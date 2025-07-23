Милые, смешные и завораживающие: 16 захватывающих фото подводного мира

Эй, красавчик, один тут отдыхаешь? Источник: Ganesh Chowdhury / Nature inFocus Awards 2020

Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Нам на грандиозную вечеринку рыб и млекопитающих не попасть, а фотографы-анималисты рискнули. Участники конкурсов со всего света погрузились в глубины морей и океанов, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на тех, кто притаился под слоями воды. И хотим сказать, на дне океана жизнь кипит ничуть не меньше, чем на суше.

Джон Андерсон, США

Вероятность, что вы встретите птицу под водой, мала, но никогда не равна нулю, и в этом убедился Джон Андерсон. Пока фотограф хотел снять необычных рыб, он привлек внимание этого птенца, который решил, что камера тут исключительно из-за его персоны.

Источник: Jon Anderson / Underwater Photographer of the Year 2024

— Я запланировал погружение в заливе Монтерей в Калифорнии в солнечный день. Ко мне приближалось множество бакланов, они преследовали меня, клевали в голову и пытались схватить камеру. Этот на мгновение остановился, возможно, после того, как увидел свое отражение в стекле аквабокса, что позволило мне запечатлеть его портрет, — рассказал о фотографии Джон Андерсон.

Алекс Зозуля, Россия

Огромные косатки весом в несколько тонн чаще вызывают опасение или страх, но на самом деле они очень редко нападают на человека, а могут даже помочь. Так, например, эта красавица специально попозировала Алексу Зозуле, чтобы он успел сделать эффектный кадр.

Источник: Alex Zozulya / Travel Photographer of the Year 2020

Интересно, что, если у вас много свободного времени и есть лишний корабль, вы можете попробовать найти именно эту косатку исключительно по одной только фотографии. Всё дело в том, что двух особей с одинаковым окрасом не существует в природе.

Пауль Эйкеманс, США

Не спугните этого малыша, ведь у него важная миссия. Он с серьезным видом охраняет свою актинию, а точнее — дом, где его самочка будет размножаться или уже отложила икру. В отличие от других рыб, клоуны не живут в стаях, а только в парах и вынуждены рассчитывать в случае опасности только на самих себя.

Источник: Paul Eijkemans / The Artist Gallery Awards — Wildlife 2024

Если вас когда-то спросят, из каких самцов получаются лучшие отцы, можете смело отвечать, что из рыб-клоунов. Они охраняют, защищают, заботятся о мальках в их первые месяцы жизни и в случае необходимости полностью заменяют маму малышам. Хотя что мы вам рассказываем, «Дисней» это сделал задолго до нас в мультике «В поисках Немо» (0+).

Скотт Портелли, США

Источник: Scott Portelli / Travel Photographer of the Year 2024

Этот малыш, видимо, не в курсе, что на земле в честь его вида придумали отдельный синоним к слову «лениться». Он не готов тюлениться, а совсем наоборот, отправился плавать и выделывать фитнес-трюки под водой. Судя по его подтянутой фигуре, все усилия не напрасны.

Талия Грайс, Австралия

Морской конек, которого встретила Талия Грайс у берегов Австралии, умеет строить глазки и делать милую моську не хуже котиков. Как тут не влюбиться?

Источник: Talia Greis / Underwater Photographer of the Year 2024

— Меня привлек именно этот морской конек, потому что у него были особенно заметные отметины вокруг глаз, а потрясающий окрас разительно контрастировал с окружающими кораллами. Я решила открыть диафрагму до f/3,5, что превратило кораллы в расфокусированные облака. На мой взгляд, поразительные красные глаза и поза морского конька передают мощь и силу, — описала снимок фотограф.

Энрико Сомоджи, Германия

Даже на дне океана не скрыться от стиляг. Представьте: вы в костюме дайвера, погружаетесь в воду, а морские обитатели уже там — в модных розовых нарядах, с яркими лавандовыми шляпками, которые им ужасно идут.

Источник: Enrico Somogyi / Underwater Photographer of the Year 2024

— Эта фотография голожаберного существа с императорской креветкой на голове была сделана в Туламбене, в Индонезии. Чтобы создать огненный фон, я создал специально отдельный фильтр и потратил немало часов, чтобы он лег так, как нужно. Но в итоге я получил ту картинку, которую хотел, — поделился автор снимка Энрико Сомоджи.

Цзин Гун Чжан, Китай

Женские драки страшны у любого вида, а у рыб и подавно. В этом убедилась Цзин Гун Чжан, которая увидела, как две широкоротые самки приготовились делить территорию. Вы уже поняли, почему они получили такое название?

