Попробуйте не умилиться: 15 фотографий котиков, которые растопят любое сердце

Оплата у психолога не прошла, и мы снова прибегаем к проверенному методу избавления от тревог — посмотреть на котиков. Тем более метод и правда эффективный: согласно исследованиям ученых из Университета Пенсильвании, всего три картинки с котиками в разы повышают настроение. А что будет, если их не три, а сразу пятнадцать? В честь Дня котят мы собрали самые забавные снимки котов — участников конкурса 35awards. Попробуйте не умилиться, когда увидите их забавные выходки и трогательные моменты.
Виктор Холудеев, Россия
Официальное заявление: в жизни этого серого кота произошла передозировка одуванчиками, и теперь он не может поверить своему счастью. Заявление закончено. А если серьезно, мы ему ужасно завидуем. Вот когда вы последний раз так чему-то радовались, как он?
Максим Вышарь, Россия
Этот брутальный кот — настоящий мастер заигрывания. С его уверенным взглядом и стильными очками он знает, как привлечь внимание. Интересно, сколько он пересмотрел фильмов с Джонни Деппом, чтобы научиться у него этому приему?
Не завидуем хозяйке этого кота. Только представьте: даете ему на ужин лишь половинку пакетика корма, при этом сами заказываете себе сет роллов из сорока штук и видите эту моську. И как после такого есть?
Гера Восьмая, Россия
Как отказать этим глазкам, в которых застыл немой вопрос: «Почему в тарелке нет кучи рыб, да самых вкусных, а лучше всего с мясом? И молока в мисочке не забудьте».
Этот маленький гурман явно не привык ждать. Еще чуть-чуть, и на столе окажется и вторая лапа, а позже и все четыре, а там и до пронзительного «мяу» недалеко.
Роман Храмов, Россия
В каждой компании есть такой друг, который по активности заменил бы сразу десять. Среди этих трех хвостиков им оказался пушистик посередине.
Он «тот самый», кто громче всех кричит, если дали мало угощения, больше всех тыгыдыкает по утрам, чтобы разбудить хозяйку, а потом так же бурно выражает недовольство, когда его вместе с сородичами отправляют погулять в сад. «Помолчал бы ты уже, Барсик», — недовольно ворчат его братья, которые были ни при чем, но почему-то тоже попали под раздачу.
Дарья Быстрицкая, Россия
Когда решил, что пора освоить йогу, но выбрал самую сложную асану — «Кот в невесомости». Этот пушистый йогин явно не в курсе, что для начала лучше бы попробовать что-то попроще, например «Кот на коврике».
Несмотря на резкое начало, кажется, он уже на пути к просветлению, ведь главное в йоге — не техника, а умение наслаждаться процессом. И судя по его выражению моськи, процесс ему явно по душе!
Елена Аркадова, Россия
«Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль, которую я испытал сегодня. Столько цветочных горшков было так близко, но при этом так далеко. Казалось, протяни лапу и скинь их все разом с подоконника, но нет».
«На моем пути встало это ужасное стекло, поэтому я мог только смотреть и мечтать, что, как только хозяйка увидит мои страдания, она впустит меня, и я, не задумываясь, совершу свой коварный план», — думал этот котик и продолжал ждать.
Елена Аркадова, Россия
Кого только не встретишь в лесу. В поисках новых друзей котенок набрел на белку. «Ты что за неведомая зверушка?» — хочет спросить он, глядя на небывало пушистый хвост.
Хочется верить, что белка не испугается незваного гостя, тем более между ней и котиком ведь так много общего. Оба любят поесть, побегать и, конечно, поиграть.
Юрий Макаров, Россия
Кто бы ни обидел этого малыша, его мама не останется в стороне. Она сразу включила свой строгий взгляд и спросила: «Покажи-ка, кто мешал тебе играть с листочками?»
Судя по котенку, он уже и забыл обо всём и хочет снова бегать за бабочками, ловить мышек и искать приключений на пушистый хвост, но пока с играми придется повременить.
Владлена Лапшина, Россия
Двойник Никиты Кологривого, ты ли это? Сейчас он домоет свои белые лапки и с невозмутимым видом расскажет всем дворовым котам, что он стоит за эту улицу и не бросит своих пацанов ни во время встречи с собаками, ни при погоне за мышами.
Игорь Зайцев, Россия
«Спокойствие, только спокойствие!» — кричат глаза этого пса. А как он думал, семейная жизнь, она такая. Чтобы он ни сделал: занял лежанку без спросу, разбросал игрушки или съел не только свой корм, но и своей подруги — кошка, судя по всему, так просто этого не забудет.
Приготовься, малыш, сейчас тебе припомнят случай, и когда ты разбудил ее лаем в четыре утра, и когда стащил колбасу, а от хозяев досталось ей.
Алексей Ткаченко, Россия
Ох уж эти вкусные рыбы, курицы, колбаски в салате, мясо в бабушкиных пирожках. Там выпросил у хозяев вкусняшку, здесь что-то прибрал к своим лапкам со стола, и вот получай — щечки, которые не дают пролезть между досками в заборе. Сколько же боли в этих глазах.
Со следующей недели этот кот точно садится на диету, хотя, может, и со следующего месяца, или лучше вообще осенью, всё же за лето надо подготовиться к холодам и возращению в город, но это уже совсем другая история.
Юлианна Митрофанова, Россия
Думаете, перед вами новая пантера Багира из «Маугли»? Она и сама так думает и уже представляет, как будет вальяжно гулять по джунглям и обучать человеческого ребенка, но в реальности ей еще далеко до своих хищных родственников, а вместо пальмовых деревьев приходится довольствоваться соседскими саженцами.
— Фото сделано в моем саду. Кошка Муха позировала на дереве персика, — раскрыла секрет эффектного кадра фотограф.
Галина Аверьянова, Россия
Одна из главных загадок во вселенной — что же все-таки видят коты в зеркале, когда так внимательно себя рассматривают, а потом еще и начинают мяукать или пытаются задеть что-то лапами.
Возможно, коты подрабатывают пушистыми охранниками и оберегают дом от домовых и привидений из другого мира. Но мы предпочтем остановиться на версии, что эта рыжешерстая красавица просто думает: «Что же ты такая волосатая и усатая? И почему эти кожаные всё время умиляются, когда ты проходишь мимо?»
Мотаз Гоар, Египет
Перед тем как сигналить на дороге из-за медлительного водителя, помните, что вероятность, что за рулем кот, мала, но никогда не равна нулю. Автор фотографии вряд ли ожидал, что на пути по своим делам встретится вот с таким участником дорожного движения.
Очень удобно, если остановит инспектор. С невозмутимым видом можно промяукать золотые слова Матроскина: «Усы и хвост — вот мои документы».
Ирина Левакова, Россия
В нашей подборке уже были коты: ресторанные критики, путешественники, водители и спортсмены, но философов еще не было. Они будто смотрят в самую суть жизни, задаваясь вопросом: «Почему мы не можем просто спать весь день?» или «Кто придумал, что коробки — это не дом?»