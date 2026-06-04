«Люди головы сворачивают». Преподаватель вуза снимает видео о жизни с двумя борзыми — вы точно влюбитесь в этих аристократок

Замша и Шило — русские псовые борзые. Это одна из самых аристократичных пород! Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В парках Нижнего Новгорода можно встретить девушку с двумя эффектными собаками, словно сошедшими с картин о жизни знати, — русскими псовыми борзыми Замшей и Шило. С их появлением будни Майи Серовой стали напоминать дворянскую идиллию: долгие прогулки по полям, поездки в живописные места, любование природой и даже самая настоящая псовая охота. О том, чем теперь наполнены ее дни, нижегородка рассказывает в своем блоге — на YouTube-канале «Майя оборзела» у нее больше десяти тысяч подписчиков. Корреспондент NN.RU отправился на прогулку с аристократичными собаками и поговорил с их хозяйкой о мифах вокруг породы, тратах на содержание, реакции людей и о том, каково это — жить с двумя борзыми в городе.

«Кошки от мира собак»

Русские борзые появились у Майи около трех лет назад. Экспертом в породе она себя не считает и говорит, что лишь делится своим любительским мнением.

В обычной жизни Майя — преподаватель в НГТУ имени Алексеева. Она занимается информационными технологиями, а параллельно пишет диссертацию, чтобы получить степень кандидата технических наук. Хоть эта работа и не самая веселая, менять ее девушка не хочет: ей нравится гибкий график, благодаря которому можно уделять собакам достаточно времени.

Первой у Майи появилась Замша, она слева. А справа — вторая собака, Шило Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Замша и Шило не первые борзые в жизни Майи: в ее семье держали афганов. Несмотря на то что эта порода казалась девушке слишком сложной, мыслями она всегда возвращалась к их группе — десятке. Сначала смотрела в сторону поденко ибиценко — роскошных, но очень своенравных собак, думала о небольших уиппете или левретке, но с покупкой собственной квартиры всё же решилась на русскую борзую.

— При выборе породы важно, чтобы вы с ней совпали, и у нас с Замшей и Шило это произошло. Я вообще кошатница, а русские псовые — это кошки от мира собак. Они ненавязчивые, имеют собственные границы и не стремятся нарушить мои — для меня это очень ценно. При всём при этом они ласковые и тоже любят внимание, просто дозированно. Это собаки с достоинством, сибаритки, — рассказывает хозяйка.

Первой в ее жизни появилась белоснежная Замша (по документам, кстати, ее зовут Забава Знати), но уже спустя полгода девушка «сошла с ума» и завела вторую борзую — Шило (а официально — Ангельская Дочь). С того момента быт их семьи изменился кардинально, зато досуг стал гораздо насыщеннее: в погоне за добычей собаки теперь вместе носятся по полям, участвуют в выставках и охотничьих соревнованиях.

Это по документам она Забава Знати. Дома все зовут ее просто Замша Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

По словам хозяйки, Ангельская Дочь — самая неподходящая кличка для этой собаки Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Если служебные собаки ориентированы на хозяина, то борзым крайне важен контакт с себе подобными. По словам Майи, к представителям своей группы пород они относятся гораздо снисходительнее и даже позволяют им то, что нельзя другим. А еще с появлением Шило решился вопрос с физической нагрузкой, дать которую единственной собаке в семье невероятно тяжело.

— У борзых нет потребности нарезать три тысячи кругов и бегать 40 километров в день, — говорит девушка, наблюдая за развалившимися в теньке собаками. — Здорово, если ты можешь такой досуг организовать, но сами по себе они это делать не будут. Когда у меня была только Замша, я привозила ее в поле побегать. Щеночка смотрела на меня такими глазами: «Тебе надо? Ну беги, я поболею». А в паре они существуют абсолютно отлично. И в квартире, кстати, места не занимают — мы шутим, что их вообще можно за шкафом хранить.

«Всегда смотришь на 360 градусов»

Жизнь с борзыми в городе — это определенные риски и большая ответственность, признаётся девушка. В первую очередь необходимо иметь в запасе много свободного времени, чтобы обеспечить собакам качественный досуг и необходимую физическую нагрузку. В городской среде сделать это не так-то просто, поэтому Майя регулярно выбирается с Замшей и Шило в поля и открывает вместе с ними новые места.

— Мы объездили всю нашу область, начиная от Ветлуги и заканчивая Сеченовым. Нашли множество мест, куда я сама бы просто так не поехала. Мы были на Артемовских лугах, в Ичалковском Бору, в оврагах в Лыскове, гуляли по усадьбе Рукавишниковых. Теперь у меня всегда есть предлог поехать в поля в случайный день: я не дурочка, а собачек выгуливаю, это очень важно для их физического самочувствия, — смеется девушка.

С борзыми можно гулять и в городском парке, но за качественным досугом девушка часто выезжает с ними в поля Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Чтобы жизнь с борзыми приносила радость, нужно обладать определенным складом характера. По словам Майи, это собаки контрастов, обладающие взрывной психикой: десять минут назад они спокойно лежали на диване, но вышли на улицу и внезапно погнались за белкой. Чтобы держать ситуацию под контролем, нужны внимательность и высокая концентрация.

