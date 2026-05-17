«Хорошего заработка у нас нет»: почему породистые животные стоят так дорого — ответ хозяйки питомника

Некоторые коты стоят целое состояние

На сайтах объявлений нередко появляются сообщения о продаже породистых животных. Стоимость одного котенка или щенка может доходить до нескольких сотен тысяч рублей. Корреспондент NGS55.RU Екатерина Шрайнер узнала у владелицы омского питомника бенгальских кошек Ксении Такелло, откуда берутся такие цены.

Как содержат породистых животных?

Питомник, которым руководит Ксения, существует больше пяти лет. Заводчица признается, что работать с кошками мечтала с детства. Ей всегда нравились животные именно бенгальской породы.

«Изначально хотела именно этих кошек. Они мне нравятся по темпераменту: при правильном воспитании человекоориентированы, очень активная порода. Мне подарили кошку друзья сразу с целью разведения. Они знали, что хочу этим заниматься. Кошка была с документами, не стерилизованная».

Сейчас в питомнике несколько животных. Два кота живут в квартире Ксении, а кошку с котятами содержит в отдельном помещении — так положено по фелинологическим правилам.

«Питомник — это не всегда отдельное здание. Можно содержать и в квартире, доме, если это соответствует санитарным нормам. Есть фелинологические правила содержания животных. Мы не имеем права селить в одно помещение кота и кошку. Иначе будут беспорядочные вязки однозначно. Кошке, после того как откормила котят, нужно время на восстановление. Больше двух раз в год вязать кошку не считается нормой».

Кошек из питомника не только продают, но и показывают на выставках. Титулы животные могут получать в разных системах. Оценка зависит от того, какие стандарты породы признают в конкретном клубе, который относится к одной из фелинологических систем.

«В одной системе могут признавать одни стандарты породы, в другой системе — другие. Питомник может быть зарегистрирован сразу в нескольких системах. Можем ходить на выставки, получать описание [животного], титулы, регалии. То есть сначала выставочные животные получают титулы, а потом от них регистрируются котята».

«Мы обязаны сдавать генетические тесты»

Бенгальские кошки, как и все породистые животные, больше подвержены различным наследственным заболеваниям, чем дворняги. Считается, что всех подопечных питомника должны проверять на наличие «опасных» генов.

«Мы обязаны сдавать генетические тесты для племенных животных. Каждый уважающий себя заводчик будет это делать, чтобы определить носительство наследственных заболеваний. У бенгалов, например, передаются проблемы с сетчаткой глаза».

Перед передачей котят новым владельцам питомцев также стерилизуют и вакцинируют. Покупатель получает животное с полным набором документов.

«Вакцинация котят обязательно проводится. Она должна быть двухкратной. Некоторые клубы обязывают чипировать котят. Этот чип вписывается именно в метрику или родословную котенка. Также проходит стерилизация в 3–3,5 месяца. Для этой породы такой возраст — норма. В шесть месяцев они уже начинают метить территорию. Котенок переезжает полностью готовый».

«Себестоимость животного растет»

Средняя цена котенка бенгальской породы — 45–50 тысяч рублей . При этом стоимость может быть и больше.

Дешевле обычно продают не маленьких котят, а подростков и взрослых котов. Держать их в питомнике долго просто невыгодно.

«Бывает такое, что подростков продаем дешевле, потому что просто не очень выгодно их держать. Они же дальше продолжают есть и пить, требовать перевакцинацию. Если они найдут семью, то не будут больше входить в обременение питомника. Есть взрослые животные, которых тоже передаем в семью. Мы не мучим кошек. Если ей больше четырех лет, она не подходит для разведения. Считается, что может давать генетические сбои. Такую кошечку в четыре года стерилизуем и можем по цене стерилизации отдать».

Несмотря на приличный ценник, хорошо зарабатывать в таком бизнесе крайне сложно — слишком большие расходы. Питомнику нужно не только вакцинировать и стерилизовать животное, но и потратить средства на его содержание: купить корм, игрушки, лекарства. Все затраты включают в итоговую стоимость питомцев. Разведение бенгалов для девушки — скорее хобби, а не источник дохода.

«Хорошего заработка нет, честно вам скажу. Потому что очень сильно сейчас поднялись [в цене] корма. Всё подорожало. Ветеринарное обслуживание тоже подорожало, увеличились взносы в клубы, выставочные взносы. Фелинологическое обучение стало дороже».

Покупать породистых животных по цене намного ниже средней по рынку заводчица не советует. Есть большая вероятность, что у такого питомца будут проблемы со здоровьем.

«Если хочется купить хорошее и здоровое животное, лучше идти в профессиональные питомники. Были и знакомые, которые говорили: „Ой, да мы не будем переплачивать, мы вот купим дешево“. Потом едут в ветеринарную клинику и приходится платить либо за лечение, либо за вакцинацию, либо за стерилизацию. В стоимость питомца у нас входят и пожизненные консультации по содержанию и воспитанию животных».

«Сейчас проблемы с перевозкой»

Продают бенгалов из питомника не только по России, но и за границу. Правда, в последние годы это происходит всё реже из-за сложностей с перевозкой.

«Один из самых дальних регионов, куда отвозили котенка, — Новый Уренгой. Наши животные есть в Тюмени, Новосибирске. Продавали в Белоруссию, Казахстан. С перевозкой в дальние страны у меня опыт маленький. Знаю, что мои содружественные питомники отправляли в Америку котят. Сейчас проблемы с перевозкой. К тому же дальние поездки — огромный стресс для животных».

При покупке котенка или взрослого питомца нужно учитывать, что ему понадобится время на адаптацию. Когда животное привыкнет к новому дому, проблем с ним возникать не должно.