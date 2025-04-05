«Это порода, влюбленная в человека»: как выращивают огромных немецких догов. И чем они похожи на чихуахуа — видео

Мало кто знает, что Самарская область — один из центров разведения самой большой породы собак в мире — немецких догов. Мария Пушкарева посвятила себя им. 63.RU познакомился с основательницей питомника, его огромными обитателями и узнал об особенностях этой уникальной породы. Рассказываем, к чему готовиться, если хочешь завести такую собаку, и что общего у гигантского дога и миниатюрного чихуахуа.
«15 минут радости от знакомства»
Питомник располагается на краю села Колодинка. В частном доме. Сразу за ним начинается поле — идеальное место для выгула четвероногих гигантов.
С виду ничто не выдает в доме его необычное предназначение. Но вот калитка открывается — и из нее разом вываливаются три существа размером с молодых тигров. За их головами показывается хозяйка питомника Мария Пушкарева.
— Аккуратно. Сейчас будет 15 минут радости от знакомства, — шутливо предупреждает хозяйка.
Но эти великаны не хотят пробовать нас на вкус. Максимум полизать. И мы познакомились: Барсик, его мама Мышь и Лори. Она самая младшая в питомнике. Ей всего 10 месяцев, но по размерам уже не сильно отстает от сородичей.
Мы отправляемся гулять. Доги идут рядом с хозяйкой послушно, ровным строем.
— Здесь есть маленький нюанс: силой ты не удержишь собаку такой массы. Но они меня слушаются и нормально себя ведут. Всех своих собак я спокойно могу удержать на поводке, — уточняет Мария.
«В детстве мечтала вывести новую породу»
Мария Пушкарева с детства любила всех животных, но больше всего собак, особенно крупных. И всегда мечтала завести своего питомца.
— В детстве я мечтала вывести новую породу. Такая амбициозная красивая мечта, — вспоминает Мария.
Путь к призванию был длинный. Сначала Мария взяла боксера и окунулась в сферу профессиональной кинологии. Затем она завела добермана. А после него уже познакомилась с породой, которой впоследствии решила посвятить жизнь, — немецким догом.
Первого дога Мария назвала Кот. Второго — Лис. И вскоре задумалась о том, чтобы разводить подобных собак профессионально. Пока доги росли, было время углубить знания.
— Я получала ветеринарное образование. Далее стала самоучкой в кинологии, плюс стажировалась у многих судей по дрессировке. И уже для открытия питомника проходила курсы в РКФ — Российской кинологической федерации, самой крупной общественной организации по кинологии в России, — рассказывает Мария.
Результатом работы стал питомник. Здесь обитают восемь собак. Всего двое кобелей, остальные — суки. Зовут догов Лис, Белка, Мышь, Пума, Барс, Рысь, Лори, Дора.
— У нас зоопарк дома, — шутит Мария.
«От природы адекватные, лояльные»
За разговором мы выходим на просторное поле, где Мария дает питомцам волю.
— По поселку мы не гуляем. Вот начнется лето, грибной сезон, и мы будем отходить на поводках на 200−500 метров и уже тогда отпускать [питомцев], чтобы никто из них не волновался, — рассказывает Мария.
Во время прогулки хозяйка и ее питомцы повторяют команды. Разумеется, с наградой в виде лакомства. Это субпродукт — сушеное конское или говяжье легкое домашнего приготовления. Доги ради такой вкуснятины синхронно садятся, ложатся, стоят, подбегают и выполняют прочие команды.
— У меня некоторые собаки сдавали БХ (BegleitHund — международный норматив по послушанию для собак любой породы. — Прим. ред.). Но я с ними не слишком углубляюсь. Они у меня комфортны для нормальной жизни. Я могу с ними выехать на выставку, пойти в город, в гости. Они меня слушаются, этого достаточно, — рассказывает хозяйка.
Большую часть прогулки Барс, Мышь и Лори развлекаются от души. Они бегают, что-то вынюхивают, прыгают друг на друга.
