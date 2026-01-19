Что сейчас с приютом для животных, построенном на деньги миллиардера в Ярославле

Приют для животных «Джина» открыли в 2025 году в Ярославле Источник: Екатерина Мусинова / Vk.com

В Ярославле в сентябре 2025 года открылся приют для бездомных животных «Джина», построенный на деньги бизнесмена Алексея Репика. Объект находится на Промышленном шоссе в Дзержинском районе. Мы узнали, что с ним сейчас.

В каком статусе работает приют

Приют официально называется Центром отлова и стерилизации животных «Джина». Его передали в управление ярославской благотворительной организации «Верность», которая давно занимается помощью бездомным животным.

«Центр „Джина“ — это не юридическое лицо и не учреждение. Это земля и здания, которые переданы Ярославской областью во временное владение АНБО „Верность“. Государственное финансирование работы центра не предусмотрено», — рассказали 76.RU в «Верности».

Алексей Репик — российский общественный деятель, бизнесмен, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и основатель группы компаний «Р-Фарм». Занимает 61 место в рейтинге российских миллиардеров-2025 по версии Forbes, его состояние оценивается в 2,3 млрд. долларов.

Содержатся ли там животные

В организации уточнили, что в 2025 году центр принимал только животных, которым требовалась экстренная помощь.

«К сожалению, мы не можем гарантировать прием всех животных. Ситуации могут быть совершенно разными. Животных, нуждающихся в помощи, очень много. Количество свободных мест, ресурсов и персонала у приюта ограничено, и мы принимаем решения, исходя из текущих возможностей. В каждом случае индивидуально — с учетом состояния животного, ресурсов и загруженности центра», — пояснили в «Верности».

В организации уточнили, что количество подопечных в приюте постоянно меняется, поэтому точную цифру нам не назвали.

Недавно «Верность» начала работать по государственным контрактам по программе отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животных в среду.

«В Ярославской области подобные услуги оказываются на основании муниципальных контрактов, которые заключаются между органами местного самоуправления (отдельно по каждому району) и подрядчиком. Контракты заключаются сразу на весь комплекс услуг, включая отлов, содержание в приюте в течение 25 дней, вакцинацию, стерилизацию, лечение, возврат на прежнее место обитания», — пояснили в «Верности».

Судя по данным сервиса «Контур. Фокус», в декабре «Верность» заключила контракт с администрацией Ярославского округа на оказание таких услуг в 2026 году.

В «Верности» сообщили, что данное направление работы планирует развивать и дальше.

Как можно забрать животное

В организации добавили, что их главная задача в работе с бездомными животными — оказать необходимую ветеринарную помощь, обеспечить уход и пристроить в семью.

«Мы обеспечиваем кинологическое и ветеринарное обслуживание, кастрацию каждого животного, регулярно проводим противопаразитарную обработку и вакцинацию. Более того, мы с нашим кинологом поддерживаем новоиспеченных владельцев, а не бросаем их с проблемами один на один», — говорят зооволонтеры.

В «Верности» отметили, что любое животное, которое сейчас находится в приюте, можно забрать домой.

«Знакомство с понравившимся подопечным возможно во время посещения по предварительной регистрации. Животные передаются по договору ответственного владения», — уточнили в организации.

Адрес центра «Джина»: Ярославль, ул. Промышленная, здание 9, стр. 1. Центр открыт для посещения со среды по пятницу с 10:00 до 16:00 (по предварительной записи). Обращения обрабатываются с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Телефон центра: +7 (800) 707-49-77 (звонок бесплатный).

Что известно об организации «Верность» Узнать Автономная некоммерческая благотворительная организация «Верность» была образована в 2016 году. В настоящее время зарегистрирована в Ярославле по адресу размещения приюта «Джина» (улица Промышленная, 9, строение 1). Руководителем является Елена Афрова. Организация занимается поддержкой зооволонтеров (помогает кормом, лечением, информационно), просвещением в вопросах формирования культуры ответственного отношения к животным (проводит фестивали, социальные корпоративы, забеги, уроки и другие мероприятия), проводят льготную стерилизацию животных. Много раз организация становилась победителем конкурса Фонда президентских грантов.