— Надо понимать, что не каждая борзая видит разницу между зайцем в поле и котом в городе. Это всё еще маленькая добыча, которую можно поймать. Так что ты всегда смотришь на 360 градусов и первый замечаешь белку или бесповодочную собаку, которая к вам летит. А так, конечно, борзые прекрасно украшают диван и красиво ходят по улицам, собирая море внимания и комплиментов. А уж если мы встречаемся с другими борзятниками, люди головы сворачивают. Это всегда выглядит так, как будто у нас какой-то барский съезд был.

«Многие считают, что это не женская собака»

Несмотря на то что реакция людей на Замшу и Шило чаще всего позитивная, девушка нередко сталкивается с мифами о породе. Некоторые думают, что борзые — это собаки-убийцы, которые «трижды в день едят котов» и агрессивно настроены к любому зверю, но это, конечно, неправда.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Кто-то заявляет, что русским псовым нужна колоссальная нагрузка, другие, наоборот, уверены, что из-за своей популярности эти собаки давно превратились в «украшение для дивана». Сама Майя говорит, что главное — научиться балансировать между этими двумя состояниями.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Сейчас еще часто подходят: «Ой, девушка, а вы вообще знаете, что это охотничьи собаки?» Что, правда? Впервые слышу, я сейчас запишу, подожди, — шутит Майя. — Многие считают, что это не женская собака и вообще у меня муж — охотник, а я с ними просто гуляю. Хотя на самом деле в псовой охоте женщин очень много. С борзыми нужны выстроенные отношения, контакт. Мужчина, который требует от собаки послушания, может здесь сильно обжечься.

«Собака — это роскошь»

Держать дома борзых — удовольствие не из дешевых. Во сколько оно обходится, Майя старается не считать, чтобы лишний раз не расстраиваться. Только за неделю собаки съедают около 10 килограммов мяса — в месяц на питание уходит порядка 8 тысяч рублей.

Еще 4–5 тысяч требуется на обработку от клещей и паразитов, а также пополнение аптечки. В случае если собака получила травму, придется отдать еще около 5 тысяч рублей в ветеринарной клинике.

Выставки и соревнования — это отдельная строка расходов. За участие в местных мероприятиях могут попросить порядка 3 тысяч рублей, в более масштабных ценник, разумеется, будет больше.

Только посмотрите, какую милую команду знают собаки! Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Например, поездка на «Сабанеевку» (национальная выставка собак всех пород. — Прим. ред.) обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Это вместе с проживанием, тратами на бензин, если едешь на машине, или выкупом купе, если на поезде. Весь досуг с собаками сейчас очень дорогой. Дешево и бесплатно можно гулять по полям, и то, пока вы лапу не подвернете. Поэтому собака — это роскошь. Русская псовая борзая — это роскошь вдвойне, — уверена нижегородка.

«Собаки открыли для меня этот мир по-новому»

Вместе с Замшей и Шило она участвует в соревнованиях по курсингу — охоте за механической приманкой. На трассе растягивается трос с люрой — тряпкой или шкуркой животного на электромоторе, которую собаки преследуют. Этот вид спорта создан преимущественно для азартных борзых, но и другие породы могут спокойно принимать в нем участие.

— К слову, русские псовые не самые подходящие для курсинга собаки: они очень интеллектуальны и на тряпку реагируют совершенно иначе, нежели на настоящего зайца. Для них это по большому счету дуракаваляние. То есть собаки бегут, потому что им нравится бежать, а не потому что они умереть как хотят догнать эту приманку.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В Нижнем Новгороде есть клуб для занятий курсингом, но он рассчитан на новичков. Чтобы собаки развивались в спорте, Майя ездит с ними на соревнования в другие города, и каждая поездка превращается в мини-приключение.

С появлением Замши и Шило девушка обзавелась новыми знакомствами, полюбила разглядывать птиц во время прогулок, купила новый автомобиль, чтобы удобнее было путешествовать, и стала получать гораздо больше удовольствия от жизни. С подачи подруги она завела канал на YouTube, где стала рассказывать о буднях с борзыми и обмениваться опытом с другими собачниками.

Основной канал у Майи на YouTube, но посмотреть видео можно и в ВК Источник: «Майя оборзела» / Vk.com

— Блог для меня — абсолютное развлечение, в нем практически нет рекламы и каких-либо интеграций. Но, поскольку Замша и Шило — это огромная и неотчуждаемая часть моей жизни, блог в нее просто нативно встроен. Собаки открыли для меня этот мир по-новому, а я хочу открыть его для кого-то еще, — рассказывает Майя.

После фотосессии можно и отдохнуть Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Тем, кто задумывается завести русскую борзую, она советует для начала погулять с собаками вместе с заводчиком (в Нижнем Новгороде они тоже есть!) и определиться, подходит ли им такой досуг. А перед этим стоит ответить для себя на вопрос: «Зачем?»

— Кому-то нужно внимание, кому-то — новые социальные контакты, другие ищут компаньона и друга, и русская псовая не лучшая собака, которая закроет эти потребности. То есть человек должен честно ответить, что он хочет, и, исходя из этого, выяснять, подходит ли борзая под его задачу. Потому что дальше будет тяжело, но борзые — это большое удовольствие.