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Животные фоторепортаж «Мне ее подкинули»: 5 трогательных историй ярославцев о том, как в их жизни появилась собака

«Мне ее подкинули»: 5 трогательных историй ярославцев о том, как в их жизни появилась собака

Знакомимся с судьбами горожан и их питомцев

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3 комментария
Знакомимся с собачниками и их пушистиками

Для собаки человек — это жизнь. Они встречают хозяина с работы, просят кинуть им мяч, а вечером сворачиваются калачиком в ногах. Собакам важно находиться с человеком постоянно.

В Ярославле ежедневно десятки собачников выгуливают своих песиков. Мы решили узнать у хозяев, как в их семье появились четвероногие.

Спокойная Эльза

Мария и Эльза привыкли друг к другу
Эльза любит, когда ее гладят
Со стороны собака спокойная, но любит подурачиться
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Мария и Эльза привыкли друг к другу

Мария и Эльза познакомились три года назад. Собака внезапно попала в руки к ярославне в годовалом возрасте.

— Мне ее подкинули знакомые. Подобрали на улице и предложили мне. Сказали: «чистенькая, хорошая, хозяева найдутся», — рассказала Мария. — Только хозяева не нашлись, знакомые забирать ее отказались. Теперь они мне не знакомые, а собака живет три года у меня.

Собачница занимается воспитанием Эльзы, даже проходила с ней курсы у кинолога. Со стороны Эльза выглядит тихой, спокойной. Но когда подворачивается возможность, любит подурачиться.

— Она белок в парке выискивает. Мы их не видим, а Эльза ведет нас к ним, — рассказала Мария. — Любит в кустах валяться, за хвостом бегает, а потом кувырок через голову делает. У меня еще кот есть, но они с ним только нюхаются, не играют.

Пушистый Лео

Лео любит играть с детьми в догонялки
Валерия водит пушистика к грумеру, чтобы он оставался опрятным
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Лео любит играть с детьми в догонялки

Валерия долгое время мечтала о собаке. Увидела объявление, что продают шпицов и не могла себе отказать.

— Это Лео, ему 4 года. Всегда хотела такую маленькую собаку, чтобы была ненатуральная, — рассказала Валерия. — Шпицы пушистые и ориентированны на людей, преданные. С ребенком сразу подружились они, кстати всей семьей выбирали Лео. Взяли его где-то за 20 тысяч рублей.

Лео интересный пес, Валерия сравнивает его с кошкой.

— У него поведение такое, кошачье. Любит, когда его погладят, когда на руках носят, чтоб внимания много было, — объяснила Валерия.

Хозяйственный Майк

Светлана не может жить без собаки
Майк отлично позирует на фотографиях
Какие честные и добрый глаза
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Светлана не может жить без собаки

Светлана с детства привыкла жить с собакой. Сейчас ее пушистый спутник — Майк породы русский спаниель. Ему пять лет.

— У нас был первый русский спаниель, но он ушел из жизни, — рассказала Светлана. — Без животного я не могу жить, поэтому взяли его. Ехали за ним в деревню под Угличем. Почему спаниель? Потому что понравился. Очень хорошая и дружелюбная порода.

Майк всегда рад поиграть, побегать с детьми. С посторонними аккуратен, если чувствует негатив — защитит свою хозяйку. Так же Майк хозяйственный пес.

— Тапки всем приходящим подает, белье вешает из стиральной машины, — сказала Светлана. — Помогает помощник.

Улыбающийся Тимофей

Когда Марина увидела фотографию щенка, она сразу забронировала его
Тимофей гуляет на улице четвертый день и звук автомобилей его пугает
Улыбка появляется сразу, как видишь Тимошу
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Когда Марина увидела фотографию щенка, она сразу забронировала его

Маленький серый комочек — это Тимофей, а его хозяйку зовут Марина. Собаке всего три месяца и на улице гуляет четвертый день. В семью он попал спонтанно.

— Мы вообще не собачники, у нас кот. Но друзья, уезжая на море, оставили нам свою собаку. А он был с характером пес, крупный такой, сильный, — рассказала Марина. — А когда его отдали, то полюбили и захотелось себе собаку. Выбрали Чихуа. В жизни много стресса и мне нужно улыбаться. А он смешной такой, глаза выпученные, уши торчат. И легче становится.

Когда Марина листала объявления, то наткнулась на фотографию щенка из Рыбинска.

— Я увидела фотографию и сказала: «Все, это мой!», — уточнила собачница — У него по морде видно, что его зовут Тимофей. Мы подождали две недели, чтобы подрос, и поехали забирать его. Получается, билет туда обратно 300 рублей и он 16 тысяч.

Дома так же живет кот, который любит побыть один, но Тимоша стремится поиграть с ним.

— Тимофей влюбился сразу в кота. Бежит обнимать его, целовать. А кот его лапой откидывает, чтоб не приставал, — сказала ярославна.

Игривый Беня

Беня слушается свою хозяйку
Марина нашла себе лучшего друга
Беня очень хотел поиграть с фотографом
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Беня слушается свою хозяйку

Беня — йоркширский терьер, ему всего пять месяцев, но он уже знает команды и слушается Марину.

— У нас был кот, он умер. Хотелось, чтобы был рядом питомец. И я подумала, а чего кошки, собака тоже нормально, с ней гулять можно, — рассказала Марина. — Полезла на Авито и заметила фотографию. Он мне сразу запал в душу. Когда гуляю, сравниваю с другими и ни у кого такого нет. Он самый красивый. Очень игривый, любит побегать и поиграться с игрушками.

Данная порода удобна для дома, что и стало главным фактором в выборе породы.

— Его можно дома держать. Он маленький и неприхотливый. Больших собак нам не надо, — сказала Марина. — Беня без родословной, поэтому он стоил 40 тысяч рублей.

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Комментарии
3
Гость
8 августа 2024, 07:48
🥰🥰🥰🐶
Гость
8 августа 2024, 07:51
Не забывайте убирать за собаками
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