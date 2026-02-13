Животные Новый приют для животных Это не приют: репортаж из ярославского центра для животных, построенного на деньги миллиардера

Сюда забирают кошек и собак с улицы

5 638
Центр для животных «Джина» открылся осенью 2025 года | Источник: Артем Бауман / 76.RUЦентр для животных «Джина» открылся осенью 2025 года | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В сентябре 2025 года в Ярославле открылся Центр отлова и стерилизации животных «Джина», построенный на средства российского бизнесмена Алексея Репика. Он расположен на Промышленной улице в Дзержинском районе. Находится в управлении у ярославской благотворительной организации «Верность», которая давно занимается помощью бездомным животным. Доверить именно ей заботу о приюте — это совместное решение инвестора и властей.

Мы съездили в центр и посмотрели, как он сейчас выглядит и чем занимается.

Кормлекс построен на деньги бизнесмена Алексея Репика | Источник: Артем Бауман / 76.RUКормлекс построен на деньги бизнесмена Алексея Репика | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Это не приют

Центр назван «Джина» в честь собаки, которая, можно сказать, стала здесь первым питомцем. Она прибилась к этому месту еще на этапе стройки. Сейчас Джины уже нет в живых, но ее имя стало своеобразным символом дела, которому здесь служат.

В центре сразу делают акцент на том, что это не приют для животных в привычном понимании этого слова. Назначение у центра иное — реализация в Ярославской области государственной программы по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску на волю безнадзорных животных. То есть акцент в своей работе центр делает на тех четвероногих, которых приходится вылавливать с улиц по жалобам жителей и властей.

На территории расположено несколько корпусов | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа территории расположено несколько корпусов | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В этой программе центр «Джина» начал полномасштабно участвовать с января 2026 года. В «Верности» говорят, что сами они никогда не планировали заниматься отловом бездомных животных и содержать приюты. Изначально организация была создана для профилактики, для просвещения людей в теме обращения с животными. Но жизнь повернулась так, что в какой-то момент под крыло «Верности» попал приют «Вита». А сейчас и «Джина».

«В настоящее время у нас заключены контракты на отлов животных с администрациями 16 муниципальных образований. Это практически вся область, за исключением пока Переславля-Залесского, Ростова и Углича», — рассказала порталу 76.RU руководитель АБНО «Верность» Елена Афрова.

Автономная некоммерческая благотворительная организация «Верность» была образована в 2016 году. В настоящее время зарегистрирована в Ярославле по адресу размещения приюта «Джина» (улица Промышленная, 9, строение 1). Руководителем является Елена Афрова.

Организация занимается поддержкой зооволонтеров (помогает кормом, лечением, информационно), просвещением в вопросах формирования культуры ответственного отношения к животным (проводит фестивали, социальные корпоративы, забеги, уроки и другие мероприятия), проводят льготную стерилизацию животных. Много раз организация становилась победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Животные попадают сюда с улицы | Источник: Артем Бауман / 76.RUЖивотные попадают сюда с улицы | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Ловят на сосиску

Сотрудники выезжают на территории по заявкам местных администраций, куда поступают сигналы от жителей.

Если случай экстренный (собака находится в опасности или представляет угрозу для людей), то выезд происходит в течение суток-двух. Если срочности по этим основаниям нет, то отлов возможен в течение месяца. Как рассказали в «Верности», применяется в основном три тактики. Первая — «сосисочная». Она заключается в том, что животное просто подманивают вкусняшкой. Вторая — это ввод снотворного. Третья — установка ловушек. Последняя применяется обычно тогда, когда сотрудники приезжают, а четвероного на месте нет.

У каждого питомца своя печальная история | Источник: Артем Бауман / 76.RUУ каждого питомца своя печальная история | Источник: Артем Бауман / 76.RU

По закону, пойманное животное в центре должны вакцинировать, кастрировать/стерилизовать, подлечить, если оно в этом нуждается, и через 25 дней выпустить обратно в его среду обитания.

