«Это порода, влюбленная в человека»: как выращивают огромных немецких догов. И чем они похожи на чихуахуа — видео

Немецкий дог — порода, влюбленная в человека Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Мало кто знает, что Самарская область — один из центров разведения самой большой породы собак в мире — немецких догов. Мария Пушкарева посвятила себя им. 63.RU познакомился с основательницей питомника, его огромными обитателями и узнал об особенностях этой уникальной породы. Рассказываем, к чему готовиться, если хочешь завести такую собаку, и что общего у гигантского дога и миниатюрного чихуахуа.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«15 минут радости от знакомства»

Питомник располагается на краю села Колодинка. В частном доме. Сразу за ним начинается поле — идеальное место для выгула четвероногих гигантов.

С виду ничто не выдает в доме его необычное предназначение. Но вот калитка открывается — и из нее разом вываливаются три существа размером с молодых тигров. За их головами показывается хозяйка питомника Мария Пушкарева.

Вот такое трио встретило нас у ворот питомника Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Аккуратно. Сейчас будет 15 минут радости от знакомства, — шутливо предупреждает хозяйка.

Но эти великаны не хотят пробовать нас на вкус. Максимум полизать. И мы познакомились: Барсик, его мама Мышь и Лори. Она самая младшая в питомнике. Ей всего 10 месяцев, но по размерам уже не сильно отстает от сородичей.

Мы отправляемся гулять. Доги идут рядом с хозяйкой послушно, ровным строем.

Мария держит собак на поводке, пока они не отойдут на приличное расстояние от людей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Здесь есть маленький нюанс: силой ты не удержишь собаку такой массы. Но они меня слушаются и нормально себя ведут. Всех своих собак я спокойно могу удержать на поводке, — уточняет Мария.

«В детстве мечтала вывести новую породу»

Мария Пушкарева с детства любила всех животных, но больше всего собак, особенно крупных. И всегда мечтала завести своего питомца.

— В детстве я мечтала вывести новую породу. Такая амбициозная красивая мечта, — вспоминает Мария.

Путь к призванию был длинный. Сначала Мария взяла боксера и окунулась в сферу профессиональной кинологии. Затем она завела добермана. А после него уже познакомилась с породой, которой впоследствии решила посвятить жизнь, — немецким догом.

Это Мышь и Барсик — они мать и сын Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Первого дога Мария назвала Кот. Второго — Лис. И вскоре задумалась о том, чтобы разводить подобных собак профессионально. Пока доги росли, было время углубить знания.

— Я получала ветеринарное образование. Далее стала самоучкой в кинологии, плюс стажировалась у многих судей по дрессировке. И уже для открытия питомника проходила курсы в РКФ — Российской кинологической федерации, самой крупной общественной организации по кинологии в России, — рассказывает Мария.

Результатом работы стал питомник. Здесь обитают восемь собак. Всего двое кобелей, остальные — суки. Зовут догов Лис, Белка, Мышь, Пума, Барс, Рысь, Лори, Дора.

Вот такие постояльцы обитают в питомнике Источник: Мария Пушкарева











— У нас зоопарк дома, — шутит Мария.

«От природы адекватные, лояльные»

За разговором мы выходим на просторное поле, где Мария дает питомцам волю.

— По поселку мы не гуляем. Вот начнется лето, грибной сезон, и мы будем отходить на поводках на 200−500 метров и уже тогда отпускать [питомцев], чтобы никто из них не волновался, — рассказывает Мария.

Во время прогулки хозяйка и ее питомцы повторяют команды. Разумеется, с наградой в виде лакомства. Это субпродукт — сушеное конское или говяжье легкое домашнего приготовления. Доги ради такой вкуснятины синхронно садятся, ложатся, стоят, подбегают и выполняют прочие команды.

— У меня некоторые собаки сдавали БХ (BegleitHund — международный норматив по послушанию для собак любой породы. — Прим. ред.). Но я с ними не слишком углубляюсь. Они у меня комфортны для нормальной жизни. Я могу с ними выехать на выставку, пойти в город, в гости. Они меня слушаются, этого достаточно, — рассказывает хозяйка.

Большую часть прогулки Барс, Мышь и Лори развлекаются от души. Они бегают, что-то вынюхивают, прыгают друг на друга.

