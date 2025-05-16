«Соседка пережила настоящий фильм ужасов». Жители многоэтажки неделю ловили змею

Лёве питомец сразу понравился Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Воспитатель детского садика из Березовского, что под Екатеринбургом, Кристина наткнулась на объявление о Васе случайно. Она подыскивала новогодние подарки, какие-нибудь сувениры с символикой наступающего года Змеи.

Так ей и выпало сообщение о продаже настоящих змей — маленьким полозам была всего неделя от роду. Они родились (а точнее, вылупились) в квартире заводчика-любителя из Екатеринбурга. За одну змейку он просил 5000 рублей.

— И я решила сделать себе на Новый год такой вот подарок, — рассказывает нашим коллегам из E1.RU Кристина. — Конечно, посоветовалась с семьей.

Муж, как говорит Кристина, был не против. Старший сын Лёва (ему восемь лет) обрадовался. Младшему сыну Марку (ему шесть) эта идея не понравилась. Он испугался, но его убедили, что змейка маленькая: не укусит, не обидит.

Домашний питомец появился в семье перед Новым годом, он был крохотный, длиной меньше ладони взрослого человека. Кристина в то время еще подрабатывала в такси и в праздничные дни брала полоза с собой на работу, садила в маленькую баночку. Так она хотела порадовать и удивить пассажиров — всё-таки год Змеи.

Люди действительно радовались и с удовольствием фотографировались с крошечной змейкой. Потом Кристина поняла, что питомцу это внимание и лишнее беспокойство не нравится, поэтому брать его на работу перестала.

Вася родился в середине декабря. Сейчас ему пять месяцев Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Вася безобиднее кошки, только вот иногда сбегает Источник: Елена Панкратьева, Дмитрий Крисковец / E1.RU

Назвали питомца Васей. Отличить самца от самки по внешним признакам до полугода можно лишь хирургическим путем, с помощью специального прибора. Поэтому имя выбирали с таким расчетом, чтобы подходило всем: Вася — это и Василий, и Василиса.

Вася — маисовый полоз. Обитает этот вид рептилий в Северной Америке. В домашних условиях они иногда вырастают до полутора метров, но обычно меньше — всё зависит от того, насколько большой террариум. Это неядовитые змеи, спокойные и неагрессивные, в содержании тоже неприхотливы, поэтому их часто заводят любители в домашних условиях.

В семье Васю полюбили все. Младший сын, поняв, что змейка безобидная, тоже успокоился и с удовольствием, как и все, берет к себе на руки. Полоз любит сидеть на руках у домашних, вьет кольца между пальцами, крутится — как будто играет.

— До этого у нас из домашних жил только кот. Характер у него был не очень легкий: царапался, шипел на детей, кусался, на руки не давался. Кота в итоге забрали знакомые, — рассказывает Кристина. — А у Васи никаких проблем с поведением: тихий, спокойный.

Кормят детенышей змей замороженными эмбрионами мышей, их специально продают заводчики-любители змей. Повзрослевших кормят мышами. Просто размороженное мясо из магазина давать нельзя.

Ест полоз раз в неделю, после кормления два-три дня отдыхает — просто спит в террариуме, пока переваривается корм.

А недавно Вася устроил переполох во всей многоэтажке. Кто-то из домашних по невнимательности не закрыл плотно крышку террариума. В итоге змейка выбралась через крохотную щель и пропала.

Для змеи оборудовали террариум, там даже есть специальный коврик с подогревом Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Кристина думала, что Вася ползает где-то по квартире. Такое уже было один раз: так же не закрыли пластиковую коробку крышкой, и он исчез. Нашелся он только через три дня. Всё это время домашние внимательно глядели под ноги, осматривали обувь перед тем, как надеть — вдруг питомец залез в ботинки.

Но на этот раз Вася пропал на неделю. Он заполз в туалет и как-то по стояку сполз в квартиру на два этажа ниже.

— Соседка пережила настоящий фильм ужасов, когда увидела, как из-за унитаза выползает змея, — рассказывает Кристина. — Она в панике вызвала МЧС.

Спасатели тогда на вызов не поехали. Расспросили, что за зверь, каких размеров, видимо, поняли, что опасности нет, и посоветовали искать хозяина. Соседка тогда написала в общий домовой чат: «Чья змея?» Вася к тому моменту уже куда-то уполз из ее туалета. В чате началось бурное обсуждение.

Кристина с сыновьями Марком и Левой и домашним полозом Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Кристина тогда успокоила людей, что змейка неядовитая, безобидная. Кто-то повозмущался, поругал хозяев: мол, надо следить за такой экзотической живностью, не заводить ее дома и тем более не отпускать к соседям. Но потом начали обсуждать, как помочь поймать, можно ли приманить едой, беспокоились, не проголодается ли.

В итоге Васю через пару дней поймал сосед с нижнего этажа. Он посадил беглеца в банку и вернул хозяевам к радости всех жильцов подъезда.

— Такие у нас замечательные соседи, — говорит Кристина. — После этой истории интересуются, как дела у Васи. Сейчас вспоминают историю с юмором. Хотя, конечно, тогда было не до смеха. Сейчас мы бдительны.

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