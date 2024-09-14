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Животные «Приходил полакомиться яблоками»: крупного медведя заметили у села в Ярославской области

«Приходил полакомиться яблоками»: крупного медведя заметили у села в Ярославской области

Что делать при встрече со зверем

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1 комментарий

Мужчина заметил следы медведя на болоте

Жителей Ярославской области предупредили о крупном медведе на болоте у села в Большесельском районе. Следы зверя неподалеку от урочища Бучково и села Дунилово заметил ярославец Дмитрий 12 сентября.

— У болота в районе бывшей деревни Бучково медведь приходил полакомиться яблоками, — предупредил мужчина в соцсетях. — Не первый год ходит.

В беседе с порталом 76.RU Дмитрий уточнил, что обед бурого зверя прошел на болоте за Дуниловскими карьерами.

Мишка гуляет в полутора километрах от популярного села

— Кучи навалены медвежьи. Прямо рядом с яблоней, где ел. Это край Большого болота. В тот же день мой товарищ видел свежие следы в 1,5 км от села Дунилово, следы шли по дороге в сторону деревни Чумжино, — рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования порталу 76.RU сообщили, что заявлений о выходе медведя к населенным пунктам не поступало.

Отметим, что это не первая встреча с мишкой на болотах в Большесельском районе. В прошлом году в этих же местах ярославец Евгений с сыном столкнулись с диким зверем и вышли из леса живыми.

Если к вашему населенному пункту вышел медведь, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу населенного пункта либо позвонить по единому номеру телефона экстренных служб 112, также рекомендовано обращаться в полицию по телефону 102.

Охотоведы советуют, чтобы избежать встречи с хищником в лесу, нужно издавать как можно больше шума, разговаривать или петь песни. При встрече с косолапым нельзя паниковать, кричать и смотреть зверю в глаза — это может спровоцировать его. Отходить от места встречи нужно медленно по диагонали, не поворачиваясь к животному спиной.

За последние десять лет численность медведей в Ярославской области выросла почти в два раза. По данным на 2024 год, в лесах региона обитает свыше 1400 медведей, самыми густонаселенными признаны Пошехонский, Первомайский и Любимский районы.

Напомним, с 5 сентября на три недели на территории области установлен особый противопожарный режим. До 25 сентября в регионе запрещены посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и травы.

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Медведь Лес Болото Животные Дикие звери
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Комментарии
1
Гость
14 сентября 2024, 11:48
Помилуйте, но есть же дроны, которые смогут сбросить на ведмедя отпугивающее, или даже поражающее средство.
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