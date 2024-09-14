«Из крошечного котеночка — в грозу района»: ярославцы показали, как росли их питомцы

У владельцев питомцев найдется гора милых и не только фотографий хвостиков. Ярославцы устроили флешмоб и показали своих котов и пёселей после нашей истории про сервала Симбу. Кадры взросления экзотической кошки собрали много реакций.
Мы попросили читателей показать фото своих животных до взросления и после. В этом фоторепортаже — задорные милаши и осознанные хулиганы. Продолжаем умиляться вместе!
Первым в нашей подборке оказался пушистик читательницы Марины. По словам девушки, он совсем недавно поселился в их доме.
— Котёнок каким-то образом залез в машину, услышали его пищание и решили оставить себе, как хороший знак. Первое фото — две с половиной недели назад, второе фото — настоящее время. Клички нет, не можем подобрать. Шустрый, классный, как тигр, — рассказала наша читательница.
Посмотрите на взгляд красавца Джека! Его взяла семья Екатерины из приюта в Тутаеве. Он любит купаться и играться с детьми, исследовать глубины сугробов и показывать всем свой нежно-розовый язык.
Черный кот остался незнакомцем. Хозяин не стал раскрывать его кличку. Грациозный питомец не принимает пионы и картонные коробки, но не может быть без общества.
— С вашей подачи тоже решил своего сравнить. Фото с периодом в два года. 13 лет «человеку», а всё также к соске прикладывается как маленький ваш, — пишет пользователь isbornik в чате 76.RU.
А этого хорошего мальчика зовут Данко.
— Сейчас ему 10 месяцев, он очень любит играть с мячиком и ловить на улице листья, — поделилась наша читательница Лиза.
В наш фоторепортаж также попал еще один пушистик — Шкипер. По словам хозяев, он, как и подобает капитану, следит за обстановкой
на корабле дома.
— Шкипер из крошечного котеночка превратился в грозу района. Особенно любит огурцы, яйца и рыбу. И контролировать домашних, — рассказал наш читатель.
Ранее мы также публиковали пять трогательных историй о том, как в жизни ярославцев появились их питомцы. А еще публиковали 30+ кадров пушистиков.