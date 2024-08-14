Вплоть до смерти: почему уличных ежей нельзя брать в руки

Ежи оказались переносчиками смертельного заболевания Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ярославские врачи предупредили о смертельном вирусе, который могут переносить частые соседи по дачам — ежи. Как предупредил заведующий травмпунктом Соловьевской больницы Александр Терентьев, с виду милые комочки с колючками кусаются и представляют угрозу для жизни.

— Ежи могут быть переносчиками особо опасного смертельного инфекционного заболевания, вызываемого вирусом бешенства Rabies virus. <...> Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Длительность инкубационного периода зависит от возраста укушенного, реактивности организма, от состояния нервной системы, локализации укуса, количества вируса, попавшего в организм. Распространяясь по нервным сплетениям, вирус достигает центральной нервной системы и вызывает тяжелые неврологические нарушения, приводящие к гибели, — рассказал Александр Терентьев.

За июль 2024 года в травмпункт Соловьевской больницы Ярославля обратились 9 человек с жалобами на укусы ежей.

Если человеку не будет оказана своевременная помощь, он может умереть. заведующий травмпунктом Соловьевской больницы Александр Терентьев

Бешенство — особо опасная вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг с летальным исходом. У заболевшего возникает водобоязнь, появляются судороги и спазмы, из-за которых зараженный фактически не может сделать глоток воды. С развитием заболевания начинаются приступы психомоторного возбуждения — пациент становится агрессивным. Смерть наступает от остановки сердца или паралича дыхательного центра.



Врачи настоятельно просят не трогать лесного гостя голыми руками и не лезть к нему при необходимости. Чтобы перенести животное с одного места на другое, следует использовать перчатки.

Если еж при общении показал зубы или когти, нужно обязательно обработать укус, царапину или ссадину. Причем промывать рану по совету врача нужно с мылом, под струей воды.

— Необходимо знать, что местная обработка ран и мест, куда попала слюна животного, должна начинаться немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения. Она заключается в обильном промывании в течение нескольких минут раневой поверхности водой с мылом или другим моющим средством. <...> После этого края раны следует обработать 70% этиловым спиртом или 5% спиртовым раствором йода, — рекомендует Александр Терентьев.

Затем пациенту необходимо пройти лечебно-профилактическую иммунизацию, а именно получить вакцину для профилактики бешенства и иммуноглобулина.

— Курс лечебно-профилактической иммунизации назначают независимо от срока обращения пострадавшего за антирабической помощью, даже через несколько месяцев после контакта с больным бешенством животным, подозрительным на заболевание бешенством животным, диким или неизвестным животным, — пояснил врач.