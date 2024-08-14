НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 747мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Где самая низкая аренда жилья
Сметают билеты на концерты
Как правильно собирать грибы
Как спастись от нападения пса
Чиновник стал звездой соцсетей
Где интересно работать
Москвич завладел лесом в ЯО
Антитоп квартир на продажу
Кардиолог развеял мифы о кофе
Коммунальное ЧП за Волгой
Животные Вплоть до смерти: почему уличных ежей нельзя брать в руки

Вплоть до смерти: почему уличных ежей нельзя брать в руки

Врач объяснил, чем это опасно

459
1 комментарий
Ежи оказались переносчиками смертельного заболевания

Ярославские врачи предупредили о смертельном вирусе, который могут переносить частые соседи по дачам — ежи. Как предупредил заведующий травмпунктом Соловьевской больницы Александр Терентьев, с виду милые комочки с колючками кусаются и представляют угрозу для жизни.

— Ежи могут быть переносчиками особо опасного смертельного инфекционного заболевания, вызываемого вирусом бешенства Rabies virus. <...> Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Длительность инкубационного периода зависит от возраста укушенного, реактивности организма, от состояния нервной системы, локализации укуса, количества вируса, попавшего в организм. Распространяясь по нервным сплетениям, вирус достигает центральной нервной системы и вызывает тяжелые неврологические нарушения, приводящие к гибели, — рассказал Александр Терентьев.

За июль 2024 года в травмпункт Соловьевской больницы Ярославля обратились 9 человек с жалобами на укусы ежей.

Если человеку не будет оказана своевременная помощь, он может умереть.

Бешенство — особо опасная вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг с летальным исходом. У заболевшего возникает водобоязнь, появляются судороги и спазмы, из-за которых зараженный фактически не может сделать глоток воды. С развитием заболевания начинаются приступы психомоторного возбуждения — пациент становится агрессивным. Смерть наступает от остановки сердца или паралича дыхательного центра.

Врачи настоятельно просят не трогать лесного гостя голыми руками и не лезть к нему при необходимости. Чтобы перенести животное с одного места на другое, следует использовать перчатки.

Если еж при общении показал зубы или когти, нужно обязательно обработать укус, царапину или ссадину. Причем промывать рану по совету врача нужно с мылом, под струей воды.

— Необходимо знать, что местная обработка ран и мест, куда попала слюна животного, должна начинаться немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения. Она заключается в обильном промывании в течение нескольких минут раневой поверхности водой с мылом или другим моющим средством. <...> После этого края раны следует обработать 70% этиловым спиртом или 5% спиртовым раствором йода, — рекомендует Александр Терентьев.

Затем пациенту необходимо пройти лечебно-профилактическую иммунизацию, а именно получить вакцину для профилактики бешенства и иммуноглобулина.

— Курс лечебно-профилактической иммунизации назначают независимо от срока обращения пострадавшего за антирабической помощью, даже через несколько месяцев после контакта с больным бешенством животным, подозрительным на заболевание бешенством животным, диким или неизвестным животным, — пояснил врач.

Ранее мы рассказывали, какие инфекции можно подхватить от домашних питомцев.

ПО ТЕМЕ
Еж Звери Бешенство Травмпункт Дача
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
14 августа 2024, 06:27
по той же причине нельзя есть братскую жрачку
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление