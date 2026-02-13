Это не приют: репортаж из ярославского центра для животных, построенного на деньги миллиардера

В сентябре 2025 года в Ярославле открылся Центр отлова и стерилизации животных «Джина», построенный на средства российского бизнесмена Алексея Репика. Он расположен на Промышленной улице в Дзержинском районе. Находится в управлении у ярославской благотворительной организации «Верность», которая давно занимается помощью бездомным животным. Доверить именно ей заботу о приюте — это совместное решение инвестора и властей.

Мы съездили в центр и посмотрели, как он сейчас выглядит и чем занимается.

Это не приют

Центр назван «Джина» в честь собаки, которая, можно сказать, стала здесь первым питомцем. Она прибилась к этому месту еще на этапе стройки. Сейчас Джины уже нет в живых, но ее имя стало своеобразным символом дела, которому здесь служат.

В центре сразу делают акцент на том, что это не приют для животных в привычном понимании этого слова. Назначение у центра иное — реализация в Ярославской области государственной программы по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску на волю безнадзорных животных. То есть акцент в своей работе центр делает на тех четвероногих, которых приходится вылавливать с улиц по жалобам жителей и властей.

В этой программе центр «Джина» начал полномасштабно участвовать с января 2026 года. В «Верности» говорят, что сами они никогда не планировали заниматься отловом бездомных животных и содержать приюты. Изначально организация была создана для профилактики, для просвещения людей в теме обращения с животными. Но жизнь повернулась так, что в какой-то момент под крыло «Верности» попал приют «Вита». А сейчас и «Джина».

«В настоящее время у нас заключены контракты на отлов животных с администрациями 16 муниципальных образований. Это практически вся область, за исключением пока Переславля-Залесского, Ростова и Углича», — рассказала порталу 76.RU руководитель АБНО «Верность» Елена Афрова.

Автономная некоммерческая благотворительная организация «Верность» была образована в 2016 году. В настоящее время зарегистрирована в Ярославле по адресу размещения приюта «Джина» (улица Промышленная, 9, строение 1). Руководителем является Елена Афрова. Организация занимается поддержкой зооволонтеров (помогает кормом, лечением, информационно), просвещением в вопросах формирования культуры ответственного отношения к животным (проводит фестивали, социальные корпоративы, забеги, уроки и другие мероприятия), проводят льготную стерилизацию животных. Много раз организация становилась победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Ловят на сосиску

Сотрудники выезжают на территории по заявкам местных администраций, куда поступают сигналы от жителей.

Если случай экстренный (собака находится в опасности или представляет угрозу для людей), то выезд происходит в течение суток-двух. Если срочности по этим основаниям нет, то отлов возможен в течение месяца. Как рассказали в «Верности», применяется в основном три тактики. Первая — «сосисочная». Она заключается в том, что животное просто подманивают вкусняшкой. Вторая — это ввод снотворного. Третья — установка ловушек. Последняя применяется обычно тогда, когда сотрудники приезжают, а четвероного на месте нет.

По закону, пойманное животное в центре должны вакцинировать, кастрировать/стерилизовать, подлечить, если оно в этом нуждается, и через 25 дней выпустить обратно в его среду обитания.

«Выпускать животное туда, где оно жило, нужно потому, что собаки и кошки отчасти защищают населенные пункты от захода диких животных, распространения крыс и мышей. То есть они — определенная часть сложившейся экосистемы, разрушать которую не стоит», — объяснила Елена.

Собаки с кошками соседи

По закону, в приюте на пожизненном содержании должны оставаться только те четвероногие, которые проявляют немотивированную агрессию. Кроме того, в «Джине» оставляют тех, кто не может жить на воле по состоянию здоровья или если это домашнее животное, которое по каким-то причинам оказалось на улице и не приспособлено в жизни на воле.

В первом случае содержание питомца финансируется за счет контрактов с властями, но только в течение первых шести месяцев. Дальше бремя заботы ложится исключительно на саму организацию. Содержание слепых, безногих и неприспособленных к жизни на улице государством вовсе не предусмотрено.

Елена призналась, что в принципе тех денег, которые предусмотрены контрактами на содержание отловленных животных, недостаточно. Чаще речь идет о 13-17 тысячах рублей на одно животное при том, что реальная стоимость размещения собаки в приюте на месяц — около 50 тысяч рублей. Это затраты на всё, начиная от медикаментов и заканчивая зарплатой уборщиков. Помогают пожертвования, средства грантов, опекунство.

С начала года через отлов в «Джине» уже побывало чуть больше 20 собак и 34 кошки.

На территории центра расположены отдельные корпуса для их содержания. Собаки содержатся в теплом помещении в отдельных вольерах — по одному или по двое. В вольерах есть деревянные будочки, вода, еда. Подопечные по графику выходят на прогулки на улицу.

Кошки в отдельном помещении. Внутри боксы, где хвостатые живут по одной или небольшими компаниями.

Сейчас здесь готовят комнату со всякими кошачьими развлечениями — лазалками, мягкими лежанками, даже колесами для бега. Работа на финальной стадии, поэтому скоро четвероногие начнут обживать помещение.

Стоит отметить, что со всеми подопечными занимаются ветеринары и кинологи. Сотрудники знают каждого хвостика по именам.

Черничка нашла семью, а Кирилл вернулся на улицу

В течение 25 дней, пока собака содержится в приюте, у нее есть шанс найти хозяев. Всю информацию о старых и новых подопечных «Верность» публикует на своем сайте.

Иногда во время отлова попадаются животные на самовыгуле, у которых уже есть владельцы. В этом случае питомца возвращают в семью, но при этом нерадивым хозяевам нужно компенсировать понесенные организацией и администрацией затраты. Более того, владельцу может прилететь штраф за тот самый самовыгул, который под запретом в Ярославской области.

Кое-кого из отловленных четвероногих уже успели выпустить обратно в среду обитания.

«Кошки пока все здесь сидят. Многие из них на лечении — мы пока не можем их выпустить. Собаку нам привезли — у неё цепь вросла в шею. Понятно, что она, может, и полгода у нас пробудет. А если с животным все в порядке, то мы его отпускаем в положенный срок. Например, одним из первых по отлову к нам попал пес Кирилл из Пошехонья. Он до такой степени был не социализирован, что каждый день в приюте для него был огромным стрессом. Мы ему провели все процедуры и выпустили туда, где он жил раньше. Он радостный побежал. А здесь даже из будки не выходил. А собака Черничка, которая поступила примерно в то же время, обрела семью — ее забрали домой», — рассказала Елена Афрова.

Цель — не заполнить центр под завязку

Центр «Джина» рассчитан на одновременное содержание примерно 200 животных. По факту количество подопечных, которые там находятся, постоянно меняется. Сейчас это около 50 собак и 37 кошек. В «Верности» считают, что заполнение под завязку — не та цель, к которой стоит стремиться. Поэтому акцент здесь делают на профилактическую работу с населением.

«Мы должны работать на опережение и максимально предотвратить такой исход событий. Сделать это можно только кастрацией и стерилизацией. За два года от одной кошки или собаки могут появится на свет два миллиона котят или щенков. Потенциальные они все могут оказаться на улице» — объяснила Елена.

«Верность» активно развивает проекта по доступной стерилизации.

«Мы заключаем сейчас договоры с огромным количеством клиник в Ярославской области. Благодаря этому любой желающий сможет провести стерилизацию или кастрацию своего питомца с 50%-скидкой. Более того, мы уже выходим с этой инициативой также в Вологодскую, Костромскую и в Ивановскую области», — рассказала Елена.

Также важную роль, по мнению специалистов «Верности», играет пристрой животных в семьи.

В «Джине» в ближайшее время стартуют ежемесячные дни открытых дверей, когда можно будет познакомиться с подопечными центра, предусмотрены курсы по дрессировке, консультации зоопсихологов, ветеринаров.

В «Верности» отметили, что на западе считается нормальной практикой брать взрослое животное из приюта. Наши зооволонтеры надеются, что и у нас этот опыт станет распространенным.

Адрес «Джина»: Ярославль, ул. Промышленная, здание 9, стр. 1. Центр открыт для посещения со среды по пятницу с 10:00 до 16:00 (по предварительной записи). Обращения обрабатываются с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Телефон центра: +7 (800) 707-49-77 (звонок бесплатный).