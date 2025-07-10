Попробуйте не умилиться: 15 фотографий котиков, которые растопят любое сердце

Когда кто-то всю ночь пугал привидений и ронял всё вокруг, но это был не ты, ведь ты в домике Источник: Ирина Андрианова / 35awards.com

Оплата у психолога не прошла, и мы снова прибегаем к проверенному методу избавления от тревог — посмотреть на котиков. Тем более метод и правда эффективный: согласно исследованиям ученых из Университета Пенсильвании, всего три картинки с котиками в разы повышают настроение. А что будет, если их не три, а сразу пятнадцать? В честь Дня котят мы собрали самые забавные снимки котов — участников конкурса 35awards. Попробуйте не умилиться, когда увидите их забавные выходки и трогательные моменты.

Виктор Холудеев, Россия

Источник: Виктор Холудеев / 35awards.com

Официальное заявление: в жизни этого серого кота произошла передозировка одуванчиками, и теперь он не может поверить своему счастью. Заявление закончено. А если серьезно, мы ему ужасно завидуем. Вот когда вы последний раз так чему-то радовались, как он?

Максим Вышарь, Россия

Этот брутальный кот — настоящий мастер заигрывания. С его уверенным взглядом и стильными очками он знает, как привлечь внимание. Интересно, сколько он пересмотрел фильмов с Джонни Деппом, чтобы научиться у него этому приему?

Источник: Максим Вышарь / 35awards.com

Не завидуем хозяйке этого кота. Только представьте: даете ему на ужин лишь половинку пакетика корма, при этом сами заказываете себе сет роллов из сорока штук и видите эту моську. И как после такого есть?

Гера Восьмая, Россия

Как отказать этим глазкам, в которых застыл немой вопрос: «Почему в тарелке нет кучи рыб, да самых вкусных, а лучше всего с мясом? И молока в мисочке не забудьте».

Источник: Гера Восьмая / 35awards.com

Этот маленький гурман явно не привык ждать. Еще чуть-чуть, и на столе окажется и вторая лапа, а позже и все четыре, а там и до пронзительного «мяу» недалеко.

Роман Храмов, Россия

В каждой компании есть такой друг, который по активности заменил бы сразу десять. Среди этих трех хвостиков им оказался пушистик посередине.

Источник: Роман Храмов / 35awards.com

Он «тот самый», кто громче всех кричит, если дали мало угощения, больше всех тыгыдыкает по утрам, чтобы разбудить хозяйку, а потом так же бурно выражает недовольство, когда его вместе с сородичами отправляют погулять в сад. «Помолчал бы ты уже, Барсик», — недовольно ворчат его братья, которые были ни при чем, но почему-то тоже попали под раздачу.

Дарья Быстрицкая, Россия

Когда решил, что пора освоить йогу, но выбрал самую сложную асану — «Кот в невесомости». Этот пушистый йогин явно не в курсе, что для начала лучше бы попробовать что-то попроще, например «Кот на коврике».

Источник: Дарья Быстрицкая / 35awards.com

Несмотря на резкое начало, кажется, он уже на пути к просветлению, ведь главное в йоге — не техника, а умение наслаждаться процессом. И судя по его выражению моськи, процесс ему явно по душе!

Елена Аркадова, Россия

«Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль, которую я испытал сегодня. Столько цветочных горшков было так близко, но при этом так далеко. Казалось, протяни лапу и скинь их все разом с подоконника, но нет».

Источник: Елена Аркадова / 35awards.com

«На моем пути встало это ужасное стекло, поэтому я мог только смотреть и мечтать, что, как только хозяйка увидит мои страдания, она впустит меня, и я, не задумываясь, совершу свой коварный план», — думал этот котик и продолжал ждать.

Елена Аркадова, Россия

Кого только не встретишь в лесу. В поисках новых друзей котенок набрел на белку. «Ты что за неведомая зверушка?» — хочет спросить он, глядя на небывало пушистый хвост.

