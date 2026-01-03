Эти фото точно заставят вас улыбнуться! Показываем умилительные кадры с выставки кошек в Ярославле

В конце декабря в ярославском «Вернисаже» прошла Международная выставка кошек. Заводчики со всей России съехались, чтобы доказать, что их питомец самый лучший!
По словам организатора выставки Натальи Соколовой, на соответствие стандарту той или иной породы всех кошек оценивают эксперты. В стандарте прописаны идеальные значения образа породы, к которым надо стремиться.
Чем больше питомцы соответствуют стандарту породы, тем выше становится их племенная ценность. От неё зависит стоимость котят.
Мы посетили выставку, чтобы своими глазами увидеть, как происходит процесс оценивания необычных котиков. В фоторепортаже собрали кадры самых обворожительных мордашек.
