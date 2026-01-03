НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Эти фото точно заставят вас улыбнуться! Показываем умилительные кадры с выставки кошек в Ярославле

Эти фото точно заставят вас улыбнуться! Показываем умилительные кадры с выставки кошек в Ярославле

Эти пушистики поднимут вам настроение

Обворожительный фоторепортаж с выставки мурчащих друзей | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Обворожительный фоторепортаж с выставки мурчащих друзей

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

В конце декабря в ярославском «Вернисаже» прошла Международная выставка кошек. Заводчики со всей России съехались, чтобы доказать, что их питомец самый лучший!

По словам организатора выставки Натальи Соколовой, на соответствие стандарту той или иной породы всех кошек оценивают эксперты. В стандарте прописаны идеальные значения образа породы, к которым надо стремиться.

Чем больше питомцы соответствуют стандарту породы, тем выше становится их племенная ценность. От неё зависит стоимость котят.

Мы посетили выставку, чтобы своими глазами увидеть, как происходит процесс оценивания необычных котиков. В фоторепортаже собрали кадры самых обворожительных мордашек.

Участников конкурса представляют эксперты | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Участников конкурса представляют эксперты

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

У каждого претендента на приз есть свой номер | Источник: Артём Бауман / 76.RU

У каждого претендента на приз есть свой номер

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Пока выступают одни котики, другие терпеливо ждут своей очереди | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Пока выступают одни котики, другие терпеливо ждут своей очереди

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Так выглядит призовой фонд | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Так выглядит призовой фонд

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Участие в выставке также дает возможность осмотра на соответствие стандарту породы | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Участие в выставке также дает возможность осмотра на соответствие стандарту породы

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Кто-то из этой клетки уже получил призовое место | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Кто-то из этой клетки уже получил призовое место

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Награды на выставках положительно влияют на презентацию питомца для разведения породы | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Награды на выставках положительно влияют на презентацию питомца для разведения породы

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Щечки котят можно трогать только после обработки рук антисептическим средством | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Щечки котят можно трогать только после обработки рук антисептическим средством

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Билет на выставку можно было приобрести на входе | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Билет на выставку можно было приобрести на входе

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Некоторые котики любят позировать на камеру | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Некоторые котики любят позировать на камеру

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Заводчики поддерживают своих питомцев во время распределения мест | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Заводчики поддерживают своих питомцев во время распределения мест

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Каких-то котят привезли на продажу | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Каких-то котят привезли на продажу

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Каждому участнику конкурса выдается такая награда | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Каждому участнику конкурса выдается такая награда

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Пушистики не против поиграть | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Пушистики не против поиграть

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Серьезные ребята с кисточками на ушах наблюдают за процессом | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Серьезные ребята с кисточками на ушах наблюдают за процессом

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Взгляд на соперников может быть и таким | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Взгляд на соперников может быть и таким

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Питомцы слушаются своих хозяев | Источник: Артём Бауман / 76.RU

Питомцы слушаются своих хозяев

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

После конкурсов можно и отдохнуть | Источник: Артём Бауман / 76.RU

После конкурсов можно и отдохнуть

Источник:

Артём Бауман / 76.RU

Кстати, ранее мы рассказывали о выставке «Мурляндия», питомцы которой попали в хвостатый коллектив разными способами: кого-то нашли на улице, а от кого-то отказались хозяева.

Алёна Троицкая
корреспондент
Алёна Троицкая
корреспондент