«Выпускать животное туда, где оно жило, нужно потому, что собаки и кошки отчасти защищают населенные пункты от захода диких животных, распространения крыс и мышей. То есть они — определенная часть сложившейся экосистемы, разрушать которую не стоит», — объяснила Елена.

Кто-то из животных вернется на улицу, кто-то останется жить в центре | Источник: Артем Бауман / 76.RUКто-то из животных вернется на улицу, кто-то останется жить в центре | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Собаки с кошками соседи

По закону, в приюте на пожизненном содержании должны оставаться только те четвероногие, которые проявляют немотивированную агрессию. Кроме того, в «Джине» оставляют тех, кто не может жить на воле по состоянию здоровья или если это домашнее животное, которое по каким-то причинам оказалось на улице и не приспособлено в жизни на воле.

В первом случае содержание питомца финансируется за счет контрактов с властями, но только в течение первых шести месяцев. Дальше бремя заботы ложится исключительно на саму организацию. Содержание слепых, безногих и неприспособленных к жизни на улице государством вовсе не предусмотрено.

В центр попадают животные после аварий. Здесь их выхаживают | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ центр попадают животные после аварий. Здесь их выхаживают | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Елена призналась, что в принципе тех денег, которые предусмотрены контрактами на содержание отловленных животных, недостаточно. Чаще речь идет о 13-17 тысячах рублей на одно животное при том, что реальная стоимость размещения собаки в приюте на месяц — около 50 тысяч рублей. Это затраты на всё, начиная от медикаментов и заканчивая зарплатой уборщиков. Помогают пожертвования, средства грантов, опекунство.

С начала года через отлов в «Джине» уже побывало чуть больше 20 собак и 34 кошки.

На территории центра расположены отдельные корпуса для их содержания. Собаки содержатся в теплом помещении в отдельных вольерах — по одному или по двое. В вольерах есть деревянные будочки, вода, еда. Подопечные по графику выходят на прогулки на улицу.

Целый корпус отведен под собачьи вольеры | Источник: Артем Бауман / 76.RUЦелый корпус отведен под собачьи вольеры | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кошки в отдельном помещении. Внутри боксы, где хвостатые живут по одной или небольшими компаниями.

А это кошкин дом | Источник: Артем Бауман / 76.RUА это кошкин дом | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сейчас здесь готовят комнату со всякими кошачьими развлечениями — лазалками, мягкими лежанками, даже колесами для бега. Работа на финальной стадии, поэтому скоро четвероногие начнут обживать помещение.

Эта комната&nbsp;— сюрприз для хвостатых | Источник: Артем Бауман / 76.RUЭта комната&nbsp;— сюрприз для хвостатых | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Этот котик первым опробовал новую лазалку | Источник: Артем Бауман / 76.RUЭтот котик первым опробовал новую лазалку | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Стоит отметить, что со всеми подопечными занимаются ветеринары и кинологи. Сотрудники знают каждого хвостика по именам.

В центре есть несколько полноценных операционных | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ центре есть несколько полноценных операционных | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Черничка нашла семью, а Кирилл вернулся на улицу

В течение 25 дней, пока собака содержится в приюте, у нее есть шанс найти хозяев. Всю информацию о старых и новых подопечных «Верность» публикует на своем сайте.

Иногда во время отлова попадаются животные на самовыгуле, у которых уже есть владельцы. В этом случае питомца возвращают в семью, но при этом нерадивым хозяевам нужно компенсировать понесенные организацией и администрацией затраты. Более того, владельцу может прилететь штраф за тот самый самовыгул, который под запретом в Ярославской области.

Попаваших сюда животных стерилизуют, вакцинируют и лечат | Источник: Артем Бауман / 76.RUПопаваших сюда животных стерилизуют, вакцинируют и лечат | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Кое-кого из отловленных четвероногих уже успели выпустить обратно в среду обитания.

