В Ярославле болельщик «Локомотива» умер в день 30-летия свадьбы

Олег был болельщиком со стажем

Так внезапно оборвалась жизнь 51-летнего ярославца Олега Комкова. Мужчине стало плохо у входа в продуктовый супермаркет. До приезда скорой ему пытались помочь прохожие. Но, к сожалению, мужчина скончался.

— Он был председателем ТСЖ «Сокол-37». У него случился сердечный приступ, — написала в соцсетях знакомая Олега Виктория Скрипаль.

У мужчины случился сердечный приступ

Друзья и знакомые отзываются о мужчине очень тепло. Сам Олег был ярым хоккейным болельщиком, у него на страничке много фотографий в атрибутике «Локомотива». Печально то, что Олег скончался в день юбилея своей свадьбы. За несколько часов до трагедии его дочь Яна опубликовала на своей странице запись, где поздравляла родителей с 30-летним юбилеем. После смерти отца она написала трогательное послание.

- Самый мой большой страх - пережить потерю близких, дорогих и любимых мне людей. Я никогда не думала , что так рано меня это коснётся. 25.03.2018 ушёл из жизни самый дорогой для меня человек, мой обожаемый отец и настоящий верный для меня друг. Из под моих ног ушла твёрдая и надежная опора , а в душе огромный кусок пустоты. Всегда буду помнить , любить и гордится свои папой. Берегите и цените своих родителей , старайтесь с ними больше общаться , ведь они так внезапно могут нас покинуть, - написала Яна на своей станице в соцсети.

Завтра Олега похоронят. Прощание с ним начнётся в 13:00 в ритуальном зале «Некрополь».