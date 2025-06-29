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Животные В поле Ярославской области заметили редкое животное. Фото

В поле Ярославской области заметили редкое животное. Фото

Фотограф Александр Левашов встретил лося-альбиноса

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В поле в Рыбинском районе вышел белый лось | Источник: Александр Левашов / vk.comВ поле в Рыбинском районе вышел белый лось | Источник: Александр Левашов / vk.com

В поле в Рыбинском районе вышел белый лось

Источник:

Александр Левашов / vk.com

В Ярославской области заметили белого лося. Уникального лесного обитателя поймал в объектив фотограф Александр Левашов на поле в Рыбинском районе.

«Однажды вечером, я отправился в лес поискать лосей. Погода была пасмурная, но не оставаться же дома. Я уже почти добрался до места, как вдруг, увидел скачущую по полю белую лошадь. Откуда она здесь? В этот момент, лошадка исчезла за бугром, оставив меня в неком замешательстве. Но вскоре она снова появилась, поближе. И тут я разглядел, что у неё торчат рожки», — пишет о встрече фотограф.

Белый лось был не один, а в компании своих сородичей — четырех сохатых.

В Ярославской области обитают минимум два лося-альбиноса | Источник: Александр Левашов / vk.comВ Ярославской области обитают минимум два лося-альбиноса | Источник: Александр Левашов / vk.com

В Ярославской области обитают минимум два лося-альбиноса

Источник:

Александр Левашов / vk.com

Ранее биолог объясняла, почему у лося белая окраска | Источник: Александр Левашов / vk.comРанее биолог объясняла, почему у лося белая окраска | Источник: Александр Левашов / vk.com

Ранее биолог объясняла, почему у лося белая окраска

Источник:

Александр Левашов / vk.com

Напомним, в 2023 году ярославцам удалось снять на видео лося-альбиноса в Даниловском районе. На тот момент в разных частях области насчитывали двух белых лосей.

Альбинизм — генетическое заболевание, которое выражается полным или частичным отсутствием пигментации или окраски у животного, растения или человека.

Альбиносы могут быть более уязвимы перед хищниками, поскольку окраска животного играет защитную функцию. Белые лоси становятся ярким пятном и на опушке, и в лесу.

«Такая вот светлая, белая, неестественная окраска сразу выдает животное. Прежде всего, он будет хорошо виден хищникам. <…> Их просто поедают и им труднее добыть себе пищу. Им даже труднее найти полового партнера, потому что для других животных этой же популяции этого же вида они уже какие-то необычные», — объясняла в беседе с 76.RU биолог Елена Анашкина.

Александр Левашов из Рыбинска более 30 лет снимает диких животных и природу ярославского края. Ранее мы публиковали уникальные снимки из его архива.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Дикие животные Лось Альбинос Лес Фотограф Рыбинский район
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