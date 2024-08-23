«Играют в догонялки»: в Ярославской области заметили резвящихся лисят. Милое видео

Видео опубликовал очевидец Источник: Жесть Ярославль / Т.me











Умилительное видео разошлось по ярославским социальным сетям. Житель региона опубликовал запись с резвящимися лисятами. По его словам, он заметил рыжих лесных пушистиков в Большесельском районе.

— Милота на ночь. В Большесельском районе лисята играют в догонялки, — написал ярославец в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Шалости лисят удалось запечатлеть на видео. На записи трое хвостатых бегают по дороге, выскакивают из кустов и игриво нападают друг на друга. Кажется, что свет фар от машины их совсем не смущает.

Кажется, будто лисята вовсе не обращают внимания на машину Источник: Жесть Ярославль / Т.me

В комментариях ярославцы умилились, глядя на видео.

— Дети, только с хвостиком, — написала Наталия.

— Попадут под машину, дурашки, — обеспокоилась Ирина Иванова.

Однако специалисты не советуют близко подходить к диким животным, даже если те кажутся ну уж очень милыми. Это может быть опасно для здоровья и даже для жизни.

— Лиса — животное очень подвижное, они живут у нас в пригородных лесах. Их действительно много. Чем опасны? Прежде всего, они могут быть переносчиками бешенства, поэтому ни в коем случае с лисицами контактировать нельзя. Особенно если зверь ведет себя неадекватно, то есть сам идет на контакт с человеком, — предупреждала ранее кандидат биологических наук, зоолог Елена Анашкина.

Бешенство — вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг с летальным исходом. Помимо прочего перечня симптомов, у заболевшего развивается водобоязнь, фактически человек не может сделать глоток воды из-за судорог и спазмов. С развитием заболевания появляются приступы психомоторного возбуждения: пациент становится агрессивным. Смерть наступает от остановки сердца или паралича дыхательного центра. Основными переносчиками бешенства являются лисы и енотовидные собаки.