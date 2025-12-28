НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Животные Искалеченную маленькую львицу изъяли у московского блогера — видео, которое разобьет вам сердце

Искалеченную маленькую львицу изъяли у московского блогера — видео, которое разобьет вам сердце

Животное передали в зоопарк

253
У крохи травмирован позвоночник, лапы и хвост | Источник: Маргарита Власкина / E1.RUУ крохи травмирован позвоночник, лапы и хвост | Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

У крохи травмирован позвоночник, лапы и хвост

Источник:

Маргарита Власкина / E1.RU

Волонтеры изъяли маленькую львицу с тяжелыми травмами у московского блогера. Животное передали специалистам из зоопарка «Земля прайда».

По словам специалистов, львицу держали в апартаментах в Москва-Сити. У животного выявили серьезные проблемы с позвоночником, хвостом и лапами.

«У крошки девочки сломан позвоночник, хвост и три лапки, она полностью лежачая. Прогнозы для девочки пока осторожные, у нее совсем хрупкие кости, которые почти полностью прозрачны», — сообщили специалисты.

Источник:

«Земля прайда» / Telegram

Как пишут «Известия», животное изъяли еще 25 декабря. Владелец приобрел львенка по объявлению. По его словам, подобные предложения о продаже диких животных встречаются часто.

Отметим, что в России с 1 сентября 2025 года действует запрет на домашнее содержание 121 вида диких животных. В список вошли приматы, ядовитые змеи, пингвины, а также крупные хищники, включая львов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в крупнейшем зоопарке России произошел пожар. Огонь вспыхнул в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Во время происшествия погибло несколько животных.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
