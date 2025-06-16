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Животные Собаки размером с жеребенка: как в сельском доме живут восемь немецких догов. Видео

Собаки размером с жеребенка: как в сельском доме живут восемь немецких догов. Видео

Хозяйка Мария выращивает четвероногих гигантов

1 582
4 комментария

Как выглядят немецкие доги — видео

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

В обычном поселке в Самарской области есть удивительный дом. Там мирно живут восемь собак-великанов. Их хозяйка Мария Пушкарева держит питомник, где разводит немецких догов. Посмотрите наш видеосюжет об этом увлекательном, но непростом деле.

Любовь к большим собакам у Марии с детства. Во взрослом возрасте она взяла боксера, потом добермана, затем дога, а к нему и второго. Так простое увлечение переросло в дело всей жизни.

Чтобы стать заводчиком, Мария обучалась у профессиональных кинологов и судей. Теперь в своем питомнике она выращивает производителей, выбирает им пару и выводит потомство. Сейчас под ее крышей живут Лис, Белка, Мышь, Пума, Барс, Рысь, Лори, Дора. Воспитанники, несмотря на пугающие габариты, дружелюбны и ласковы.

Часть выведенных щенков оставляют, а часть продают: от 80 до 120 тысяч рублей за щенка. При этом с каждым желающим приобрести щенка ведут долгие переговоры.

«Собаку нужно лечить, ее нужно воспитывать. Если человек не готов вкладываться морально в первую очередь, то ему не нужна собака. Это не мягкая игрушка. Это полноценный, скажем так, член семьи, который требует ресурсов: финансовых, моральных, временных», — говорит Мария Пушкарева.

А здесь вы можете прочитать большой репортаж из питомника, где живут немецкие доги.

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Комментарии
4
Гость
14 часов
Собаки этой породы больше компаньоны, это очень добрая к человеку порода, абсолютно не агрессивная- жаль что живут собаки крупных пород совсем не долго, есть возрастные заболевания. Далеко не каждому подойдет.
Гость
15 часов
это тяжело очень .
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