Источник: Елена Аркадова / 35awards.com

Хочется верить, что белка не испугается незваного гостя, тем более между ней и котиком ведь так много общего. Оба любят поесть, побегать и, конечно, поиграть.

Юрий Макаров, Россия

Кто бы ни обидел этого малыша, его мама не останется в стороне. Она сразу включила свой строгий взгляд и спросила: «Покажи-ка, кто мешал тебе играть с листочками?»

Источник: Юрий Макаров / 35awards.com

Судя по котенку, он уже и забыл обо всём и хочет снова бегать за бабочками, ловить мышек и искать приключений на пушистый хвост, но пока с играми придется повременить.

Владлена Лапшина, Россия

Источник: Владлена Лапшина / 35awards.com

Двойник Никиты Кологривого, ты ли это? Сейчас он домоет свои белые лапки и с невозмутимым видом расскажет всем дворовым котам, что он стоит за эту улицу и не бросит своих пацанов ни во время встречи с собаками, ни при погоне за мышами.

Игорь Зайцев, Россия

«Спокойствие, только спокойствие!» — кричат глаза этого пса. А как он думал, семейная жизнь, она такая. Чтобы он ни сделал: занял лежанку без спросу, разбросал игрушки или съел не только свой корм, но и своей подруги — кошка, судя по всему, так просто этого не забудет.

Источник: Игорь Зайцев / 35awards.com

Приготовься, малыш, сейчас тебе припомнят случай, и когда ты разбудил ее лаем в четыре утра, и когда стащил колбасу, а от хозяев досталось ей.

Алексей Ткаченко, Россия

Ох уж эти вкусные рыбы, курицы, колбаски в салате, мясо в бабушкиных пирожках. Там выпросил у хозяев вкусняшку, здесь что-то прибрал к своим лапкам со стола, и вот получай — щечки, которые не дают пролезть между досками в заборе. Сколько же боли в этих глазах.

Источник: Алексей Ткаченко / 35awards.com

Со следующей недели этот кот точно садится на диету, хотя, может, и со следующего месяца, или лучше вообще осенью, всё же за лето надо подготовиться к холодам и возращению в город, но это уже совсем другая история.

Юлианна Митрофанова, Россия

Думаете, перед вами новая пантера Багира из «Маугли»? Она и сама так думает и уже представляет, как будет вальяжно гулять по джунглям и обучать человеческого ребенка, но в реальности ей еще далеко до своих хищных родственников, а вместо пальмовых деревьев приходится довольствоваться соседскими саженцами.

Источник: Юлианна Митрофанова / 35awards.com

— Фото сделано в моем саду. Кошка Муха позировала на дереве персика, — раскрыла секрет эффектного кадра фотограф.

Галина Аверьянова, Россия

Одна из главных загадок во вселенной — что же все-таки видят коты в зеркале, когда так внимательно себя рассматривают, а потом еще и начинают мяукать или пытаются задеть что-то лапами.

Источник: Галина Аверьянова / 35awards.com

Возможно, коты подрабатывают пушистыми охранниками и оберегают дом от домовых и привидений из другого мира. Но мы предпочтем остановиться на версии, что эта рыжешерстая красавица просто думает: «Что же ты такая волосатая и усатая? И почему эти кожаные всё время умиляются, когда ты проходишь мимо?»

Мотаз Гоар, Египет

Перед тем как сигналить на дороге из-за медлительного водителя, помните, что вероятность, что за рулем кот, мала, но никогда не равна нулю. Автор фотографии вряд ли ожидал, что на пути по своим делам встретится вот с таким участником дорожного движения.

Источник: Мотаз Гоар / 35awards.com

Очень удобно, если остановит инспектор. С невозмутимым видом можно промяукать золотые слова Матроскина: «Усы и хвост — вот мои документы».

Ирина Левакова, Россия

Источник: Ирина Левакова