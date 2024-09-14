«Из крошечного котеночка — в грозу района»: ярославцы показали, как росли их питомцы

Смотрим и умиляемся! Источник: читатели 76.RU











У владельцев питомцев найдется гора милых и не только фотографий хвостиков. Ярославцы устроили флешмоб и показали своих котов и пёселей после нашей истории про сервала Симбу. Кадры взросления экзотической кошки собрали много реакций.

Мы попросили читателей показать фото своих животных до взросления и после. В этом фоторепортаже — задорные милаши и осознанные хулиганы. Продолжаем умиляться вместе!

Первым в нашей подборке оказался пушистик читательницы Марины. По словам девушки, он совсем недавно поселился в их доме.

— Котёнок каким-то образом залез в машину, услышали его пищание и решили оставить себе, как хороший знак. Первое фото — две с половиной недели назад, второе фото — настоящее время. Клички нет, не можем подобрать. Шустрый, классный, как тигр, — рассказала наша читательница.

Котенок растет не по дням, а по часам! Источник: Марина Искандарова, читатель 76.RU











Посмотрите на взгляд красавца Джека! Его взяла семья Екатерины из приюта в Тутаеве. Он любит купаться и играться с детьми, исследовать глубины сугробов и показывать всем свой нежно-розовый язык.

Песель на первом фото, объясните свою маленькость Источник: Екатерина Бауэр, читательница 76.RU











Черный кот остался незнакомцем. Хозяин не стал раскрывать его кличку. Грациозный питомец не принимает пионы и картонные коробки, но не может быть без общества.

— С вашей подачи тоже решил своего сравнить. Фото с периодом в два года. 13 лет «человеку», а всё также к соске прикладывается как маленький ваш, — пишет пользователь isbornik в чате 76.RU.

Кот лучше хозяина знает, какими цветами украшать дом Источник: isbornik, читатель 76.RU











А этого хорошего мальчика зовут Данко.

— Сейчас ему 10 месяцев, он очень любит играть с мячиком и ловить на улице листья, — поделилась наша читательница Лиза.

Вот так наряд! Источник: Лиза Курина, читательница 76.RU











В наш фоторепортаж также попал еще один пушистик — Шкипер. По словам хозяев, он, как и подобает капитану, следит за обстановкой на корабле дома.

— Шкипер из крошечного котеночка превратился в грозу района. Особенно любит огурцы, яйца и рыбу. И контролировать домашних, — рассказал наш читатель.

Шкипер умеет наслаждаться жизнью Источник: читатель 76.RU









