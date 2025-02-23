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Животные инфографика «Там обитает 60% от численности»: названы районы Ярославской области, где больше всего медведей

«Там обитает 60% от численности»: названы районы Ярославской области, где больше всего медведей

Всего в регионе 1,4 тысячи бурых зверей

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28 комментариев
В Министерстве лесного хозяйства и природопользования рассказали, как считают зверей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Министерстве лесного хозяйства и природопользования рассказали, как считают зверей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования рассказали, как считают зверей

Источник:

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области назвали районы, где обитает больше всего медведей. Напомним, по итогам 2024 года в области насчитали 1,4 тысячи косолапых.

— В Пошехонском, Первомайском, Любимском, Даниловском и Некоузском районах, там обитает 60% медведей от общей численности по региону, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе министерства.

Символ Ярославля, в отличие от многих других животных, считают под конец лета.

— Учет бурых медведей проводится в августе–сентябре путем подсчета на овсяных полях, а также методом учета следов их жизнедеятельности в охотничьих угодьях, — пояснили нашему порталу эксперты.

Где обитает больше всего медведей в Ярославской области&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаГде обитает больше всего медведей в Ярославской области&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Где обитает больше всего медведей в Ярославской области — карта

Источник:

Как считают зверей

Основной подсчет зверя егеря и охотинспекторы ведут зимой. За пару месяцев нужно переписать численность лосей, кабанов, благородных и пятнистых оленей, рысей, волков, лисиц, куниц, хорей, горностаев, белок, зайца-беляка, зайца-русака, рябчиков, тетеревов и глухарей.

Животных считают по следам, хаткам и норам, а также при облете территории с помощью беспилотников. На обследование каждого участка дается два дня.

— В первый день производится затирка следов, то есть мы, проходя по маршруту, засыпаем или затираем снегом все пересекаемые следы охотничьих зверей, чтобы на следующий день отмечать только свежие, вновь появившиеся следы. Во второй день уже непосредственно идет учет следов, — рассказал начальник отдела госохотнадзора Министерства лесного хозяйства и природопользования Владимир Сафонов.

14 февраля в пресс-службе областного правительства сообщили, что из-за малоснежной зимы в Ярославской области продлили учет животных до середины марта.

— Полученные данные используются при определении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и принятии решений о регулировании численности животных, — пояснила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ирина Гукасян.

Какие животные обитают в Ярославской области

В 2024 году инспекторы насчитали:

  • 44 200 лосей;

  • 13 тысяч глухарей;

  • 4,8 тысячи норок;

  • 1,4 тысячи медведей;

  • 1,1 тысячи благородных и тысяча пятнистых оленей;

  • около одной тысячи лисиц;

  • и других животных.

Каких зверей больше всего в Ярославской области | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКаких зверей больше всего в Ярославской области | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Каких зверей больше всего в Ярославской области

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Медведь Животные Учет Охота Егерь
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Комментарии
28
Гость
23 февраля, 20:12
А городских оленей почему не посчитали?
Гость
23 февраля, 19:45
Неужели еще есть овсяные поля ???
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