При этом лучше не стоять у них на пути — при таких габаритах снесут и не заметят:
— Если видят какую-то живность, я могу разрешить ее догнать. Но они ее не догоняют, а просто отбегают метров на 500 и довольные возвращаются.
Возможно, кого-то это зрелище может напугать, поскольку собаки весьма немаленькие. К тому же, играя, они рычат, что звучит устрашающе. Но это лишь видимость:
— Доги от природы адекватные, лояльные. У них нет врожденной агрессии, — говорит Мария.
Все игры у собак — это репетиция разных моментов жизни: догнать, свалить, фиксировать добычу. Во время нашей беседы доги играли в охоту: один крадется, другой — добыча. Причем о ролях они договариваются моментально и негласно. Но стоит кому-нибудь из питомцев начать хулиганить, Марии нужно только окликнуть его, чтобы он тут же остановился, ушки к голове: «А я что? А я ничего».
Как объясняет хозяйка догов, у этой породы есть оборонительные способности. Но исторически сложилось так, что при разведении производителей отбирают не по этим способностям. Соответственно, защитные качества догов развиты не так сильно, как, например, у доберманов или овчарок:
— Ну и всё-таки тренировать на защиту собаку более верткую и легкую проще, нежели 80-килограммового дога. Они способны на агрессию, но первыми ее не проявляют и стараются на нее не отвечать. Если будет что-то совсем агрессивное, могут ответить, — объясняет Мария.
«Доги проникают в душу очень незаметно»
— Дог считается гигантской породой. Он относится к молоссам. Это группа собак большого, объемного, грузного типа. Но дог — самый элегантный из них, — рассказывает хозяйка питомника.
Исторически дог был травильной собакой, его использовали для охоты на крупную дичь. Но в наши дни дог относится к классу декоративных собак. Это собака-компаньон, собака для души, проще говоря. В этом плане дог, как ни удивительно, встает в один ряд с йорками и чихуахуа.
— Он спокойно может идти в какой-либо спорт, но на любительском уровне. Дог поддержит любую активность хозяина. На диване лежать? Хорошо! Бегать по утрам? Отлично! С велосипедом гулять? Супер! В горы, в лес? Без проблем! Дог может жить спокойно с любой скотиной. Он может гулять с лошадьми, спать вместе с кроликом, с кошкой. Он может позволить крысе по себе лазать. Здесь уже всё зависит от хозяина — к чему он приучит, — рассказывает Мария.
Зимой, чтобы разнообразить физические активности догов, Мария попробовала запрягать их в нарты. Хотя доги для упряжки изначально не предназначены.
— Это порода, влюбленная в человека. Они любят прижиматься, прямо толкать. Дог любит бодаться, может мордой упереться. Эти собаки проникают в душу незаметно, — рассказывает Мария.
Заметно, что питомцы любят хозяйку, особенно когда встают на задние лапы, чтобы обняться. Правда Марии приходится в это время задирать голову, чтобы подставлять лицо под влажные поцелуи.
От 80 до 130 тысяч за полкило
Питомнику Марии всего два года. Здесь не принимают брошенных собак, тут разводят своих собственных: выбирают производителей, выращивают, подбирают пару.
— Мышка к нам приехала из питерского питомника, Лори — из омского. А Барс уже родился у нас. Естественно, все наши производители доживают здесь, — рассказывает Мария.
Щенки догов рождаются весом примерно 500–650 граммов. В месяц весят примерно 7 килограммов. В два месяца весят уже где-то 18−20 килограммов. Часть выведенных щенков Мария оставляет, часть продает. Но бронирование щенков открывают, когда им около месяца, поскольку, к сожалению, не все малыши доживают до этого возраста:
— Я очень радуюсь за маленькие породы собак, где сука сама по себе маленькая и не может навредить щенку. В нашем же случае щенок рождается весом 500 граммов, а сука весит 70+ килограммов. И какая бы она ни была аккуратная, она может придавить щенка. И даже если ты живешь, спишь с ней, то всё равно отлучаешься, и за это время может что-то произойти.
Стоимость щенка колеблется от 80 до 130 тысяч. Цена зависит от пола, количества пометов на Россию, качеств родителей и от окраса. Самым дорогим считается мраморный окрас — черные пятна на белом фоне.
— Самый распространенный окрас — черный с белыми отметинами. А такой окрас, как у Лори, черный без отметин, встречается редко, — рассказывает Мария.
Но, конечно, жемчужины питомника — Барс и Мышь. У них тигровый окрас — рыжий с черными полосами. Кстати, и по размерам они тоже недалеко от тигра ушли.
— Я очень много их фотографирую для соцсетей. Тигровых догов у нас в России мало. Многие люди никогда в жизни их не видели и удивляются, что такие доги тоже бывают, — рассказывает Мария Пушкарева.
С потенциальными покупателями щенков ведут долгие переговоры. Разумеется, главный критерий — отношение к собаке. Мария старается отбирать для подопечных максимально адекватных владельцев:
— Они должны понимать, что такое крупная собака, должны быть готовы к неудобствам, которые она приносит. Есть люди богатые, которые относятся к собаке как к вещи и забивают на нее. А есть люди со средним достатком, которые в ней души не чают.
«Дог не создает лишней суеты, в отличие от такс и йорков»
Доги — это собаки исключительно домашнего содержания. Они имеют короткую шерсть и не могут жить на улице. При этом с этими «лосями», по словам Марии, можно нормально жить и в квартире:
— Да, доги несколько неловки. Он вырос по размеру, но здесь (показывает на шерстяную голову одного из своих подопечных) он еще маленький щеночек. И он иногда ведет себя как щенок — двигает стол, стул вместе со мной, сидящей на этом стуле, вообще без проблем.
Но если дог достаточно погуляет на улице, дома он в основном будет отдыхать.
— Одно дело чихуа, который не гуляет, но может в квартире наматывать круги. Другое дело дог. Ему обязательно нужно двигаться, желательно 1,5−2 часа в сутки. Тогда дома от дога не будет лишней суеты, в отличие от тех же такс и йорков, — говорит Мария.
Гулять с восемью гигантами Мария предпочитает на велосипеде или на лошади. Кроме того, поскольку питомник расположен в частном доме, доги много гуляют во дворе:
— В город выезжаем редко, в основном на выставки. На самом деле это определенный минус, но психика у собак хорошая, они быстро адаптируются.
Отдельный вид развлечений — искупать крупногабаритного зверя. По словам хозяйки, доги в ванную идут как на казнь:
— Ты говоришь: «Идем купаться», они сначала пытаются отойти в сторону и сказать: «Я тебя не слышал». Но хозяин говорит, что надо, и они идут, на каждом шагу спрашивая: «А может, всё-таки не надо?»
«Мышка может съесть полбарана с удовольствием, но кто бы ей дал»
Разумеется, возникает еще один насущный вопрос — как и чем прокормить такого жеребенка. Мария отдает предпочтение натуральному питанию, видотипичному (максимально приближенному к естественному в дикой среде. — Прим. ред.): мясо, субпродукты, костная составляющая, без кормов и каш.
В принципе на кормах доги тоже могут жить. Но всё же правильнее питаться мясом: говядиной, бараниной, крольчатиной, любой птицей, рыбой.
— Мы закупаемся в основном на крупных предприятиях — на бойне, на оптовых складах. И уже составляем рацион из нескольких ингредиентов. У нас огромный морозильник на 5 тонн, специально приобретенный для собак. Под него мы провели электричество на 380 вольт, — рассказывает Мария.
При этом на натуральном питании догам не обязательно разнообразить рацион овощами, это уже по желанию. В юности они получают молочку и кисломолочку, но к году-двум они от нее отказываются, переходят на мясной рацион.