Источник: Jing Gong Zhang / Underwater Photographer of the Year 2024

— Обычно их можно найти лишь в очень немногих местах южной Японии, — рассказала о своих моделях автор фото. — Прежде чем снимать, я долго и усердно думала, как идеально передать в кадре две их самые важные характеристики — уникальный пятнистый узор внутри рта и рот, который может открываться на 180 градусов! Я сняла драку в самый напряженный момент, используя стробоскоп для создания черного фона.

Серж Мелисан, Франция

Источник: Melissa Serge / Fine Art Photography Awards 2024

Вот она, семейная идиллия. Самочка горбатого кита недавно стала мамой, и теперь в ее одиночном плавании к ней присоединился непоседливый компаньон. Интересно, он задает ей миллион вопросов в минуту: «А почему вода синяя, почему у тебя из спины бьет фонтан и что это за рыбки вокруг?»

Скотт Портелли, Австралия

Скотт Портелли — истинный фанат подводного мира. Среди сотен его работ, которые он делал по всему миру, от Африки до Арктики, особое место отводится снимкам в глубинах. Киты, дельфины, тюлени, морские котики и, конечно, черепахи.

Источник: Scott Portelli / Travel Photographer of the Year 2021

Не думайте, что эта медленная на первый взгляд парочка безобидна. Если помешать им поедать их добытую рыбу, можно и самому пойти на корм.

Алекс Доусон, Швеция

В 2024 году этот снимок забрал главную награду на конкурсе. Чтобы его сделать, Алексу Доусону потребовалось приложить немало усилий и выдержки. Только представьте: он опустился на самое дно с задержкой дыхания. Вокруг него — ледяная вода Гренландии, над ним толстый слой льда и лишь небольшой треугольник света, чтобы выбраться наружу.

Источник: Alex Dawson / Underwater Photographer of the Year 2024

— Фотография предлагает задуматься о нашем влиянии на великих существ этой планеты. С момента появления человека количество диких животных сократилось на 85%. Сегодня только 4% млекопитающих являются представителями дикой природы, остальные 96% — это люди и наш домашний скот. Наш образ жизни должен измениться, чтобы найти баланс с природой, — поделился Алекс Доусон.

Кэт Чжоу, США

Это могла бы быть сцена из любого автобуса: конец рабочего дня, заходишь в салон, а свободное место только одно. Кто первый, того и тапки. Однако Кэт наблюдала такую картину с целеустремленными олушами во время погружения у Шетландских островов.

Источник: Kat Zhou / Underwater Photographer of the Year 2024

— Находиться среди ныряющих олушей добавляло адреналина, и было трудно выбрать, куда направить камеру. Я пыталась снимать разных проплывающих мимо птиц и была приятно удивлена, увидев позже, как этот снимок передал динамику происходящего, — добавила в описании к фотографии Кэт.

Колин Гарретт, Великобритания

Источник: Colin Garrett / Shark Photographer of the Year 2025

Ты не ты, когда голоден. Уже по глазам этой красавицы видно, что она совсем не прочь чем-то полакомиться и еще чуть-чуть и будет готова и из фотографа сделать обед. Но всё обошлось, и на память у Колина после встречи с акулой остался лишь этот забавный снимок.

Ремуна Бека, США

Со стаей атлантических пятнистых дельфинов столкнулась в море на Багамах Ремуна Бека. Водные обитатели совсем не испугались гостью, а, наоборот, начали с ней играть и знакомиться.

Источник: Remuna Beka / Fine Art Photography Awards 2024

— Взаимодействие с этими очень умными китообразными в их естественной среде обитания — незабываемый опыт. Они известны своей игривостью по отношению к фридайверам. Хотелось сделать снимок, который передал бы их игривый дух и безмятежную красоту в дикой природе — резкий контраст с тем, что большинство людей, к сожалению, видят только в неволе, — поделилась Ремуна.

Аудун Рикардсен, Норвегия

Если смотреть только на верхнюю часть фотографии, кажется, что это начало фильма ужасов. Вы, бескрайняя водная гладь, из нее торчит черный плавник, и что-то огромное приближается всё ближе, а еще и на фоне играет музыка из «Челюстей» (18+).

Источник: Audun Rikardsen / Nature Photographer of the Year 2018

Испугались? Не стоит, достаточно взглянуть чуть ниже, и мы увидим, что это всего лишь косатка, плывущая по своим делам.

Майк Ринни, США

Напоследок мы оставили самый романтичный снимок из подборки. Майк Ринни снял дельфинов во время сезона размножения. Чтобы привлечь к себе спутницу и завести семью, самцы идут на самые разные ухищрения, поют серенады, но только на своем особом языке.

Источник: Mike Rigney / The Artist Gallery Awards — Wildlife 2025