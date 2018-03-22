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Судебные приставы пошли по дворам Ярославля: описывают всё, что видят
22 марта 2018 16:28
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Ярославские приставы теперь ищут должников, прогуливаясь по улице. Сегодня они пошли по дворам и автомобильным стоянкам. Должников ищут просто — с помощью приложения «Мобильный розыск».
Например, уже сегодня арестовали и увезли на штраф-стоянку сразу две дорогих иномарки — BMW X5 и Audi.
— Владелец первого внедорожника — крупный должник с суммой долга в 13 миллионов рублей, у собственника второго долги чуть меньше, — рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — Причина этих арестов — нежелание платить долги по налогам, друзьям и кредитам. Машины должников арестованы и изъяты.
Свою акцию приставы проводят без расписания. Просто выходят на улицу и идут арестовывать машины. Так, два дня назад их уловом стал десяток грузовиков на одной из стоянок Ярославля.
Фото: УФССП по ЯО, УФССП по Ярославской области
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