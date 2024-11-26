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Животные Новый приют для животных «Занимаемся подготовкой»: известно, когда в Ярославле откроют построенный миллиардером приют для животных

«Занимаемся подготовкой»: известно, когда в Ярославле откроют построенный миллиардером приют для животных

Публикуем новые подробности долгожданного проекта

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1 комментарий

Директор АНО «Верность» рассказала, когда откроется приют

Стало известно, когда в Ярославле могут открыть новый приют для животных, построенный на деньги миллиардера Алексея Репика. Как рассказала в беседе с порталом 76.RU директор АНО «Верность» Елена Афрова, животных пока не перевозили на новый объект.

— Приют начнет функционировать примерно в феврале–марте следующего года, [точная дата] пока неизвестна. Мы занимаемся его подготовкой, — поделилась с 76.RU Елена.

Алексей Репик — российский общественный деятель, бизнесмен, член Экономического совета при президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и основатель группы компаний «Р-Фарм». Занимал 47-е место из 200 в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2018 год. Его состояние оценивалось в 2,1 миллиарда долларов.

В октябре 2024 года в мэрии сообщали о постановке объекта на учет в реестре имущества Ярославской области, затем приют передали в безвозмездное пользование автономной некоммерческой благотворительной организации «Верность».

Что такое АНО «Верность»

Организация «Верность» была образована в 2016 году в Данилове Ярославской области. Директор организации — Елена Афрова. В «Верности» оказывают поддержку зооволонтеров кормом, лекарствами, обучением. Кроме того, к направлениям деятельности организации относится работа по адаптации собак в приютах; проведение уроков для школьников и студентов по теме ответственного отношения к животным; организация стерилизации животных. Периодически «Верность» проводит акции в помощь бездомным животным. Например, летом в Ярославле была организована акция «Трамвайник». Ее участники могли проехать благотворительный круг по трамвайному маршруту, купив билет и посетив праздничное мероприятие прямо в вагоне. Вырученные деньги направили на помощь зооволонтерам.

Глава Дзержинского района ранее публиковала фотографии из приюта

Напомним, новый приют на 200 животных будет называться «Джина». Его должны были открыть еще в 2022 году, однако стройка затянулась.

В приюте будут работать по системе «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат». Его пропускная способность в год составит до 1500 голов. Ожидается, что каждое животное будет находиться в приюте 25 дней.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Благое дело. А то сколько вон несчастных животинок мыкается.
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