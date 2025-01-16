Заправляемся и плачем? Что будет с ценами на бензин в 2025 году — мнения экспертов

Готовы ли платить больше за бензин? Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Цены на бензин растут с завидным постоянством. Сломается ли эта тенденция в 2025 году? Наши коллеги из 72.RU поговорили с экономистами, которые предсказали, что будет со стоимостью топлива и какие факторы на это повлияют.

Рост будет?

На этот вопрос опрошенные редакцией эксперты ответили однозначно: да, будет. Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков задет несколько иной вопрос.

— А сможет ли правительство удержать их на уровне инфляции? Это негласное некое правило, которого придерживается правительство. Оно ставит себе некую цель, что цены пусть растут, но не выше, чем инфляция. Посмотрим, удастся ли в 2025 году достичь этой цели. Вот сейчас интрига, какая будет в итоге инфляция, какой будет в итоге рост цен именно на бензин по итогам года. Сейчас они идут прямо на грани, — рассказывает эксперт.

По данным Юшкова, рост стоимости бензина за 11 месяцев была выше уровня инфляции, то есть эта некая цель не была выполнена. Но сейчас произошел скачок, и об итогах нужно будет говорить в конце года.

Иван Вилков, кандидат экономических наук из ТюмГУ, в беседе с корреспондентом 72.RU сделал предположение, на сколько вырастут цены на бензин в следующем году.

Цены на бензин вырастут в 2025 году Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Думаю, что рост, конечно, будет. Но вопрос «на сколько?» — основной. Я не жду всплеска цен на бензин. Стоимость топлива поднимется на 5–10%, все-таки инфляция в следующем году будет поменьше, — говорит экономист.

По его словам, у правительства есть хороший рычаг для того, чтобы ограничить рост цен, — это ограничение на экспорт.

— То есть как только цены начинают сильно расти, они вот этот ресурс используют и цены немного прибивают, — считает Вилков.

А какие причины?

Причин роста цен на бензин сразу несколько. Иван Вилков выделяет три главные.

— Думаю, что будет нехватка персонала на рынке труда. Значит, будут расти зарплаты рабочих в этой сфере. Также есть фактор атак на нефтеперерабатывающие заводы со стороны Украины, поэтому нельзя исключить и техногенный фактор, когда немного соотношение спроса и предложения поменяется. Ну и третий — повышение налогов для компаний, — считает эксперт.

Факт повышения налоговых ставок как влияние на цену бензина отмечает и Юшков. Он также обращает внимание на то, что в стоимость топлива закладывается около 80% налогов, сборов и акцизов. Последние вырастут на бензин и дизельное топливо на 14% и 16% соответственно, но это не значит, что именно на такую сумму вырастет литр бензина.

— С 1 января растет акциз на топливо, а он перекладывается на конечного потребителя. И это некий стимул роста цен на топливо, — рассказывает Юшков.

В следующем году на рост стоимости бензина повлияют несколько факторов Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Также он выделяет еще один фактор, из-за которого цены на бензин поползут вверх. Это механизм демпфера, который существует в России.

Демпфер — это специальный механизм, который помогает сдерживать цену в России на топливо. Его суть в том, чтобы доплачивать нефтяникам, если экспортные цены превышают внутренние.

— Настораживает постоянно возрастающий объем выплат по демпферу. Если будут проблемы с дефицитом бюджета, то Минфин может вернуться к своей идее сократить выплаты нефтяникам. Такое было в 2023 году. Тогда компании закладывали это сокращение в стоимость топлива. То есть получается так: если нам не компенсирует затраты государство, то мы доберем с рынка. И это сильно давило на цены. Но в итоге правительство пересмотрело сокращение выплат, ситуация нормализовалась, — рассказывает Юшков.

С ценами разобрались. А дефицит будет?

Мы попросили наших экспертов дать ответ, будет ли дефицит топлива на рынке в 2025 году, и это может еще подтолкнуть цены вверх. Они единогласно ответили, что такого быть не должно, несмотря на различные факторы.

— Невозможен ли дефицит топлива в России? Тут, скорее, надо говорить о каких-то вероятностях. Бензином страна себя обеспечивает, — считает Вилков.

Игорь Юшков обращает внимание на то, что государство дважды вводило превентивные меры в прошлом, когда мог быть физический дефицит, и ограничивало его экспорт.

— Дефицита, в общем, у нас и не было. У нас производится бензина столько, сколько и потребляется, и то около 10 процентов уходит на экспорт. Опять же, когда были риски, то договаривались с белорусами, что они могут прислать дополнительные объемы, — рассказывает Юшков.

А что с ценами на газомоторное топливо? Они тоже растут. Из-за чего — читайте в материале.