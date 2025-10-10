НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России планируют ограничить количество собак и кошек в квартирах — в чем причина

На одного животного должно приходиться 18 квадратных метров квартиры

В маленькой квартире разрешат содержать лишь одного котика

В маленькой квартире разрешат содержать лишь одного котика

В России планируют ввести ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Такой законопроект в Госдуму внес член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, передает ТАСС.

Согласно документу, на каждые 18 квадратных метров квартиры допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Превысить этот показатель можно будет лишь временно, при рождении у питомца потомства. Однако после 6 месяцев владельцы должны найти животным новый дом.

Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом законопроект не будет распространяться на собак-проводников.

Сейчас граждане могут содержать в квартирах неограниченное количество животных. Однако встречаются случаи, когда питомцы живут в ужасных условиях.

«На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий», — говорится в документе.

Недавно власти предложили проект для обязательного учета и маркировки домашних питомцев. В первую очередь новые нормы коснутся собак. Предполагается, что животное будут маркировать, а информацию о нем (и его владельце) — вносить в федеральную информационную систему. Для хозяев животных это будет бесплатным.

JayroslavMudryi
1 час
В России планируют ограничить количество тараканов в квартирах!!!
Гость
2 часа
Кто и как будет контролировать? У нас в одной однокомнатной квартире могут жить 20 гастарбайтеров, и никому нет дела. А уж до животных и подавно. Хотя, конечно, было бы здорово избавиться от зверинцев, которые устраивают душевнобольные "активисты-защитники животных", собирая всех кошек/собак с улицы и превращая жильё в загаженный концлагерь для зверей.
