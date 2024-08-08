«Мне ее подкинули»: 5 трогательных историй ярославцев о том, как в их жизни появилась собака

Знакомимся с собачниками и их пушистиками Источник: Кирилл Поверинов











Для собаки человек — это жизнь. Они встречают хозяина с работы, просят кинуть им мяч, а вечером сворачиваются калачиком в ногах. Собакам важно находиться с человеком постоянно.

В Ярославле ежедневно десятки собачников выгуливают своих песиков. Мы решили узнать у хозяев, как в их семье появились четвероногие.



Спокойная Эльза

Мария и Эльза привыкли друг к другу Эльза любит, когда ее гладят Со стороны собака спокойная, но любит подурачиться 1 из 3 Мария и Эльза привыкли друг к другу Источник: Кирилл Поверинов

Мария и Эльза познакомились три года назад. Собака внезапно попала в руки к ярославне в годовалом возрасте.

— Мне ее подкинули знакомые. Подобрали на улице и предложили мне. Сказали: «чистенькая, хорошая, хозяева найдутся», — рассказала Мария. — Только хозяева не нашлись, знакомые забирать ее отказались. Теперь они мне не знакомые, а собака живет три года у меня.



Собачница занимается воспитанием Эльзы, даже проходила с ней курсы у кинолога. Со стороны Эльза выглядит тихой, спокойной. Но когда подворачивается возможность, любит подурачиться.



— Она белок в парке выискивает. Мы их не видим, а Эльза ведет нас к ним, — рассказала Мария. — Любит в кустах валяться, за хвостом бегает, а потом кувырок через голову делает. У меня еще кот есть, но они с ним только нюхаются, не играют.



Пушистый Лео

Лео любит играть с детьми в догонялки Валерия водит пушистика к грумеру, чтобы он оставался опрятным 1 из 2 Лео любит играть с детьми в догонялки Источник: Кирилл Поверинов

Валерия долгое время мечтала о собаке. Увидела объявление, что продают шпицов и не могла себе отказать.



— Это Лео, ему 4 года. Всегда хотела такую маленькую собаку, чтобы была ненатуральная, — рассказала Валерия. — Шпицы пушистые и ориентированны на людей, преданные. С ребенком сразу подружились они, кстати всей семьей выбирали Лео. Взяли его где-то за 20 тысяч рублей.



Лео интересный пес, Валерия сравнивает его с кошкой.



— У него поведение такое, кошачье. Любит, когда его погладят, когда на руках носят, чтоб внимания много было, — объяснила Валерия.



Хозяйственный Майк

Светлана не может жить без собаки Майк отлично позирует на фотографиях Какие честные и добрый глаза 1 из 3 Светлана не может жить без собаки Источник: Кирилл Поверинов

Светлана с детства привыкла жить с собакой. Сейчас ее пушистый спутник — Майк породы русский спаниель. Ему пять лет.



— У нас был первый русский спаниель, но он ушел из жизни, — рассказала Светлана. — Без животного я не могу жить, поэтому взяли его. Ехали за ним в деревню под Угличем. Почему спаниель? Потому что понравился. Очень хорошая и дружелюбная порода.



Майк всегда рад поиграть, побегать с детьми. С посторонними аккуратен, если чувствует негатив — защитит свою хозяйку. Так же Майк хозяйственный пес.



— Тапки всем приходящим подает, белье вешает из стиральной машины, — сказала Светлана. — Помогает помощник.



Улыбающийся Тимофей

Когда Марина увидела фотографию щенка, она сразу забронировала его Тимофей гуляет на улице четвертый день и звук автомобилей его пугает Улыбка появляется сразу, как видишь Тимошу 1 из 3 Когда Марина увидела фотографию щенка, она сразу забронировала его Источник: Кирилл Поверинов

Маленький серый комочек — это Тимофей, а его хозяйку зовут Марина. Собаке всего три месяца и на улице гуляет четвертый день. В семью он попал спонтанно.



— Мы вообще не собачники, у нас кот. Но друзья, уезжая на море, оставили нам свою собаку. А он был с характером пес, крупный такой, сильный, — рассказала Марина. — А когда его отдали, то полюбили и захотелось себе собаку. Выбрали Чихуа. В жизни много стресса и мне нужно улыбаться. А он смешной такой, глаза выпученные, уши торчат. И легче становится.



Когда Марина листала объявления, то наткнулась на фотографию щенка из Рыбинска.



— Я увидела фотографию и сказала: «Все, это мой!», — уточнила собачница — У него по морде видно, что его зовут Тимофей. Мы подождали две недели, чтобы подрос, и поехали забирать его. Получается, билет туда обратно 300 рублей и он 16 тысяч.



Дома так же живет кот, который любит побыть один, но Тимоша стремится поиграть с ним.



— Тимофей влюбился сразу в кота. Бежит обнимать его, целовать. А кот его лапой откидывает, чтоб не приставал, — сказала ярославна.



Игривый Беня

Беня слушается свою хозяйку Марина нашла себе лучшего друга Беня очень хотел поиграть с фотографом 1 из 3 Беня слушается свою хозяйку Источник: Кирилл Поверинов

Беня — йоркширский терьер, ему всего пять месяцев, но он уже знает команды и слушается Марину.



— У нас был кот, он умер. Хотелось, чтобы был рядом питомец. И я подумала, а чего кошки, собака тоже нормально, с ней гулять можно, — рассказала Марина. — Полезла на Авито и заметила фотографию. Он мне сразу запал в душу. Когда гуляю, сравниваю с другими и ни у кого такого нет. Он самый красивый. Очень игривый, любит побегать и поиграться с игрушками.



Данная порода удобна для дома, что и стало главным фактором в выборе породы.

