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Животные В Ярославской области разрешили убить больше 200 медведей

В Ярославской области разрешили убить больше 200 медведей

Что известно о новом охотничьем сезоне

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6 комментариев

Охотникам разрешили добыть свыше 200 мишек

В новом охотничьем сезоне в Ярославской области разрешили убить до 268 медведей. Количество животных определено указом губернатора. В Министерстве лесного хозяйства и природопользования рассказали детали нового сезона охоты.

— Ярославская область является традиционным местом обитания медведей. В северных районах их численность больше, чем в южных, при этом в лесу всегда есть вероятность встретить дикого зверя, — рассказали 76.RU в пресс-службе Министерства. — Лимит добычи определяется согласно нормативам изъятия, утвержденных приказом МПР России. В соответствии с ними можно добывать до 30% от численности медведей.

По данным на 2024 год, всего в регионе обитает 1412 бурых медведей. Самые густонаселенные медведями районы — Пошехонский, Первомайский и Любимский.

За охоту на медведя предстоит заплатить. Цена трофея — от 75 тысяч рублей.

— Квоты добычи медведей установлены только в закреплённых охотничьих угодьях. Ценообразование на услуги в сфере охотничьего хозяйства, в том числе при охоте на медведя, относится к самостоятельной деятельности охотпользователей, — добавили в Министерстве.

Сезон охоты на бурого медведя в этом году — с 1 августа по 30 ноября.

Численность мишек регулируется при особых условиях.

— В случаях регулярных заходов медведей в населенные пункты и их окраины, министерством организуется регулирование их численности в целях устранения угрозы жизни и здоровью граждан, — объяснили в Министерстве.

Как определить, что в лесу есть медведь

В лесу обнаружить косолапого можно по нескольким признакам: следы лап на земле, экскременты с большим количество непереваренных ягод, разрытые муравейники и задиры на деревьях.

— Практика показывает, что медведи не стремятся к встрече с человеком и всячески стараются её избежать, поэтому при нахождении в лесу в местах обитания медведей нужно производить как можно больше шума, человеческий голос — один из самых неестественных в природе, поэтому он практически всегда отпугивает любого дикого зверя, — напоминают в Министерстве.

При обнаружении следов медведей следует незамедлительно покинуть территорию.

Ранее мы публиковали рассказ грибника, который в лесу повстречался с медведицей и медвежонком.

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Комментарии
6
Гость
18 августа 2024, 16:01
В государственных или частных владениях? Кто будет охотиться и зачем убивать?
Гость
18 августа 2024, 16:11
От 75 000₽? Однако... Сейчас гостей из Москвы, Питера, понаедет! Деньги в казну рекой потекут, заживём как люди! Канатную дорогу в Тутаеве построят, новый международный аэропорт в Туношне, с прямыми рейсами до Нью-йорка, Рима, Парижа!😂😂😂
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