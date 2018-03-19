|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Назад-вперёд на аварийке: женщина на внедорожнике парализовала движение в центре Ярославля
19 марта 2018 17:16
2 925 15
«Что происходит?» — недоумевали сегодня водители, которые наблюдали за манёврами дамы за рулём внедорожника на пересечении улиц Республиканская и Советская в центре Ярославля.
Женщина на аварийке выехала на перекрёсток со стороны улицы Республиканская. Причём ей горел красный свет. Сначала показалось, что она едет прямо. Но, возможно, в самый последний момент она передумала и остановилась на пешеходном переходе, перекрыв движение машинам, которые ехали из центра по улице Советской. Затем дама медленно начинает сдавать назад, невзирая ни на что происходящее. Женщина прокатилась назад-вперёд несколько раз. Потом начала разворачивать свою машину в сторону улицы Советской. И, наконец, о счатье! Спустя столько попыток, ей удалось это сделать. И она всё также на аварийке последовала дальше. Примечательно, что никто из автомобилистов не посигналил ей, а терпеливо ждал, пока женщина закончит свой странный манёвр.
— Помеху она создала немаленькую для всех, сзади пробка была приличная. Плюс итак всегда тут затрудненное движение. Все стойко ждали и терпели, дали ей завершить маневр, какой она хотела. Женщине на вид 35 лет, — рассказала автор видео Ирина Чистякова.
Кстати, водители, ставшие свидетелями этой странной ситуации, отметили, что женщина была очень красивая. Может, поэтому и не бибикали.
Фото: Ирина Чистякова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров