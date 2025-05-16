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Животные Истории «Соседка пережила настоящий фильм ужасов». Жители многоэтажки неделю ловили змею

«Соседка пережила настоящий фильм ужасов». Жители многоэтажки неделю ловили змею

Крохотный питомец сбежал из террариума и устроил переполох в жилом доме

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1 комментарий
Лёве питомец сразу понравился | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUЛёве питомец сразу понравился | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Лёве питомец сразу понравился

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Воспитатель детского садика из Березовского, что под Екатеринбургом, Кристина наткнулась на объявление о Васе случайно. Она подыскивала новогодние подарки, какие-нибудь сувениры с символикой наступающего года Змеи.

Так ей и выпало сообщение о продаже настоящих змей — маленьким полозам была всего неделя от роду. Они родились (а точнее, вылупились) в квартире заводчика-любителя из Екатеринбурга. За одну змейку он просил 5000 рублей.

— И я решила сделать себе на Новый год такой вот подарок, — рассказывает нашим коллегам из E1.RU Кристина. — Конечно, посоветовалась с семьей.

Муж, как говорит Кристина, был не против. Старший сын Лёва (ему восемь лет) обрадовался. Младшему сыну Марку (ему шесть) эта идея не понравилась. Он испугался, но его убедили, что змейка маленькая: не укусит, не обидит.

Домашний питомец появился в семье перед Новым годом, он был крохотный, длиной меньше ладони взрослого человека. Кристина в то время еще подрабатывала в такси и в праздничные дни брала полоза с собой на работу, садила в маленькую баночку. Так она хотела порадовать и удивить пассажиров — всё-таки год Змеи.

Люди действительно радовались и с удовольствием фотографировались с крошечной змейкой. Потом Кристина поняла, что питомцу это внимание и лишнее беспокойство не нравится, поэтому брать его на работу перестала.

Вася родился в середине декабря. Сейчас ему пять месяцев | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUВася родился в середине декабря. Сейчас ему пять месяцев | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Вася родился в середине декабря. Сейчас ему пять месяцев

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Вася безобиднее кошки, только вот иногда сбегает

Источник:

Елена Панкратьева, Дмитрий Крисковец / E1.RU

Назвали питомца Васей. Отличить самца от самки по внешним признакам до полугода можно лишь хирургическим путем, с помощью специального прибора. Поэтому имя выбирали с таким расчетом, чтобы подходило всем: Вася — это и Василий, и Василиса.

Вася — маисовый полоз. Обитает этот вид рептилий в Северной Америке. В домашних условиях они иногда вырастают до полутора метров, но обычно меньше — всё зависит от того, насколько большой террариум. Это неядовитые змеи, спокойные и неагрессивные, в содержании тоже неприхотливы, поэтому их часто заводят любители в домашних условиях.

В семье Васю полюбили все. Младший сын, поняв, что змейка безобидная, тоже успокоился и с удовольствием, как и все, берет к себе на руки. Полоз любит сидеть на руках у домашних, вьет кольца между пальцами, крутится — как будто играет.

— До этого у нас из домашних жил только кот. Характер у него был не очень легкий: царапался, шипел на детей, кусался, на руки не давался. Кота в итоге забрали знакомые, — рассказывает Кристина. — А у Васи никаких проблем с поведением: тихий, спокойный.

Кормят детенышей змей замороженными эмбрионами мышей, их специально продают заводчики-любители змей. Повзрослевших кормят мышами. Просто размороженное мясо из магазина давать нельзя.

Ест полоз раз в неделю, после кормления два-три дня отдыхает — просто спит в террариуме, пока переваривается корм.

А недавно Вася устроил переполох во всей многоэтажке. Кто-то из домашних по невнимательности не закрыл плотно крышку террариума. В итоге змейка выбралась через крохотную щель и пропала.

Для змеи оборудовали террариум, там даже есть специальный коврик с подогревом | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUДля змеи оборудовали террариум, там даже есть специальный коврик с подогревом | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Для змеи оборудовали террариум, там даже есть специальный коврик с подогревом

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Кристина думала, что Вася ползает где-то по квартире. Такое уже было один раз: так же не закрыли пластиковую коробку крышкой, и он исчез. Нашелся он только через три дня. Всё это время домашние внимательно глядели под ноги, осматривали обувь перед тем, как надеть — вдруг питомец залез в ботинки.

Но на этот раз Вася пропал на неделю. Он заполз в туалет и как-то по стояку сполз в квартиру на два этажа ниже.

— Соседка пережила настоящий фильм ужасов, когда увидела, как из-за унитаза выползает змея, — рассказывает Кристина. — Она в панике вызвала МЧС.

Спасатели тогда на вызов не поехали. Расспросили, что за зверь, каких размеров, видимо, поняли, что опасности нет, и посоветовали искать хозяина. Соседка тогда написала в общий домовой чат: «Чья змея?» Вася к тому моменту уже куда-то уполз из ее туалета. В чате началось бурное обсуждение.

Кристина с сыновьями Марком и Левой и домашним полозом | Источник: Елена Панкратьева / E1.RUКристина с сыновьями Марком и Левой и домашним полозом | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Кристина с сыновьями Марком и Левой и домашним полозом

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Кристина тогда успокоила людей, что змейка неядовитая, безобидная. Кто-то повозмущался, поругал хозяев: мол, надо следить за такой экзотической живностью, не заводить ее дома и тем более не отпускать к соседям. Но потом начали обсуждать, как помочь поймать, можно ли приманить едой, беспокоились, не проголодается ли.

В итоге Васю через пару дней поймал сосед с нижнего этажа. Он посадил беглеца в банку и вернул хозяевам к радости всех жильцов подъезда.

— Такие у нас замечательные соседи, — говорит Кристина. — После этой истории интересуются, как дела у Васи. Сейчас вспоминают историю с юмором. Хотя, конечно, тогда было не до смеха. Сейчас мы бдительны.

Почитайте также историю, как ловили сбежавшего попугая, который поет песни Высоцкого.

Но вот в лесу встреча со змеей куда опаснее, ведь это может быть ядовитая гадюка.

ПО ТЕМЕ
Елена ПанкратьеваЕлена Панкратьева
Елена Панкратьева
Обозреватель E1.RU
Полоз Змея Год Змеи Террариум Убежала змея Березовский
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Комментарии
1
Гость
1 час
Вот чего бывает, когда у бабы мужа нет.
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