам и студентам и прочим неофитам, но и тем, кого ранее лишали прав за серьезные нарушения. Потенциальным ученикам Попов советует проявлять требовательность по отношению к автошколе, проверять, что и как происходит на занятиях. Не идти туда, где дешево, поскольку это может быть признаком некачественных услуг, а взять на вооружение истину из кинофильма «Мимино»: «Хорошее всё дорого».