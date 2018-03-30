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В Ярославле женщина слезами упросила власти дать ей место для торговли
30 марта 2018 07:27
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Вчера в Ленинском районе Ярославля провели рейд по уличной торговле. Глава района Любовь Сурова вместе с коллегами прошлась вдоль проспекта Ленина. Здесь у супермаркетов часто торгуют «с земли» — зимой тапочками и носками, летом — грибами, крыжовником и всем, что растёт на огороде.
На своей страничке в фейсбуке глава района поделилась впечатлениями.
— Нарушителей стало меньше. Но встречаются случаи, требующие человеческого участия. Одна из продавцов со слезами на глазах просила помощи в законном оформлении места на рынке города. Буду разбираться в этой ситуации. Ведь для одного торговля — это бизнес, а для другого — единственная возможность прокормить семью, — написала Сурова.
А вот во Фрунзенском районе с уличными торговцами особо не церемонятся.
Фото: Любовь Сурова/Facebook.com
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