Норма питания для дога составляет килограмм-полтора в день. Растущей особи нужно 2−3 килограмма в день:
— Мышка у нас с хорошим аппетитом. Она может съесть полбарана с удовольствием, но кто бы ей дал. Если она ест больше, чем нужно, быстро поправляется. Мы их кормим в основном во второй половине дня, за несколько часов до сна. После еды еще два часа они на всякий случай должны быть у меня на виду. Это определенная предосторожность, так как они склонны к завороту желудка.
Воды доги на натуральном питании пьют не очень много. Но, учитывая, что эта порода имеет большую губу, где скапливается слюна, когда они пьют, всё это остается в воде. Поэтому 2−3 раза в день воду надо менять.
Сердце, кости и другие слабые места
Дог — в целом здоровая порода. Но есть несколько слабых мест, связанных как раз с размерами:
— Дог — это собака-гигант, а гигантизм — это патология, закрепленная человеком. Cоответственно, в первую очередь страдает сердце, бывает проблема с опорно-двигательным аппаратом. Дисплазия редко, но бывает.
Также доги подвержены онкологии. В основном это остеосаркома — то есть опухоль, злокачественные клетки которой происходят из костной ткани. Как у крупной собаки, у догов могут быть завороты желудка.
— Мы обращаем внимание на суставы, сердце, никогда не перегружаем собаку физически, лишней массой и жиром, пока она растет, — говорит Мария.
Хозяину нужно всё время следить за физической формой дога. Такая собака — это атлет, он должен быть поджарым. Например Лори. Она подросток, весит 50 с небольшим кило:
— Мы видим, что позвоночник у нее закрыт, не торчат позвонки. Тазовые кости не выделяются четко, тут идет много мышц. Ребра без провалов. Но при этом видим край, где они кончаются, есть четко выраженная талия.
— Мышка у нас слегка пухловатая, я бы сказала. Но при этом у нее тоже видна граница ребер, талия есть. Но ее бы немножко подкачать.
А вот Барсик, хоть и является самым крупным из тройки, мог бы быть еще крупнее:
— Мы можем посчитать пару ребер. Он весит где-то 78 кило, его нормальный вес — 82 килограмма.
«Из любой собаки можно вырастить монстра: как из чихуа, так и из дога»
И напоследок о главном — какими качествами должен обладать человек, решившийся завести собаку-гиганта? Это последовательность, дисциплина, четкость, готовность работать:
— Если человек с подходом, мол, я ему дам пинка и он будет меня слушаться, это не наш человек. Если человек не готов вкладываться в первую очередь морально, то ему не нужна собака. Это не мягкая игрушка, — говорит Мария.
Как уверяет Мария, в собаке многое зависит от воспитания. Она может проявлять какие-то реакции, но отбор и поощрение ведет владелец. И если он поощрит неправильную реакцию, то собака в дальнейшем будет ее проявлять. По опыту хозяйки, догов лучше воспитывать не в строгости, а в позитиве.
— Строгость нужна в некоторых моментах, потому что собака с хорошей психикой всегда будет проверять, а точно ли надо сделать. И вот тут ты делаешь ай-яй-яй, и она понимает, что сделать надо, — объясняет Мария.
Доги, как говорит хозяйка питомника, хорошо понимают человеческую интонацию и не любят расстраивать своего человека, поэтому чувство вины станет более эффективным наказанием, чем физическое воздействие:
— Опять же, что мы можем сделать физически, если вот это (хлопает по боку) для них массаж? Я об него руку отобью. Но если я буду с ним строго разговаривать и объяснять, что он неправ, он расстроится, уйдет к себе, ляжет и будет всем своим видом показывать раскаяние.
При этом после покупки щенка дога нужно идти к кинологу, чтобы научиться управлять собакой, ведь уже к 10 месяцам из нее вырастет жеребенок. По словам хозяйки, дог — собака быстро обучаемая. Это и хорошо, и плохо.
— Как плохое, так и хорошее она запоминает очень быстро, — говорит Мария. — Соответственно, если ошибиться и накосячить, исправить будет уже тяжеловато. Из любой собаки можно вырастить монстра: как из чихуа, так и из дога.