При этом лучше не стоять у них на пути — при таких габаритах снесут и не заметят:

— Если видят какую-то живность, я могу разрешить ее догнать. Но они ее не догоняют, а просто отбегают метров на 500 и довольные возвращаются.

Возможно, кого-то это зрелище может напугать, поскольку собаки весьма немаленькие. К тому же, играя, они рычат, что звучит устрашающе. Но это лишь видимость:

— Доги от природы адекватные, лояльные. У них нет врожденной агрессии, — говорит Мария.

Все игры у собак — это репетиция разных моментов жизни: догнать, свалить, фиксировать добычу. Во время нашей беседы доги играли в охоту: один крадется, другой — добыча. Причем о ролях они договариваются моментально и негласно. Но стоит кому-нибудь из питомцев начать хулиганить, Марии нужно только окликнуть его, чтобы он тут же остановился, ушки к голове: «А я что? А я ничего».

Игры гигантских собак — то еще зрелище: можно изрядно напугаться! Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как объясняет хозяйка догов, у этой породы есть оборонительные способности. Но исторически сложилось так, что при разведении производителей отбирают не по этим способностям. Соответственно, защитные качества догов развиты не так сильно, как, например, у доберманов или овчарок:

— Ну и всё-таки тренировать на защиту собаку более верткую и легкую проще, нежели 80-килограммового дога. Они способны на агрессию, но первыми ее не проявляют и стараются на нее не отвечать. Если будет что-то совсем агрессивное, могут ответить, — объясняет Мария.

«Доги проникают в душу очень незаметно»

— Дог считается гигантской породой. Он относится к молоссам. Это группа собак большого, объемного, грузного типа. Но дог — самый элегантный из них, — рассказывает хозяйка питомника.

Исторически дог был травильной собакой, его использовали для охоты на крупную дичь. Но в наши дни дог относится к классу декоративных собак. Это собака-компаньон, собака для души, проще говоря. В этом плане дог, как ни удивительно, встает в один ряд с йорками и чихуахуа.

— Он спокойно может идти в какой-либо спорт, но на любительском уровне. Дог поддержит любую активность хозяина. На диване лежать? Хорошо! Бегать по утрам? Отлично! С велосипедом гулять? Супер! В горы, в лес? Без проблем! Дог может жить спокойно с любой скотиной. Он может гулять с лошадьми, спать вместе с кроликом, с кошкой. Он может позволить крысе по себе лазать. Здесь уже всё зависит от хозяина — к чему он приучит, — рассказывает Мария.

Поведение дога зависит в первую очередь от его воспитания Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Зимой, чтобы разнообразить физические активности догов, Мария попробовала запрягать их в нарты. Хотя доги для упряжки изначально не предназначены.

— Это порода, влюбленная в человека. Они любят прижиматься, прямо толкать. Дог любит бодаться, может мордой упереться. Эти собаки проникают в душу незаметно, — рассказывает Мария.

Заметно, что питомцы любят хозяйку, особенно когда встают на задние лапы, чтобы обняться. Правда Марии приходится в это время задирать голову, чтобы подставлять лицо под влажные поцелуи.

«Доги проникают в душу незаметно» Источник: Роман Данилкин / 63.RU











От 80 до 130 тысяч за полкило

Питомнику Марии всего два года. Здесь не принимают брошенных собак, тут разводят своих собственных: выбирают производителей, выращивают, подбирают пару.

— Мышка к нам приехала из питерского питомника, Лори — из омского. А Барс уже родился у нас. Естественно, все наши производители доживают здесь, — рассказывает Мария.

Компания из разных городов Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Щенки догов рождаются весом примерно 500–650 граммов. В месяц весят примерно 7 килограммов. В два месяца весят уже где-то 18−20 килограммов. Часть выведенных щенков Мария оставляет, часть продает. Но бронирование щенков открывают, когда им около месяца, поскольку, к сожалению, не все малыши доживают до этого возраста:

— Я очень радуюсь за маленькие породы собак, где сука сама по себе маленькая и не может навредить щенку. В нашем же случае щенок рождается весом 500 граммов, а сука весит 70+ килограммов. И какая бы она ни была аккуратная, она может придавить щенка. И даже если ты живешь, спишь с ней, то всё равно отлучаешься, и за это время может что-то произойти.