«Кошки пока все здесь сидят. Многие из них на лечении — мы пока не можем их выпустить. Собаку нам привезли — у неё цепь вросла в шею. Понятно, что она, может, и полгода у нас пробудет. А если с животным все в порядке, то мы его отпускаем в положенный срок. Например, одним из первых по отлову к нам попал пес Кирилл из Пошехонья. Он до такой степени был не социализирован, что каждый день в приюте для него был огромным стрессом. Мы ему провели все процедуры и выпустили туда, где он жил раньше. Он радостный побежал. А здесь даже из будки не выходил. А собака Черничка, которая поступила примерно в то же время, обрела семью — ее забрали домой», — рассказала Елена Афрова.

Каждый питомец мечтает о собственном доме | Источник: Артем Бауман / 76.RUКаждый питомец мечтает о собственном доме | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Цель — не заполнить центр под завязку

Центр «Джина» рассчитан на одновременное содержание примерно 200 животных. По факту количество подопечных, которые там находятся, постоянно меняется. Сейчас это около 50 собак и 37 кошек. В «Верности» считают, что заполнение под завязку — не та цель, к которой стоит стремиться. Поэтому акцент здесь делают на профилактическую работу с населением.

Елена Афрова&nbsp;— руководитель «Верности» | Источник: Артем Бауман / 76.RUЕлена Афрова&nbsp;— руководитель «Верности» | Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Мы должны работать на опережение и максимально предотвратить такой исход событий. Сделать это можно только кастрацией и стерилизацией. За два года от одной кошки или собаки могут появится на свет два миллиона котят или щенков. Потенциальные они все могут оказаться на улице» — объяснила Елена.

«Верность» активно развивает проекта по доступной стерилизации.

«Мы заключаем сейчас договоры с огромным количеством клиник в Ярославской области. Благодаря этому любой желающий сможет провести стерилизацию или кастрацию своего питомца с 50%-скидкой. Более того, мы уже выходим с этой инициативой также в Вологодскую, Костромскую и в Ивановскую области», — рассказала Елена.

Также важную роль, по мнению специалистов «Верности», играет пристрой животных в семьи.

Некоторых животных центра неравнодушные люди берут под опекунство&nbsp;— не забирают, но обеспечивают всем необходимым | Источник: Артем Бауман / 76.RUНекоторых животных центра неравнодушные люди берут под опекунство&nbsp;— не забирают, но обеспечивают всем необходимым | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В «Джине» в ближайшее время стартуют ежемесячные дни открытых дверей, когда можно будет познакомиться с подопечными центра, предусмотрены курсы по дрессировке, консультации зоопсихологов, ветеринаров.

В «Верности» отметили, что на западе считается нормальной практикой брать взрослое животное из приюта. Наши зооволонтеры надеются, что и у нас этот опыт станет распространенным.

На прогулке четвероногие хоть на время могут забыть о своей тяжелой судьбе | Источник: Артем Бауман / 76.RUНа прогулке четвероногие хоть на время могут забыть о своей тяжелой судьбе | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Адрес «Джина»: Ярославль, ул. Промышленная, здание 9, стр. 1. Центр открыт для посещения со среды по пятницу с 10:00 до 16:00 (по предварительной записи). Обращения обрабатываются с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Телефон центра: +7 (800) 707-49-77 (звонок бесплатный).

Напомним, мы писали, как желающие могут забрать животное из центра «Джина». Все подробности об этом приюте мы публикуем в сюжете.

Екатерина Лещенкова
13 февраля, 08:37
Это большое благородное дело - помощь животным. Потому что сердце разрывается, что кошки и собаки бездомные будут замерзает, умирать от холода и голода зимой . Это ужасно. Здесь хоть какая то помощи. И дяди смогут приходить , и возможно выбрать себе нового друга.
Гость
13 февраля, 09:29
Пока не будет конских штрафов хозяевам, ничего не изменится
