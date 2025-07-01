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Животные Не только акулы. Биолог назвал самых опасных обитателей Черного моря, от которых стоит держаться подальше

Не только акулы. Биолог назвал самых опасных обитателей Черного моря, от которых стоит держаться подальше

В редких случаях травмы могут привести к тяжелым последствиям для здоровья

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Некоторые из этих обитателей действительно могут убить | Источник: myanapa.ruНекоторые из этих обитателей действительно могут убить | Источник: myanapa.ru

Некоторые из этих обитателей действительно могут убить

Источник:

myanapa.ru

Недавно в соцсетях Новороссийска активно обсуждали фейковую новость о нападении акулы на туриста. Как выяснилось, это были всего лишь учения МЧС. На самом деле в Черном море действительно обитают акулы, но далеко не белые, а вполне безобидные — о них мы писали уже подробно.

Однако Черное море действительно таит в себе опасности, хотя и не такие драматичные, как зубастые хищники. 93.RU рассказывает о том, кого стоит остерегаться и как минимизировать опасности.

Морской ёрш (скорпена)

Выглядит рыбешка угрожающе | Источник: sudak-krim.ruВыглядит рыбешка угрожающе | Источник: sudak-krim.ru

Выглядит рыбешка угрожающе

Источник:

sudak-krim.ru

Морской ёрш, или скорпена, — одна из самых распространенных рыб в прибрежных водах Черного моря. Эта небольшая хищница, достигающая 30 сантиметров в длину, обитает среди камней и густых зарослей морских водорослей. Ее тело покрыто шипами, а на спинном плавнике расположены ядовитые колючки, которые служат защитой от хищников.

По словам кубанского биолога Вениамина Голубитченко, скорпена редко попадается на глаза людям: «Она прячется в густой морской траве или под камнями, и наступить на нее — это надо быть крайне невезучим».

Однако рыбаки нередко сталкиваются с уколами, снимая рыбу с крючка, ведь скорпена — вкусный трофей. Укол ее колючек вызывает сильную боль, сравнимую с укусом осы, а также воспаление, отек и зуд. В редких случаях на месте укола образуются небольшие нагноения, но, как отмечает биолог, «обычно всё проходит за неделю».

Чтобы избежать неприятностей, стоит быть внимательным в каменистых зонах и носить защитную обувь. Если укол всё же произошел, рекомендуется промыть место поражения морской водой, обработать антисептиком и, при необходимости, обратиться к врачу. Мочиться на рану, вопреки мифу, не стоит.

Морской дракончик

Лучше не бегать по мелководью там, где он обитает | Источник: myanapa.ruЛучше не бегать по мелководью там, где он обитает | Источник: myanapa.ru

Лучше не бегать по мелководью там, где он обитает

Источник:

myanapa.ru

Морской дракончик — еще более редкий и скрытный обитатель Черного моря. Эта небольшая рыба (до 40 сантиметров) зарывается в песок или ил на мягком грунте, где охотится на мелких беспозвоночных. Ее ядовитые шипы расположены на жаберных крышках и спинном плавнике.

Голубитченко подчеркивает, что встретить дракончика сложно: «Они пугливы, не любят суету и быстро покидают места, где купаются люди. Наступить на дракончика — это редчайший случай».

Уколы этой рыбы вызывают боль и отек, но, как и в случае со скорпеной, серьезных последствий обычно не бывает.

«Если укол пришелся на палец, это почти никогда не опасно, особенно для рыбаков, которые привыкли к таким мелким травмам».

Для безопасности достаточно осматривать дно в местах с песчаным или илистым грунтом и избегать резких движений, если заметили подозрительную рыбу.

Скат-хвостокол

Именно такой убил знаменитого американского ведущего Стива Ирвина | Источник: myanapa.ruИменно такой убил знаменитого американского ведущего Стива Ирвина | Источник: myanapa.ru

Именно такой убил знаменитого американского ведущего Стива Ирвина

Источник:

myanapa.ru

Этот плоский морской обитатель, достигающий метра в ширину, считается одним из самых опасных. Он живет на песчаном или илистом дне, где поджидает добычу — ракообразных и моллюсков. Его главная угроза — длинный хвост с ядовитым шипом, покрытым токсичной слизью.

«Хвостокол не очень пуглив и медлителен, а его шип может обламываться при ударе, оставаясь в коже. Это вызывает сильную боль, отравление ядом и серьезные последствия», — предупреждает эксперт.

Укол хвостокола приводит к сильному отеку, воспалению, а иногда требует хирургического вмешательства для удаления обломков шипа. Хотя смертельные случаи на Черном море не зафиксированы, биолог советует быть осторожнее: «На песчаном дне, особенно в малолюдных местах, лучше внимательно осматривать дно и не барахтаться бездумно».

Для защиты рекомендуется носить акваобувь и избегать мест с мягким грунтом, где скаты могут прятаться. При уколе немедленно промойте рану, обратитесь к врачу и не пытайтесь самостоятельно извлечь шип.

Медузы: аурелия и корнерот

Получить ожог&nbsp;— не смертельно, но болезненно | Источник: sudak-krim.ruПолучить ожог&nbsp;— не смертельно, но болезненно | Источник: sudak-krim.ru

Получить ожог — не смертельно, но болезненно

Источник:

sudak-krim.ru

Медузы — самые распространенные обитатели Черного моря, с которыми сталкиваются купающиеся. Аурелия, или ушковая медуза, считается относительно безобидной. Ее стрекательные клетки содержат слабый яд, и ожог возможен только при контакте с чувствительными участками кожи — например, на лице, шее или в паху.

«Для взрослых ожог аурелии обычно ограничивается зудом или легкой крапивницей, а вот детям с их нежной кожей стоит быть осторожнее».

В редких случаях у детей возможны повышение температуры и отек в месте ожога, но общая интоксикация встречается крайне редко.

Совсем иная ситуация с медузой корнерот. Ее щупальца оснащены мощными стрекательными клетками, способными вызвать серьезные ожоги даже у взрослых.

«Корнерот — самый опасный организм Черного моря. Ожоги могут привести к волдырям, общей интоксикации, ознобу, головной боли и повышению температуры».

Особенно опасны ожоги на торсе, груди или спине, так как близость к жизненно важным органам усиливает симптомы.

Чтобы минимизировать риск, избегайте плавания в местах скопления медуз, особенно корнерота, которого легко узнать по длинным щупальцам и более плотному телу. При ожоге промойте пораженный участок морской водой, удалите остатки щупалец (не касаясь их руками) и обработайте кожу антигистаминным средством. В тяжелых случаях обратитесь к врачу.

ПО ТЕМЕ
Максим ДмитриевМаксим Дмитриев
Максим Дмитриев
Журналист
Черное море Акулы Медузы Скаты
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