Стоимость щенка колеблется от 80 до 130 тысяч. Цена зависит от пола, количества пометов на Россию, качеств родителей и от окраса. Самым дорогим считается мраморный окрас — черные пятна на белом фоне.

Лори еще подросток, но размеры уже солидные Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Самый распространенный окрас — черный с белыми отметинами. А такой окрас, как у Лори, черный без отметин, встречается редко, — рассказывает Мария.

Но, конечно, жемчужины питомника — Барс и Мышь. У них тигровый окрас — рыжий с черными полосами. Кстати, и по размерам они тоже недалеко от тигра ушли.

— Я очень много их фотографирую для соцсетей. Тигровых догов у нас в России мало. Многие люди никогда в жизни их не видели и удивляются, что такие доги тоже бывают, — рассказывает Мария Пушкарева.

Удивительно, но тигровые доги тоже существуют Источник: Роман Данилкин / 63.RU











С потенциальными покупателями щенков ведут долгие переговоры. Разумеется, главный критерий — отношение к собаке. Мария старается отбирать для подопечных максимально адекватных владельцев:

— Они должны понимать, что такое крупная собака, должны быть готовы к неудобствам, которые она приносит. Есть люди богатые, которые относятся к собаке как к вещи и забивают на нее. А есть люди со средним достатком, которые в ней души не чают.

«Дог не создает лишней суеты, в отличие от такс и йорков»

Доги — это собаки исключительно домашнего содержания. Они имеют короткую шерсть и не могут жить на улице. При этом с этими «лосями», по словам Марии, можно нормально жить и в квартире:

— Да, доги несколько неловки. Он вырос по размеру, но здесь (показывает на шерстяную голову одного из своих подопечных) он еще маленький щеночек. И он иногда ведет себя как щенок — двигает стол, стул вместе со мной, сидящей на этом стуле, вообще без проблем.

Бывает так, что телом дог взрослеет раньше, чем разумом Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Но если дог достаточно погуляет на улице, дома он в основном будет отдыхать.

— Одно дело чихуа, который не гуляет, но может в квартире наматывать круги. Другое дело дог. Ему обязательно нужно двигаться, желательно 1,5−2 часа в сутки. Тогда дома от дога не будет лишней суеты, в отличие от тех же такс и йорков, — говорит Мария.

Гулять с восемью гигантами Мария предпочитает на велосипеде или на лошади. Кроме того, поскольку питомник расположен в частном доме, доги много гуляют во дворе:

— В город выезжаем редко, в основном на выставки. На самом деле это определенный минус, но психика у собак хорошая, они быстро адаптируются.

По словам Марии, по улицам ее доги вышагивают горделиво Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Отдельный вид развлечений — искупать крупногабаритного зверя. По словам хозяйки, доги в ванную идут как на казнь:

— Ты говоришь: «Идем купаться», они сначала пытаются отойти в сторону и сказать: «Я тебя не слышал». Но хозяин говорит, что надо, и они идут, на каждом шагу спрашивая: «А может, всё-таки не надо?»

«Мышка может съесть полбарана с удовольствием, но кто бы ей дал»

Разумеется, возникает еще один насущный вопрос — как и чем прокормить такого жеребенка. Мария отдает предпочтение натуральному питанию, видотипичному (максимально приближенному к естественному в дикой среде. — Прим. ред.): мясо, субпродукты, костная составляющая, без кормов и каш.

В принципе на кормах доги тоже могут жить. Но всё же правильнее питаться мясом: говядиной, бараниной, крольчатиной, любой птицей, рыбой.

Дог, как и любая собака, прежде всего хищник Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Мы закупаемся в основном на крупных предприятиях — на бойне, на оптовых складах. И уже составляем рацион из нескольких ингредиентов. У нас огромный морозильник на 5 тонн, специально приобретенный для собак. Под него мы провели электричество на 380 вольт, — рассказывает Мария.

При этом на натуральном питании догам не обязательно разнообразить рацион овощами, это уже по желанию. В юности они получают молочку и кисломолочку, но к году-двум они от нее отказываются, переходят на мясной рацион.

