«Приходил полакомиться яблоками»: крупного медведя заметили у села в Ярославской области

Мужчина заметил следы медведя на болоте Источник: читатель 76.RU Дмитрий, «Большое село — Подслушано» / Vk.com











Жителей Ярославской области предупредили о крупном медведе на болоте у села в Большесельском районе. Следы зверя неподалеку от урочища Бучково и села Дунилово заметил ярославец Дмитрий 12 сентября.

— У болота в районе бывшей деревни Бучково медведь приходил полакомиться яблоками, — предупредил мужчина в соцсетях. — Не первый год ходит.

В беседе с порталом 76.RU Дмитрий уточнил, что обед бурого зверя прошел на болоте за Дуниловскими карьерами.

Мишка гуляет в полутора километрах от популярного села Источник: Дмитрий

— Кучи навалены медвежьи. Прямо рядом с яблоней, где ел. Это край Большого болота. В тот же день мой товарищ видел свежие следы в 1,5 км от села Дунилово, следы шли по дороге в сторону деревни Чумжино, — рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования порталу 76.RU сообщили, что заявлений о выходе медведя к населенным пунктам не поступало.

Отметим, что это не первая встреча с мишкой на болотах в Большесельском районе. В прошлом году в этих же местах ярославец Евгений с сыном столкнулись с диким зверем и вышли из леса живыми.

Если к вашему населенному пункту вышел медведь, следует обращаться в Единую диспетчерскую службу населенного пункта либо позвонить по единому номеру телефона экстренных служб 112, также рекомендовано обращаться в полицию по телефону 102.

Охотоведы советуют, чтобы избежать встречи с хищником в лесу, нужно издавать как можно больше шума, разговаривать или петь песни. При встрече с косолапым нельзя паниковать, кричать и смотреть зверю в глаза — это может спровоцировать его. Отходить от места встречи нужно медленно по диагонали, не поворачиваясь к животному спиной.

За последние десять лет численность медведей в Ярославской области выросла почти в два раза. По данным на 2024 год, в лесах региона обитает свыше 1400 медведей, самыми густонаселенными признаны Пошехонский, Первомайский и Любимский районы.