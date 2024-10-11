Обслуживание влетит в копеечку. Как в России дорожают услуги СТО и будут ли у нас запчасти для «китайцев»

В России выросла стоимость обслуживания автомобилей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Дороже всего обслуживать автомобиль в этом году оказалось в Москве. Средний чек по сравнению с 2023 годом в сервисе вырос на треть — 35% и составил 16 207 рублей. Среди городов лидеров по стоимости также оказались Казань (14 855 рублей) и Санкт-Петербург (13 702 рубля). Такую статистику подвели в аналитической службе международной сети автосервисов FIT SERVICE.

Как изменились цены на обслуживание в России Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы

Больше всего стоимость СТО увеличилась в Челябинске — сразу на 44% до 9331 рубля и Казани — на 41%. Самый высокий средний чек среди сибирских городов — в Новосибирске (9873 рубля).

В топ-10 лидерами по частоте визитов в сервис в Москве оказались Kia, Hyundai и Volkswagen. А вот китайских брендов в нем нет.

— В сибирских городах чаще всего чинят японские авто, а в центральной части страны — российские и корейские марки. Расстояния, которые проезжают ежедневно столичные водители, сложно сравнить с пробегом, например, омичей или самарцев. Автомобили в Москве часто дороже, чем в регионах, за ними тщательней ухаживают, — прокомментировала статистику директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Почему выросла стоимость обслуживания?

Среди причин подорожания эксперты называют рост стоимости запчастей и рабочей силы. Одна из проблем — дефицит деталей и сложности с их привозом.

— Если вам сейчас потребуется фара условно на Skoda Octavia, еще вопрос, сколько вы будете ее искать. Поэтому особенно на не самые ходовые запчасти (кузовщину, бамперы, светотехнику) на весь предыдущий импорт, на все европейские машины и не только на них цены подскочили очень значительно, — рассказал MSK1.RU автожурналист Максим Кадаков.

Проблемы с поставкой запчастей в разные регионы стали причиной и неравномерного подорожания стоимости услуг сервисов.

— Там, куда сложнее доставлять детали, где их меньше и где конкуренция ниже между дилерами, там цены будут выше. Потому что у потребителей просто не будет выбора. Там, где меньше хватает рабочей силы и из-за этого приходится больше поднимать зарплаты, тоже будет рост больше, — отметил в беседе с журналистом MSK1.RU финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

С проблемами с обслуживанием автомобилей сталкиваются и московские автолюбители. Как отметили эксперты FIT SERVICE, в столице есть «нехватка самих СТО, а также острая конкуренция за квалифицированные кадры».

— Хорошего слесаря сейчас не найти. Это проблема не только московская, но и региональная. Не найти хорошего маляра и дальше по списку. СТО занимается тем, что друг у друга перекупают этих людей, — считает Максим Кадаков. — Сейчас разговор про маляров или про хорошего слесаря–механика, начинается где-то с 200 тысяч рублей.

Если человек на сервисе не получает 150, это значит жди, что он уволится. Я бы не сказал, что у нас не хватает СТО. Но насколько они быстро и качественно могут оказать услугу? Если нет специалиста, вы не можете обслужить человека. Максим Кадаков автожурналист

Другая проблема в том, что на российском рынке становится больше китайских автомобилей. С их ремонтом те же вопросы — не хватает специалистов.

— Европейские производители готовили сотрудников, у них были схемы обучения персонала. Когда пришли новые китайские автомобили, выяснилось, что, собственно говоря, их чинить не очень понятно как. Деталей нет, желающих нет, и, в общем, так сказать, проще сослаться на нехватку персонала, чем искать возможности их ремонта, — заключил экономист Николай Кульбака.

Цены вырастут еще?

Тем временем в России увеличили утильсбор на автомобили. Дополнительно он вырастет уже 1 января 2025 года.

Нас ждет веселый период роста цен на автомобили, — возможно, на запчасти, возможно, на всё остальное. Николай Кульбака экономист

Остановить рост цен, по мнению экономиста, сможет только возобновление торговых отношений со всем миром. Китай же спасти экономическую ситуацию России не сможет.