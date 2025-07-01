Не только акулы. Биолог назвал самых опасных обитателей Черного моря, от которых стоит держаться подальше

Некоторые из этих обитателей действительно могут убить Источник: myanapa.ru

Недавно в соцсетях Новороссийска активно обсуждали фейковую новость о нападении акулы на туриста. Как выяснилось, это были всего лишь учения МЧС. На самом деле в Черном море действительно обитают акулы, но далеко не белые, а вполне безобидные — о них мы писали уже подробно.

Однако Черное море действительно таит в себе опасности, хотя и не такие драматичные, как зубастые хищники. 93.RU рассказывает о том, кого стоит остерегаться и как минимизировать опасности.

Морской ёрш (скорпена)

Выглядит рыбешка угрожающе Источник: sudak-krim.ru

Морской ёрш, или скорпена, — одна из самых распространенных рыб в прибрежных водах Черного моря. Эта небольшая хищница, достигающая 30 сантиметров в длину, обитает среди камней и густых зарослей морских водорослей. Ее тело покрыто шипами, а на спинном плавнике расположены ядовитые колючки, которые служат защитой от хищников.

По словам кубанского биолога Вениамина Голубитченко, скорпена редко попадается на глаза людям: «Она прячется в густой морской траве или под камнями, и наступить на нее — это надо быть крайне невезучим».

Однако рыбаки нередко сталкиваются с уколами, снимая рыбу с крючка, ведь скорпена — вкусный трофей. Укол ее колючек вызывает сильную боль, сравнимую с укусом осы, а также воспаление, отек и зуд. В редких случаях на месте укола образуются небольшие нагноения, но, как отмечает биолог, «обычно всё проходит за неделю».

Чтобы избежать неприятностей, стоит быть внимательным в каменистых зонах и носить защитную обувь. Если укол всё же произошел, рекомендуется промыть место поражения морской водой, обработать антисептиком и, при необходимости, обратиться к врачу. Мочиться на рану, вопреки мифу, не стоит.

Морской дракончик

Лучше не бегать по мелководью там, где он обитает Источник: myanapa.ru

Морской дракончик — еще более редкий и скрытный обитатель Черного моря. Эта небольшая рыба (до 40 сантиметров) зарывается в песок или ил на мягком грунте, где охотится на мелких беспозвоночных. Ее ядовитые шипы расположены на жаберных крышках и спинном плавнике.

Голубитченко подчеркивает, что встретить дракончика сложно: «Они пугливы, не любят суету и быстро покидают места, где купаются люди. Наступить на дракончика — это редчайший случай».

Уколы этой рыбы вызывают боль и отек, но, как и в случае со скорпеной, серьезных последствий обычно не бывает.

«Если укол пришелся на палец, это почти никогда не опасно, особенно для рыбаков, которые привыкли к таким мелким травмам».

Для безопасности достаточно осматривать дно в местах с песчаным или илистым грунтом и избегать резких движений, если заметили подозрительную рыбу.

Скат-хвостокол

Именно такой убил знаменитого американского ведущего Стива Ирвина Источник: myanapa.ru

Этот плоский морской обитатель, достигающий метра в ширину, считается одним из самых опасных. Он живет на песчаном или илистом дне, где поджидает добычу — ракообразных и моллюсков. Его главная угроза — длинный хвост с ядовитым шипом, покрытым токсичной слизью.

«Хвостокол не очень пуглив и медлителен, а его шип может обламываться при ударе, оставаясь в коже. Это вызывает сильную боль, отравление ядом и серьезные последствия», — предупреждает эксперт.

Укол хвостокола приводит к сильному отеку, воспалению, а иногда требует хирургического вмешательства для удаления обломков шипа. Хотя смертельные случаи на Черном море не зафиксированы, биолог советует быть осторожнее: «На песчаном дне, особенно в малолюдных местах, лучше внимательно осматривать дно и не барахтаться бездумно».

Для защиты рекомендуется носить акваобувь и избегать мест с мягким грунтом, где скаты могут прятаться. При уколе немедленно промойте рану, обратитесь к врачу и не пытайтесь самостоятельно извлечь шип.

Медузы: аурелия и корнерот

Получить ожог — не смертельно, но болезненно Источник: sudak-krim.ru

Медузы — самые распространенные обитатели Черного моря, с которыми сталкиваются купающиеся. Аурелия, или ушковая медуза, считается относительно безобидной. Ее стрекательные клетки содержат слабый яд, и ожог возможен только при контакте с чувствительными участками кожи — например, на лице, шее или в паху.

«Для взрослых ожог аурелии обычно ограничивается зудом или легкой крапивницей, а вот детям с их нежной кожей стоит быть осторожнее».

В редких случаях у детей возможны повышение температуры и отек в месте ожога, но общая интоксикация встречается крайне редко.

Совсем иная ситуация с медузой корнерот. Ее щупальца оснащены мощными стрекательными клетками, способными вызвать серьезные ожоги даже у взрослых.

«Корнерот — самый опасный организм Черного моря. Ожоги могут привести к волдырям, общей интоксикации, ознобу, головной боли и повышению температуры».

Особенно опасны ожоги на торсе, груди или спине, так как близость к жизненно важным органам усиливает симптомы.