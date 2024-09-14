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Животные «Из крошечного котеночка — в грозу района»: ярославцы показали, как росли их питомцы

«Из крошечного котеночка — в грозу района»: ярославцы показали, как росли их питомцы

Фоторепортаж для тех, кто готов умиляться от мокрых носиков

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3 комментария

Смотрим и умиляемся!

У владельцев питомцев найдется гора милых и не только фотографий хвостиков. Ярославцы устроили флешмоб и показали своих котов и пёселей после нашей истории про сервала Симбу. Кадры взросления экзотической кошки собрали много реакций.

Мы попросили читателей показать фото своих животных до взросления и после. В этом фоторепортаже — задорные милаши и осознанные хулиганы. Продолжаем умиляться вместе!

Первым в нашей подборке оказался пушистик читательницы Марины. По словам девушки, он совсем недавно поселился в их доме.

— Котёнок каким-то образом залез в машину, услышали его пищание и решили оставить себе, как хороший знак. Первое фото — две с половиной недели назад, второе фото — настоящее время. Клички нет, не можем подобрать. Шустрый, классный, как тигр, — рассказала наша читательница.

Котенок растет не по дням, а по часам!

Посмотрите на взгляд красавца Джека! Его взяла семья Екатерины из приюта в Тутаеве. Он любит купаться и играться с детьми, исследовать глубины сугробов и показывать всем свой нежно-розовый язык.

Песель на первом фото, объясните свою маленькость

Черный кот остался незнакомцем. Хозяин не стал раскрывать его кличку. Грациозный питомец не принимает пионы и картонные коробки, но не может быть без общества.

— С вашей подачи тоже решил своего сравнить. Фото с периодом в два года. 13 лет «человеку», а всё также к соске прикладывается как маленький ваш, — пишет пользователь isbornik в чате 76.RU.

Кот лучше хозяина знает, какими цветами украшать дом

А этого хорошего мальчика зовут Данко.

— Сейчас ему 10 месяцев, он очень любит играть с мячиком и ловить на улице листья, — поделилась наша читательница Лиза.

Вот так наряд!

В наш фоторепортаж также попал еще один пушистик — Шкипер. По словам хозяев, он, как и подобает капитану, следит за обстановкой на корабле дома.

— Шкипер из крошечного котеночка превратился в грозу района. Особенно любит огурцы, яйца и рыбу. И контролировать домашних, — рассказал наш читатель.

Шкипер умеет наслаждаться жизнью

Ранее мы также публиковали пять трогательных историй о том, как в жизни ярославцев появились их питомцы. А еще публиковали 30+ кадров пушистиков.

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Комментарии
3
Гость
14 сентября 2024, 20:06
Создаётся впечатление, что на 76 RU больше писать не о чем. Вот, например, в Парке Победы , рядом с остановкой " Улица Панина " стояла рекламная тумба для афиш и объявлений, года четыре ( !!! ) назад её обрезали. Теперь из под асфальта торчат куски ржавого железа, внутри валяются битые бутылки, окурки и т.п., а администрации Дзержинского района до этого нет никакого дела. Позор !
Гость
14 сентября 2024, 19:59
Ещё о дрозофилах можно написать, если больше событий в городе и регионе нет, и ничего из проблем человеческих не волнует.
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