С другими собаками доги сосуществуют спокойно Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Норма питания для дога составляет килограмм-полтора в день. Растущей особи нужно 2−3 килограмма в день:

— Мышка у нас с хорошим аппетитом. Она может съесть полбарана с удовольствием, но кто бы ей дал. Если она ест больше, чем нужно, быстро поправляется. Мы их кормим в основном во второй половине дня, за несколько часов до сна. После еды еще два часа они на всякий случай должны быть у меня на виду. Это определенная предосторожность, так как они склонны к завороту желудка.

Кабачки, тыква, огурцы, яблоки, груши, бананы — дог может съесть всё это, а может и не притронуться Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Воды доги на натуральном питании пьют не очень много. Но, учитывая, что эта порода имеет большую губу, где скапливается слюна, когда они пьют, всё это остается в воде. Поэтому 2−3 раза в день воду надо менять.

Сердце, кости и другие слабые места

Дог — в целом здоровая порода. Но есть несколько слабых мест, связанных как раз с размерами:

— Дог — это собака-гигант, а гигантизм — это патология, закрепленная человеком. Cоответственно, в первую очередь страдает сердце, бывает проблема с опорно-двигательным аппаратом. Дисплазия редко, но бывает.

За комплекцией собак надо следить Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Также доги подвержены онкологии. В основном это остеосаркома — то есть опухоль, злокачественные клетки которой происходят из костной ткани. Как у крупной собаки, у догов могут быть завороты желудка.

— Мы обращаем внимание на суставы, сердце, никогда не перегружаем собаку физически, лишней массой и жиром, пока она растет, — говорит Мария.

Хозяину нужно всё время следить за физической формой дога. Такая собака — это атлет, он должен быть поджарым. Например Лори. Она подросток, весит 50 с небольшим кило:

— Мы видим, что позвоночник у нее закрыт, не торчат позвонки. Тазовые кости не выделяются четко, тут идет много мышц. Ребра без провалов. Но при этом видим край, где они кончаются, есть четко выраженная талия.

Лори — идеальный образец комплекции дога Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Мышка у нас слегка пухловатая, я бы сказала. Но при этом у нее тоже видна граница ребер, талия есть. Но ее бы немножко подкачать.

Мышке нужно немного похудеть Источник: Роман Данилкин / 63.RU











А вот Барсик, хоть и является самым крупным из тройки, мог бы быть еще крупнее:

— Мы можем посчитать пару ребер. Он весит где-то 78 кило, его нормальный вес — 82 килограмма.

А вот Барсу не помешало бы набрать килограммов пять Источник: Роман Данилкин / 63.RU











«Из любой собаки можно вырастить монстра: как из чихуа, так и из дога»

И напоследок о главном — какими качествами должен обладать человек, решившийся завести собаку-гиганта? Это последовательность, дисциплина, четкость, готовность работать:

— Если человек с подходом, мол, я ему дам пинка и он будет меня слушаться, это не наш человек. Если человек не готов вкладываться в первую очередь морально, то ему не нужна собака. Это не мягкая игрушка, — говорит Мария.

С самого детства такую собачку надо водить к профессиональному кинологу Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Как уверяет Мария, в собаке многое зависит от воспитания. Она может проявлять какие-то реакции, но отбор и поощрение ведет владелец. И если он поощрит неправильную реакцию, то собака в дальнейшем будет ее проявлять. По опыту хозяйки, догов лучше воспитывать не в строгости, а в позитиве.

— Строгость нужна в некоторых моментах, потому что собака с хорошей психикой всегда будет проверять, а точно ли надо сделать. И вот тут ты делаешь ай-яй-яй, и она понимает, что сделать надо, — объясняет Мария.

Дог чутко реагирует на недовольство хозяина Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Доги, как говорит хозяйка питомника, хорошо понимают человеческую интонацию и не любят расстраивать своего человека, поэтому чувство вины станет более эффективным наказанием, чем физическое воздействие:

— Опять же, что мы можем сделать физически, если вот это (хлопает по боку) для них массаж? Я об него руку отобью. Но если я буду с ним строго разговаривать и объяснять, что он неправ, он расстроится, уйдет к себе, ляжет и будет всем своим видом показывать раскаяние.

Появление такого питомца делит жизнь на до и после Источник: Роман Данилкин / 63.RU











При этом после покупки щенка дога нужно идти к кинологу, чтобы научиться управлять собакой, ведь уже к 10 месяцам из нее вырастет жеребенок. По словам хозяйки, дог — собака быстро обучаемая. Это и хорошо, и плохо.