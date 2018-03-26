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В Ярославле болельщик «Локомотива» умер в день 30-летия свадьбы
26 марта 2018 16:36
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Так внезапно оборвалась жизнь 51-летнего ярославца Олега Комкова. Мужчине стало плохо у входа в продуктовый супермаркет. До приезда скорой ему пытались помочь прохожие. Но, к сожалению, мужчина скончался.
— Он был председателем ТСЖ «Сокол-37». У него случился сердечный приступ, — написала в соцсетях знакомая Олега Виктория Скрипаль.
Друзья и знакомые отзываются о мужчине очень тепло. Сам Олег был ярым хоккейным болельщиком, у него на страничке много фотографий в атрибутике «Локомотива». Печально то, что Олег скончался в день юбилея своей свадьбы. За несколько часов до трагедии его дочь Яна опубликовала на своей странице запись, где поздравляла родителей с 30-летним юбилеем. После смерти отца она написала трогательное послание.
- Самый мой большой страх - пережить потерю близких, дорогих и любимых мне людей. Я никогда не думала , что так рано меня это коснётся. 25.03.2018 ушёл из жизни самый дорогой для меня человек, мой обожаемый отец и настоящий верный для меня друг. Из под моих ног ушла твёрдая и надежная опора , а в душе огромный кусок пустоты. Всегда буду помнить , любить и гордится свои папой. Берегите и цените своих родителей , старайтесь с ними больше общаться , ведь они так внезапно могут нас покинуть, - написала Яна на своей станице в соцсети.
Завтра Олега похоронят. Прощание с ним начнётся в 13:00 в ритуальном зале «Некрополь».
Фото: Олег Комков/Vk.com, Суздалка, Сокол - Районы Ярославля
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